Le mystère entourant 3 fans des Chiefs de Kansas City retrouvés morts devant le domicile d’un homme conduit à des accusations de la part de la famille de la victime

Cela fait trois semaines que trois fans de Kansas City ont rejoint des amis pour regarder le Chefs affronter les Chargers de Los Angeles lors du dernier match de la saison régulière. Deux jours plus tard, leur des corps ont été retrouvés dans la cour de la maison de leur ami Jordan Willis.

Alors que Willis a nié avoir eu connaissance de la mort de ses amis, l’un des frères des victimes a déclaré à CBS News qu ‘”il ne dit pas la vérité”.

La police n’a toujours pas précisé comment les hommes sont morts, mais a affirmé ce week-end, au milieu d’intenses spéculations publiques, qu’elle n’avait toujours aucune preuve d’acte criminel.

Il est courant que la police refuse de commenter une enquête avant qu’elle ne soit terminée. Voici donc un aperçu de ce qui est connu et inconnu dans un mystère qui a retenu l’attention sur les réseaux sociaux et sur Internet malgré – ou peut-être à cause – du manque d’informations solides.

Les comptes de la police indiquent que Ricky Johnson, 38 ans ; Clayton McGeeney, 36 ans; et David Harrington, 37 ans, s’est rendu au domicile d’un ami à Kansas City, dans le Missouri, pour assister au match des Chiefs le 7 janvier. La police n’a pas publiquement nommé le propriétaire, mais les familles des victimes l’ont identifié comme étant Willis.

Aucun d’eux n’est rentré chez lui. Deux nuits plus tard, la fiancée de McGeeney s’est rendue au domicile à sa recherche.

« Comme il n’y a eu aucune réponse à la porte, elle est entrée par effraction dans le sous-sol de la résidence et a trouvé un cadavre inconnu sur le porche arrière. Les agents sont arrivés sur le porche arrière et ont confirmé qu’il y avait un cadavre. Après une enquête plus approfondie, les agents ont trouvé deux d’autres cadavres dans la cour arrière”, indique un premier rapport de police sur l’incident. “Aucun signe évident d’acte criminel n’a été observé sur ou à proximité de la scène du crime.”

Le frère de Johnson, Jonathan Price, a déclaré à Michael George de CBS News que sa famille “mérite des réponses”.

“La seule chose que je sais avec certitude, c’est que je n’accepte pas que mon frère soit mort de froid”, a déclaré Price. “Il doit y avoir autre chose en cause. Que ce soit de la drogue ou autre chose, je n’en ai aucune idée.”

La police affirme qu’il n’y a toujours aucun signe qu’un crime ait été commis.

“Il s’agit toujours d’une enquête sur un décès et rien de plus”, a déclaré samedi l’agent Alayna Gonzalez, porte-parole du département de police de Kansas City, dans un courrier électronique adressé à l’Associated Press. “Nous n’avons toujours aucune preuve ni indication d’acte criminel, personne n’est en garde à vue.”

Les enquêteurs n’ont pas dit publiquement s’ils pensaient que la drogue ou l’alcool étaient impliqués dans ce qui aurait pu être trois décès relativement soudains et simultanés, même s’il est clair que c’est une possibilité qu’ils envisagent. Les relevés météorologiques indiquent que la température basse cette nuit-là était d’environ 33 degrés.

“Cet incident a attiré beaucoup d’attention médiatique et nous (KCPD) aimerions obtenir des réponses sur la cause du décès autant que tout le monde”, a écrit Gonzalez.

Le département attend toujours une décision de Frontier Forensics sur la cause du décès, a déclaré Gonzalez. Il s’agit d’une entreprise privée qui fournit des services d’autopsie dans de nombreux comtés du Kansas et du Missouri. Une fois que la police aura obtenu la cause du décès, a-t-elle déclaré, elle sera en mesure de fournir des mises à jour supplémentaires sur l’enquête.

“Ils constituent une entité entièrement distincte du service de police, nous n’avons donc aucun impact sur le calendrier de leurs conclusions médicales”, a écrit Gonzalez. “Nous avons été informés qu’il pourrait s’écouler jusqu’à six semaines supplémentaires, voire plus, pour recevoir les rapports toxicologiques.”

Un facteur qui alimente les spéculations est que le propriétaire, Willis, dit qu’il ne savait pas que les corps de ses trois amis de longue date se trouvaient sur son porche et dans son jardin pendant les deux jours précédant leur découverte.

Mais Gonzalez a affirmé que Willis avait coopéré à l’enquête, une affirmation que son avocat, John Picerno, a également faite.

“Jordan n’a absolument rien à voir avec la mort de ses trois amis”, a déclaré Picerno à CBS News.

Mais Price, le frère de Johnson, a déclaré à CBS News qu’il pensait que Willis ne partageait pas tout ce qu’il savait.

“Je sais que son histoire ne colle pas et je sais qu’il ne dit pas la vérité d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Price.

Picerno a déclaré dans une déclaration aux médias de Kansas City plus tôt ce mois-ci que son client était dévasté par la mort de ses amis et qu’il ne savait pas qu’ils étaient toujours dans son jardin – ou qu’ils avaient besoin de soins médicaux – jusqu’à ce que la police se présente. Picerno a déclaré que la dernière fois que le propriétaire les avait vus, c’était quand ils étaient partis et qu’il s’était couché, et qu’il ne savait pas comment ils étaient morts.

L’avocat a déclaré que son client “attendait avec impatience les résultats de l’autopsie et du rapport toxicologique” et qu’ils souhaitaient tous deux “exprimer nos plus profondes sympathies aux amis et aux membres de la famille de ces jeunes hommes, et nos pensées et nos prières les accompagnent”. “

Parmi les questions qui font rage sur les réseaux sociaux : “Pourquoi le propriétaire n’a-t-il pas été désigné comme suspect ?” » et « Qu’est-ce qui prend autant de temps pour déterminer la cause du décès ? » Le mystère est devenu viral sur TikTok et d’autres plateformes sociales en raison de ses connotations de véritable crime. Et les membres des familles des trois hommes ont fait part de leurs frustrations aux médias de la région de Kansas City.

“Mon fils et ces autres hommes étaient des gens formidables. Ils méritent justice”, a déclaré Jennifer Marquez, la mère de Harrington, à WDAF-TV. “L’histoire, toute l’histoire doit être révélée.”

Mais les déclarations de la police indiquent qu’il faudra peut-être encore des semaines avant qu’elle puisse fournir des réponses définitives.

“Comment es-tu censé guérir de quelque chose dont tu ne sais même pas ce qui s’est passé ?” Price a déclaré à CBS News.