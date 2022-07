Le mystère d’une famille de quatre personnes retrouvée morte dans un étang après que les flics ont admis qu’ils “ne savent pas pourquoi et nous ne savons pas comment” ils sont morts

UN PÈRE, 27 ans, et ses trois enfants de moins de six ans ont été retrouvés morts dans un étang après avoir été portés disparus, et la police tente toujours de comprendre comment ils sont morts.

Des plongeurs ont localisé mardi le corps de Kyle Moorman dans l’étang de l’Indiana, peu avant de découvrir ses trois enfants à l’intérieur d’un véhicule immergé.

Kyle Moorman et ses trois jeunes enfants ont été retrouvés morts dans un étang à Indianapolis Crédit : Family Handout/The AWARE Foundation, Inc.

La famille était soupçonnée d’être en train de pêcher tard dans la nuit sur l’étang Crédit : Family Handout/The AWARE Foundation, Inc.

La police n’a pas encore identifié pourquoi ni comment cet incident s’est produit Crédit : AP

Selon les responsables, il n’était pas inhabituel pour la famille Moorman d’aller pêcher de nuit dans cet étang du côté sud d’Indianapolis.

Ce qui était inhabituel, c’est leur disparition pendant plusieurs jours jusqu’à ce que la police les retrouve morts dans l’eau.

Les corps de Kyle Morrman Jr., 5 ans, Kyrannah Holland, 2 ans, et Kyran Holland, 1 an, ont été retrouvés immergés dans une Black Saab, un véhicule correspondant à la description de la voiture de leur père.

La famille décédée a été confirmée mercredi comme étant les Morrmans par le bureau du coroner du comté de Marion.

La police enquête toujours sur la façon dont ce drame s’est produit.

Le chef adjoint de l’IMPD, Chris Bailey, a déclaré: “Nous savons qu’un homme et trois jeunes enfants sont morts ce soir. Nous ne savons pas pourquoi et nous ne savons pas comment.”

Alors que la police s’interroge sur les événements qui ont conduit au décès de la famille, les proches s’interrogent sur l’efficacité de la police dans cette affaire.

La famille Moorman avait disparu depuis environ une semaine avant que la police ne retrouve leurs corps, selon les informations d’IndyStar.

Les proches étaient frustrés que la police n’ait pas fouillé l’étang plus tôt.

“Ils auraient dû au moins essayer”, a déclaré à IndyStar William Muse, un membre de la famille de la mère de Kyle Moorman.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’étang n’avait pas été fouillé plus tôt, Bailey a déclaré que les enquêteurs “suivaient plusieurs pistes” et a déclaré qu’ils ne faisaient que suivre la procédure.

La recherche

Kyle et ses enfants ont été vus pour la dernière fois le 6 juillet vers 23 heures, selon le département de la police métropolitaine d’Indianapolis.

Cependant, un rapport de personne disparue n’avait été déposé que le 9 juillet.

Lundi, Mariah Moorman, la sœur de Kyle, a déclaré que le téléphone de Kyle avait sonné pour la dernière fois près de l’étang vers 00h48 le 7 juillet, selon IndyStar.

Mariah a dit au point de vente : “Pour autant que nous le sachions, il venait ici pour aller pêcher. C’est ce qu’il a dit à ma sœur. Ce n’est pas étrange. Il le fait tout le temps. Ils pêchent beaucoup la nuit.”

La famille et les amis ont fouillé l’étang et ses environs pendant plusieurs jours, selon le média.

La famille et les amis ont même offert une récompense de 10 000 $ pour des informations qui pourraient aider à retrouver Kyle et ses enfants.

Un hélicoptère privé et des volontaires avec un bateau personnel ont aidé à fouiller la zone mardi après-midi, selon le point de vente.

Les autorités n’ont commencé à fouiller la zone avec des lampes de poche et des K-9 que mardi soir.

Les autorités ont confirmé que la police avait localisé un homme inconscient dans l’étang à 19h40, qui avait été déclaré mort sur les lieux.

La police a ensuite retrouvé les trois corps des enfants dans le Black Saab à l’aide de la technologie sonar.