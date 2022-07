Le mystère d’un polaroid dérangeant montrant une fille et un garçon bâillonnés dans une camionnette – mais une amie pense qu’elle a maintenant RÉSOLU l’énigme photo

Un polaroid DÉRANGEANT montrant une fille et un garçon bâillonnés à l’arrière d’une camionnette a déconcerté les flics et les enquêteurs pendant des décennies.

Cela a longtemps été lié à la disparition de Tara Calico – une jeune de 19 ans qui a disparu lors d’une balade à vélo le 30 septembre 1988.

La famille Calico était certaine que la fille dans ce Polaroid était Tara

Tara Calico n’est jamais revenue après avoir fait une balade à vélo près de chez elle Crédit : FBI

La fille en gris sur la photo – photographiée ligotée et bâillonnée aux côtés d’un petit garçon non identifié – a été théorisée par beaucoup comme étant Tara.

Le sinistre cliché a été découvert dans un parking de Floride en août 1989, déclenchant une enquête.

Et après la diffusion de la photo déchirante, des familles se sont manifestées pour affirmer avoir reconnu le couple à l’air en détresse.

La famille Calico était certaine que la fille sur l’image était Tara, ce qui signifie qu’elle devrait être en vie des mois après sa disparition.

Les forces de l’ordre avaient été divisées sur la photo – avec différentes agences qui l’avaient étudiée, donnant des résultats non concluants.

Pendant des décennies, depuis que le polaroid a été découvert, il a été la source à la fois d’espoir et de chagrin.

Il a été éclaboussé dans les médias et présenté à la télévision, et pourtant, plus de 30 ans après, l’affaire reste ouverte.

Mais maintenant, un ami de l’adolescente disparue, qui a passé des années à enquêter sur sa disparition, a déclaré que la fille sur la photo n’était PAS Tara.

Melinda Esquibel, l’ancienne camarade de classe de Tara, pense que son amie a été harcelée par un groupe de garçons locaux après avoir rejeté l’un des gars qui lui avait demandé de sortir avec elle.

Et elle pense que l’adolescente a été tuée la même nuit qu’elle a disparu et a été enterrée à seulement 20 miles de l’endroit où elle a été tuée – plutôt que d’être kidnappée par celui qui était derrière le polaroid effrayant.

Mais cela soulève une nouvelle série de questions – si Tara n’est pas la fille sur la photo, alors qui est-ce ?

Melinda a déclaré à The Sun Online : “Je sais que la famille pense que c’est ou pourrait être elle, mais les données que j’ai recueillies montrent que ce ne peut pas être elle.

« Aucune des données dont je dispose ne permet de croire que cette fille est Tara. »

J’ai l’impression que mon équipe et moi avons résolu l’affaire Melinda Esquibel

Tara Calico n’est jamais revenue après avoir fait une balade à vélo près de chez elle dans la ville de Belen, au Nouveau-Mexique.

Elle s’est lancée sur la route de 36 miles à 9h30 – une route qu’elle a parcourue la plupart des matins, souvent avec sa mère, Patty Doel.

Mais sa mère avait arrêté de faire du vélo avec elle parce qu’elle pensait qu’elle était harcelée par un chauffeur.

Patty a encouragé Tara à commencer à porter la masse pour se défendre, mais elle a rejeté l’idée.

Tara a été vue pour la dernière fois sur une autoroute à 11 h 45 – des témoins affirmant l’avoir vue suivie par une camionnette Ford de couleur claire.

Elle avait demandé à sa mère de venir la chercher si elle n’était pas revenue à midi ce jour fatidique parce qu’elle avait l’intention de jouer au tennis avec son petit ami cet après-midi-là.

Lorsqu’elle n’est pas revenue, Patty est allée chercher le long de la route et a contacté les flics après avoir échoué à la trouver.

La jeune femme de 19 ans n’a jamais été revue avec seulement des fragments de son baladeur Sony et d’une cassette trouvée le long du sentier.

Elle a proposé la théorie sur la mort de Tara après avoir interrogé des centaines de personnes et rassemblé un dossier contenant 25 000 éléments.

Melinda a déclaré à The Sun Online : “J’ai l’impression que mon équipe et moi avons résolu l’affaire, mais je ne suis pas les autorités et je ne peux pas faire grand-chose pour procéder à des arrestations.

L’affaire est toujours ouverte et les détectives enquêtent depuis plus de 30 ans Crédit : FBI

“Par conséquent, je dois leur laisser cela. Je n’ai aucune idée si quelqu’un procédera à des arrestations dans cette affaire.”

De ses années de travail de détective, elle pense que le groupe de garçons locaux a fait tomber Tara de son vélo avant de l’arracher et de la tuer.

Et Melinda pense que Tara est enterrée à seulement 20 miles de l’endroit où elle a été brutalement assassinée.

“J’ai des informations selon lesquelles il était possible que ce garçon et ses amis l’attrapent quatre jours avant le jour où elle a été prise le 16 septembre 1988”, a-t-elle déclaré.

“Cela voudrait dire que c’était prémédité et réfléchi.

“Peu importe, je crois qu’ils connaissaient son itinéraire, elle a été traquée et suivie.

“Les garçons ont heurté son vélo et ça l’a fait tomber. Elle est partie en courant et ils l’ont suivie, l’ont attrapée, agressée puis assassinée.

“Je pense que son corps est enterré à moins de 20 miles de l’endroit où elle a été touchée.

“Les détails sont horribles sur ce qui s’est passé et sur ce qui s’est passé par la suite.”

‘TRAUMATISANT’

Melinda s’est intéressée à l’affaire après la parution d’un article de presse à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, il y a 13 ans.

Elle a déclaré: “En 1988, tout cet événement a été très traumatisant pour la communauté.

“Je l’avais bloqué jusqu’à ce que ma mère découpe l’article et me l’envoie par la poste en Californie. Quand je l’ai lu, j’ai commencé à pleurer et les blessures se sont ouvertes.

“Je ne pouvais pas croire que j’avais oublié ce qui s’était passé il y a toutes ces années.”

Melinda est rentrée chez elle au Nouveau-Mexique et a rencontré un groupe de copains de la vieille école, qui lui ont dit: “Oh Melinda, toute la ville sait qui a fait ça!”

“Ils ont commencé à me raconter un tas d’histoires qui m’ont plutôt choquée”, a-t-elle déclaré.

“C’est à ce moment-là que j’ai su que je devais faire quelque chose.”

Melinda a commencé son travail d’enquête en enquêtant sur le shérif au moment de la mort de Tara et a mené des centaines d’entretiens avec des habitants de la communauté.

“Il y a plusieurs années, en 2017, un enquêteur m’a contacté après avoir écouté mon podcast”, a-t-elle déclaré.

“Il a dit qu’il pourrait m’aider à devenir un véritable enquêteur afin que je puisse réellement créer des ensembles de données viables pour les autorités avec toutes les informations que je collectais.

“Il a passé des années à me former et, ce faisant, nous avons constitué une équipe d’enquêteurs professionnels que je mettrais en place au-dessus de n’importe quelle application de la loi au Nouveau-Mexique, et nous avons monté l’affaire.

“J’ai partagé mes découvertes avec le FBI. Je ne les ai jamais partagées avec le bureau du shérif parce qu’ils n’étaient pas intéressés à les parcourir avec moi.

“Ils voulaient juste que je le leur remette.”

Tara avait une lumière brillante autour d’elle. Elle était amusante, sérieuse, intelligente, enjouée et gentille Melinda Esquibel

Le dossier de Melinda contient maintenant pas moins de 25 000 éléments.

“Il y a toujours de nouvelles pistes qui arrivent. Je l’ajoute aux ensembles de données et aux tableaux de liens, c’est donc un document vivant et respirant”, a-t-elle déclaré.

“Ce qui est frustrant, c’est qu’une grande partie des informations qui arrivent sont des rumeurs, donc je dois voir comment les informations s’intègrent dans ce que nous avons en tant que rapports réels, délais, etc.”

Rendant hommage à sa camarade de classe bien-aimée, Melinda a déclaré: “Tara avait une lumière vive autour d’elle. Elle était amusante, sérieuse, intelligente, enjouée et gentille.

“C’est ainsi que je me souviens d’elle. Elle était une élève de la classe supérieure et nous nous sommes rencontrés dans la fanfare.

“Elle m’a montré de la gentillesse et je ne l’oublierai jamais. Elle m’a montré de la gentillesse quand elle n’avait pas à le faire.

“Cela en dit long sur le caractère d’une personne quand elle fait ce qu’il faut quand personne ne regarde.

“Elle et moi avions plus de choses en commun que je ne l’aurais jamais imaginé.”

Tara Calico a disparu alors qu’elle faisait une balade à vélo

Le lieutenant Joseph Rowland, l’agent chargé de l’affaire Tara Calico pour le bureau du shérif du comté de Valence, a déclaré à The Sun Online que l’affaire pouvait être résolue.

“Mais l’une des difficultés de cette enquête est qu’il y a très peu de preuves matérielles”, a-t-il déclaré.

Et aussi M. Rowland a déclaré que le FBI avait confirmé que ce n’était pas Tara sur la photo.

“Un corps n’a pas encore été retrouvé. Aucun ADN n’a été récupéré lors de l’enquête initiale. L’enquête est continue depuis plus de trente ans maintenant.”

L’année dernière, un nouveau tuyau a conduit à une descente dans une maison à Belen, au Nouveau-Mexique.

M. Rowland a déclaré: “Le mandat de perquisition, ainsi que les informations obtenues pour atteindre la norme de cause probable lors de l’obtention du mandat, ont été scellés par un juge du tribunal de district.

“Je ne peux pas discuter des informations qui ont conduit à l’obtention du mandat de perquisition.”

Mais le détective pense que l’affaire “progresse extrêmement bien et est tout à fait dans un état actif”.

Il a déclaré: “Ma conviction que cette affaire peut être résolue vient du grand nombre de personnes qui en ont parlé au fil des ans.

“Belen était une ville beaucoup plus petite en 1988 et presque tout le monde se connaissait. Je crois que la personne ou les personnes responsables de sa disparition sont locales.”