Le mystère Hu Jintao teste les limites de l’observation de la Chine

Le congrès annuel du Parti communiste chinois était une affaire hautement chorégraphiée, conçue pour consolider le statut de Xi Jinping en tant que leader incontesté de la Chine. Mais c'était un moment apparemment non scénarisé qui a vraiment fait parler les gens : L'éviction publique inexpliquée de l'ancien dirigeant Hu Jintao.

L’incident, qui a vu Hu s’éloigner de la scène alors que le congrès du parti se terminait samedi, a conduit à de ferventes spéculations parmi les observateurs chevronnés de la Chine et les travailleurs au noir.

Une nouvelle vidéo publiée lundi par l’agence de presse singapourienne CNA avec une meilleure vision de l’épisode a fourni de nouveaux indices, mais pas de véritables réponses, ne faisant qu’ajouter à la confusion sur ce qui se passe aux niveaux supérieurs de la direction chinoise.

Quoi qu’il en soit, l’incident offre une preuve supplémentaire exaspérante de l’opacité du leadership chinois. Avant que Xi ne prenne le pouvoir en tant que dirigeant de la Chine en 2012, beaucoup pensaient qu’il serait un pragmatique discret comme Hu, son prédécesseur au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois la décennie précédente.

Mais Xi a plutôt cimenté impitoyablement son propre pouvoir à Pékin, abolissant les limites des mandats présidentiels et refusant de désigner un successeur. Il a mené une répression au Xinjiang qui, selon les Nations Unies, pourrait constituer des crimes contre l’humanité et a étouffé la dissidence à Hong Kong.

Certains craignent que son ambition ultime soit de placer Taiwan sous le contrôle de Pékin – un acte d’orgueil impérial qui pourrait déclencher une guerre mondiale.

De Mao à Xi : le pouvoir joue dans la succession du leadership chinois

Pour beaucoup, la sortie de Hu de la conférence du parti était un signe de l’insensibilité de Xi. L’analyste géopolitique Ian Bremmer a déclaré que Hu avait été publiquement humilié à cause de la «politique de puissance», tandis que l’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt a suggéré que Xi n’avait montré aucune sympathie lorsque son prédécesseur avait été expulsé.

Mais il y en avait d’autres qui ont estimé que Hu, aux cheveux gris à 79 ans, avait semblé fragile – et qu’une sorte d’épisode de santé aurait pu déclencher sa sortie, comme l’ont affirmé les médias d’État chinois. Bill Bishop, du journal China-watching Sinocism, a noté que le fils de Hu, un haut responsable du parti lui-même, était dans le public. Purger l’un sans l’autre semble peu probable, a suggéré Bishop.

S’adressant au South China Morning Post, un expert chinois anonyme basé à Hong Kong a ouvertement rejeté toute discussion sur une “purge stalinienne” des voix occidentales et a déclaré que cela n’aurait aucun sens pour Hu ou qui que ce soit d’autre de défier Xi le dernier jour de la congrès du parti.

Ce qui lie toutes les théories, c’est le manque d’informations solides. Les experts fondent leurs impressions sur une poignée de courts extraits de médias extérieurs qui étaient à la fête. Comme mon collègue Christian Shepherd l’a écrit ce week-end, Hu était présent à la cérémonie d’ouverture et devait rester pendant toute la durée de l’événement. Au lieu de cela, il a été expulsé au milieu de la cérémonie.

“Peu de temps après que des journalistes étrangers soient entrés dans la salle, deux hommes en costume l’ont aidé à se relever et l’ont guidé hors de la scène, laissant une chaise vide à gauche de Xi”, a écrit Shepherd, ajoutant que la vidéo montrait “un Hu peut-être hésitant ou confus en premier”. échangeant des mots avec les hommes et Xi. Après s’être levé, il a plané sur place, a fait quelques pas lents, puis s’est arrêté et s’est tourné pour dire quelque chose à Xi, qui a brièvement hoché la tête mais est resté à regarder devant les délégués rassemblés.

Les médias d’État chinois n’ont fourni aucun indice sur ce qui s’est passé. Ce n’est qu’après une large couverture de l’incident que Twitter compte de l’agence de presse Xinhua tweeté que Hu « ne se sentait pas bien pendant la séance ».

Les nouvelles images de CNA ajoutent un détail particulièrement notable : Hu avait examiné certains documents sur la table devant lui, avant que l’actuel président de la législature chinoise, le Premier ministre Li Zhanshu, ne les lui prenne des mains. C’est à ce moment que Xi appelle les autres hommes, qui emmènent Hu.

Mais ce document pourrait être un indice vital ou un faux-fuyant, selon la façon dont vous le regardez. Comme l’a dit un ancien initié chinois à la BBC, pourquoi le parti mettrait-il un document devant Hu s’il n’était pas autorisé à le consulter ? “Personne ne peut l’expliquer jusqu’à ce qu’il y ait plus de preuves de ce qu’il y avait dans le dossier ou de ce qui se disait sur les lieux”, a déclaré Deng Yuwen, ancien rédacteur en chef du journal du parti, le Study Times.

Sous Xi, la Chine veut une sécurité absolue. Cela rend le monde nerveux.

Même si la spéculation est éteinte, le symbolisme est puissant. Dans le passé, on s’attendait généralement à ce que les anciens dirigeants continuent à dominer même après avoir quitté leurs fonctions. William Wan du Post a rapporté de Pékin en 2012 que beaucoup s’attendaient à ce que Hu exerce une influence sur Xi par le biais du favoritisme et des réseaux.

« Hu essaie de faire avec son successeur ce [former leader Jiang Zemin] a fait à Hu et ce que Deng Xiaoping a fait à Jiang », a déclaré à The Post un rédacteur en chef d’une publication du parti. “Chaque génération essaie de dominer la suivante.”

Maintenant, il semble clair que la tradition a été brisée. L’éviction de Hu samedi est intervenue alors que la vision de Xi pour l’avenir a été approuvée par les 2 300 délégués au 20e Congrès national, avec lui-même comme chef pendant au moins cinq ans. L’ère des dirigeants à deux mandats semble révolue en Chine.

Pendant ce temps, la faction autrefois puissante de la Chine liée à la Ligue de la jeunesse communiste – qui comprend à la fois Hu et Li – a été effectivement coupée du pouvoir. Li, autrefois considéré comme un leader potentiel et un protégé de Hu, a été évincé non seulement du poste de premier ministre, mais aussi du puissant comité permanent du Politburo composé de sept personnes.

Lire les feuilles de thé est peut-être plus difficile que jamais en Chine. Xi a accru la pression sur les civils chinois pour qu’ils se rangent, écrasant non seulement la dissidence mais aussi le débat raisonné. Les étrangers ont peu de ressources pour comprendre le pays. Les journalistes occidentaux sont sévèrement limités dans ce qu’ils peuvent faire dans le pays, tandis que les données publiques sont retardées.

Même les puissantes agences d’espionnage occidentales ont du mal à comprendre ce qui se passe dans le pays, comme l’a montré la poussée peu concluante menée par les États-Unis pour comprendre les origines du covid-19. Ironiquement, la répression massive contre les informateurs de la CIA qui a paralysé les opérations américaines dans le pays a commencé en 2010 – les derniers jours de la Chine de Hu.

À bien des égards, cela ressemble aux problèmes rencontrés par les observateurs de la Russie pendant l’Union soviétique. Avec peu d’informations extérieures, la Kremlinologie a été forcée de créer “des certitudes absolues sur la base de chiffres nuageux tourbillonnant dans [their] des boules de cristal », selon les mots du regretté historien Robert Conquest. Et pourtant, la plupart ont manqué l’effondrement imminent du communisme russe dans les années 1980.