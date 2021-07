Le mystère grandit avec un suspect clé dans le meurtre du président haïtien

Au moment de sa faillite, lui et sa femme ont déclaré un revenu de 5 000 $ par mois et une maison à Brandon, en Floride, d’une valeur d’environ 143 000 $, avec une hypothèque de plus de 367 000 $. Un syndic fédéral de faillite a déterminé plus tard qu’ils avaient caché aux créanciers la propriété d’environ 35 acres en Haïti.