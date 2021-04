La police australienne a affirmé n’avoir trouvé aucun signe d’un enfant disparu après que des images de la dashcam aient déclenché une fouille de huit heures.

Les images de la Dashcam du conducteur Mitch Kuhne capturent le moment où sa voiture a raté de justesse un «enfant» qui avait erré sur l’autoroute Hume juste au sud de Sydney.

2 Des images de la caméra de bord de la voiture montrent un « enfant » marchant sur l’autoroute de Sydney

2 Après huit heures de fouille, la police n’a trouvé aucun enfant

Ce qui semble être un enfant dans les images se déplace sur la route quelques instants avant que le conducteur ne passe à toute vitesse.

La vidéo capture une silhouette au milieu de la voie de gauche de l’autoroute.

La police NSW a confirmé à Daily Mail Australie ils avaient reçu un appel d’urgence au sujet de l’enfant dimanche soir vers 19 heures.

Plusieurs agents se sont rendus sur les lieux et ont fouillé la zone, mais aucun enfant n’a été retrouvé.

La recherche a été annulée à 3 h 45 lundi matin.

Cependant, le mystère continue alors que M. Kuhne affirme que la police lui a dit que l’enfant avait en fait été retrouvé en sécurité et était en cours de récupération.

M. Kuhne a posté les images sur son la page Facebook où il a expliqué ce qui s’était passé: « L’officier m’a dit au téléphone qu’il n’était pas nécessaire de l’envoyer [the location of the child] car l’enfant avait été récupéré en toute sécurité et rentrait chez lui.

«Je me suis senti absolument malade quand tout cela s’est produit. Je me suis senti instantanément tellement mieux quand on m’a dit que l’enfant avait été récupéré.

« Maintenant, voir qu’ils prétendent qu’on ne m’a jamais dit que cela me rend malade car j’ai l’heure exacte et la station que j’ai appelées! »

La police a confirmé qu’elle n’avait pas trouvé d’enfant sur l’autoroute et qu’elle n’avait pas dit à M. Kuhne qu’ils l’avaient non plus.