Le mystère d’un homme “ égratigné et désorienté ” retrouvé mort à l’extérieur de Dollar General après avoir été vu pour la dernière fois dans un magasin 5 jours plus tôt

Un HOMME couvert d’égratignures a été retrouvé mort près d’un magasin Dollar General – cinq jours après avoir été vu pour la dernière fois au magasin.

Des proches ont déclaré que Caleb Mosley, 20 ans, était désorienté lorsqu’il était au magasin de Teaselville, au Texas, le 16 juillet.

Caleb Mosley a été retrouvé mort – quelques jours après avoir été vu pour la dernière fois dans un magasin Dollar General Crédit : Facebook

Mosley a été trouvé dans les bois à Teaselville, Texas Crédit : CBS19

Ses bras et son torse étaient couverts d’égratignures, dont certaines étaient profondes.

Des témoins ont déclaré avoir vu un homme ensanglanté portant des jeans et des bottes avant de disparaître, rapporte le Fort Worth Star-Telegram.

La belle-sœur de Mosley a dit qu’il avait une commotion cérébrale et s’est égaré.

Il a été porté disparu le 16 juillet et son corps a été retrouvé dans les bois derrière le magasin.

Les flics avaient parcouru la zone avec un drone lorsqu’ils ont fait la découverte effrayante.

Des officiers ont été photographiés en train de passer au peigne fin le terrain à la recherche d’indices supplémentaires.

Son corps a été transporté au coroner pour une autopsie.

Les clients du magasin ont déclaré à CBS19 qu’ils étaient “choqués” d’apprendre qu’un corps avait été retrouvé dans leur quartier.

On ne sait pas comment Mosley est mort et on ne sait toujours pas comment il a subi la commotion cérébrale.

Andy Dunklin, le juge de paix du comté de Smith, a déclaré: “Nous ne savons pas pourquoi il a péri, mais j’espère que cette autopsie nous donnera des réponses sur ce qui s’est passé.”

