Les pompes funèbres de la reine ont rompu leur silence après avoir été critiquées pour avoir affiché une publicité sur le corbillard de Sa Majesté.

Un grand autocollant portant le nom de la firme William Purves était visible alors que le cortège quittait Balmoral à 10h hier matin.

Les pompes funèbres ont laissé une annonce pour leur entreprise sur le corbillard de la reine Crédit : AP

William Purves a déclaré que la marque avait été supprimée à la “première occasion” Crédit : AP

L’annonce a vu le site Web de l’entreprise s’effondrer alors que les téléspectateurs qui regardaient la procession tentaient de se connecter.

Les fans de Royal se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration face à l’annonce sur la fenêtre et l’ont qualifiée de “sans goût”.

L’un d’eux a écrit : “Quel exemple épouvantable de publicité gratuite” accidentelle “.”

Et un autre a ajouté: “Des jours tristes où le directeur de funérailles s’assure qu’il reçoit de la publicité gratuite jusqu’à Édimbourg.”

Cela vient comme…

Mais après l’arrêt du cortège à Brechin, où il semble qu’il ait fait le plein, le marquage aux vitres avait disparu lorsque le corbillard a poursuivi sa route.

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé que la signalisation avait été retirée “à la première occasion” en raison de la réaction des médias sociaux.

Ils ont déclaré: “Lorsque le cortège a quitté Balmoral, nous avons pris conscience de l’attention négative que notre entreprise recevait en ce qui concerne l’image de marque et avons retiré le logo à la première occasion.

“Nous sommes intervenus dans les plus brefs délais et nous sommes fiers d’être discrets pour tous nos clients.

“Nous avons changé la couleur de notre corbillard de l’argent au noir et la marque est une caractéristique commune à nos voitures.”

“Cette procession a été méticuleusement planifiée et répétée chaque mois pendant plusieurs années.

“Nous avons remarqué qu’il y avait un détournement d’attention pendant le cortège qui se jouait sur les réseaux sociaux.

“Nous avons agi à la première occasion.

“Ce fut un privilège et un honneur de servir la reine et nous avons reçu le soutien le plus incroyable au niveau local et mondial pour la procession d’hier.”

Cela vient après que les enfants de la reine, le prince Andrew, la princesse Anne et le prince Edward, ont regardé dans un silence solennel le cercueil de leur mère transporté à Holyrood.

Les Britanniques en deuil devraient faire la queue pendant la nuit dans le but de passer devant le cercueil de la reine à la cathédrale St Giles.

Le cercueil de Sa Majesté sera transporté à l’aéroport d’Édimbourg demain, alors qu’elle retourne à Londres.

Avec l’espace aérien temporairement fermé et certains vols écossais annulés.

La reine sera inhumée lors de sombres funérailles d’État le lundi 19 septembre à l’abbaye de Westminster.