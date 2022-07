Le mystère d’un corps gravement décomposé retrouvé immergé dans un canal à l’intérieur d’une camionnette après avoir été repéré par un travailleur horrifié

Un MYSTÈRE entoure un corps retrouvé à l’intérieur d’une camionnette submergée dans un canal lundi soir.

Le camion a été retrouvé par un travailleur dans la région sud-ouest de Miami-Dade vers 21 heures, a indiqué la police.

Un corps gravement décomposé a été retrouvé dans un camion qui avait été submergé dans un canal, a déclaré la police Crédit : ABC section locale 10

La police pense que ce qui a conduit le corps à cet endroit s’est produit il y a plusieurs jours Crédit : ABC section locale 10

Des plongeurs ont enquêté sur les lieux et sont entrés dans l’eau, retirant un adulte, a déclaré Miami-Dade Fire Rescue.

La victime a été déclarée morte sur les lieux de la 197e avenue sud-ouest et de la 192e rue.

La police a déclaré que le corps était gravement décomposé, suggérant que ce qui a conduit à la présence du corps s’est produit il y a plusieurs jours.

L’identité de la victime n’a pas été révélée car les autorités s’efforcent d’informer sa famille.

Les habitants de la région ont déclaré à Local 10 News qu’il était inquiet d’apprendre que quelqu’un avait perdu la vie dans la région, car il n’avait jamais rien vu de tel auparavant.

Le Sun a contacté le département de police de Miami-Dade pour commentaires.

‘MONSTRE’

Toujours en Floride, une femme a affirmé que son mari avait assassiné ses parents âgés alors qu’elle était à l’étranger.

Gabriela Lagos a allégué que son mari, Guillermo Silva, 57 ans, avait tué ses parents il y a deux semaines à leur domicile de Palm Beach.

Elle a dit que Silva avait enregistré des vidéos des corps sans vie de ses parents, a rapporté WPTV.

“Il a dit:” allumez la caméra, allumez la caméra, je veux vous montrer quelque chose “”, a déclaré Lagos à la publication.

« Il a enregistré des vidéos pour moi, pour voir mes parents morts. Je ne peux pas le croire. C’est un monstre, qu’il puisse faire ça à deux personnes plus âgées.

Lagos a déclaré que Silva aurait filmé les vidéos depuis le téléphone de sa mère.

Le 2 juillet, les adjoints du shérif du comté de Palm Beach ont trouvé les corps d’un homme et d’une femme morts à l’intérieur d’une maison.

L’homme âgé a été retrouvé vivant sur le dos avec “un grave traumatisme contondant au visage”, a déclaré la police.

La femme a été découverte nue dans la chambre du fond, positionnée sur le lit avec «un grave traumatisme contondant sur le torse, les bras et le visage».

“Je suis dans un très mauvais rêve”, a déclaré Lagos. “Un cauchemar. Je ne peux pas me réveiller.

Elle a dit que sa mère et son père avaient respectivement 79 et 80 ans et avaient célébré leur 65e anniversaire de mariage le mois dernier.

“Ils ont une belle famille. De nombreux petits-enfants. Beaucoup d’arrière-petits-enfants », a-t-elle déclaré.

“Ils l’ont pris comme un fils. Ils lui ont tout donné. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il n’y a aucune explication.

Le corps d’un homme adulte a été retiré de l’eau mais son identité reste inconnue Crédit : ABC section locale 10