Le mystère du “tueur en série” lié au meurtre d’une adolescente enceinte qui a assassiné sa femme après avoir découvert un indice crucial

La POLICE a révélé un mystère de 60 ans sur un tueur en série présumé qui a assassiné sa cinquième femme après avoir compris ses crimes.

Ses petits-enfants croyaient que Monte R. Merz de Mount Pleasant, Utah, était mort dans un accident de voiture en 1965 à l’âge de 54 ans.

Cependant, la véritable cause du décès de Merz était une blessure par balle auto-infligée, selon le département de police de Los Angeles.

Selon la police, en 1965, Merz a tué par balle sa cinquième épouse, Ina, en Californie, puis s’est suicidé par la suite.

Son casier judiciaire de 1956 à 1965 comprend le meurtre de deux autres femmes, une adolescente et un fœtus.

Monte Merz était “un joueur passionné, un agresseur d’enfants prolifique, violent envers les animaux, un coureur de jupons, (et) un alcoolique déchaîné”, a déclaré à KSL la détective de LA Rachel Evans.

“Il épousait ces jeunes femmes qui avaient ces jeunes filles, puis il abusait de ces filles”, a-t-elle déclaré.

Le meurtre de 1956

Cette année, le plus ancien meurtre non résolu de la vallée de San Fernando a été découvert par Evans et lié à Merz.

Evans a rassemblé suffisamment de preuves pour soupçonner que Merz était responsable du meurtre en 1956 d’une femme enceinte de 18 ans à Van Nuys, en Californie.

La femme enceinte a été identifiée comme étant Barbara Jean Jepson. Elle était mariée et enceinte de quatre mois à l’époque.

Chose intéressante, Jepson était la fille de la concubine de Merz, Fern Spiva, avec qui il a vécu pendant six ans à partir de 1948.

Evans a soupçonné que Merz “a soigné et agressé Barbara en cours de route”.

Il n’y avait aucun signe d’effraction, ce qui donnait l’impression que le suspect connaissait Jepson.

Le jour de son meurtre, son mari, Joe Jepson, a trouvé le corps nu de sa femme sur leur lit avec un couteau toujours dans sa poitrine.

On croyait qu’elle avait été violée et mortellement poignardée chez elle.

Bien que de nombreuses preuves aient été recueillies, les preuves ADN n’ont pas été utilisées à cette époque de l’histoire.

Même avec le manque de preuves ADN récupérées en 1956 puis récupérées à l’aide de la technologie d’aujourd’hui, Evans a utilisé un processus d’examen très strict pour dire qu’avec une certitude de 99%, Merz était le tueur de Jepson.

Le meurtre de 1960

La police n’a découvert Merz que le suspect dans le coup de couteau mortel d’une jeune fille de 15 ans en 1960 après qu’un témoin principal se soit manifesté en 2017.

La victime, Mary Ann Perdrotta, avait une écurie à côté de celle de Merz et ils montaient souvent à cheval ensemble.

Son corps a ensuite été retrouvé avec neuf coups de couteau dans la zone voisine des “Foothills”.

Après 52 ans, une ancienne belle-fille de Merz s’est finalement manifestée après avoir eu trop peur pour alerter la police auparavant.

Elle a dit à la police que le jour où le jeune de 15 ans a été tué, elle a vu Merz entrer dans la maison avec un couteau ensanglanté et du sang sur les mains et les vêtements.

La belle-fille avait 10 ans à l’époque. “[She] a déclaré le suspect [Merz] à plusieurs reprises [abused] et l’a menacée.

“Selon [the stepdaughter], le suspect a agressé plusieurs jeunes filles du quartier. Elle a déclaré que si jamais elle en parlait à quelqu’un, elle serait tuée par le suspect.”

Le meurtre-suicide de 1965

Environ deux à trois ans après avoir prétendument assassiné Perdrotta, Merz a épousé Ina.

Puis en 1964, il a été arrêté pour avoir agressé une jeune fille de 14 ans. Cependant, il est décédé avant que son affaire ne soit jugée.

Un an plus tard, alors que Merz était sorti de prison, Ina a trouvé des sous-vêtements d’une jeune fille dans un tiroir de leur maison californienne.

Elle a décidé de confronter Merz pour savoir s’il avait abusé de cette fille.

Les choses sont alors devenues violentes lorsque Merz a saisi une arme à feu et a poursuivi Ina dans la rue.

Il lui a tiré dessus à plusieurs reprises, puis après l’avoir tuée, il est retourné dans la maison et s’est suicidé.

L’emprise de Merz sur ses victimes

Merz avait beaucoup de contrôle sur ses victimes. “Il ne les laisserait jamais sortir de sa vie. Il ne les laisserait jamais partir”, a déclaré Evans.

Une victime a déclaré à la police que Merz “les gardait constamment dans sa poche. Il les agressait encore, les violait jusqu’à sa mort”, a déclaré Evans.

“Donc, il était une sorte de coureur de jupons. Il avait toutes ces femmes avec lesquelles il était en contact et qu’il gardait en quelque sorte”, a-t-elle déclaré.

“Il y a beaucoup d’histoires autour de lui sur ces jeunes filles qui ont été abusées par lui.”