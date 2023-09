Le mystère du « pire cas de maltraitance d’enfants au monde » Genie Wiley surnommé « l’enfant sauvage » qui est resté incapable de marcher ou de parler

PENDANT plus de 12 ans, une fillette a été affamée, torturée et enfermée dans une pièce sombre par son père, incapable de marcher ou de parler, dans une situation que les médecins ont qualifiée de « pire cas de maltraitance d’enfants au monde ».

Genie Wiley, un nom qui lui a été donné lorsqu’elle a échappé à son méchant père, a été surnommée « l’enfant sauvage » car elle a perdu son enfance et son développement alors qu’elle était enfermée dans sa maison familiale.

Genie Wiley a été affamée, torturée et piégée par son père jusqu’à l’âge de 13 ans Crédit : Getty

L’adolescent a été victime de violences, incapable de parler, de marcher ou d’utiliser les toilettes correctement et ne pesait que 26 kg.

À seulement 20 mois, Genie passait ses nuits enfermée dans une cage fermée par un couvercle métallique.

Le jour, elle était enfilée dans une horrible camisole de force faite maison et forcée de s’asseoir sur un petit pot, incapable de bouger, de parler ou d’apprendre dans une pièce noire et silencieuse.

Il lui était interdit de faire du bruit et risquait d’être battue par un morceau de bois ou violemment frappée si elle désobéissait.

Lorsqu’elle s’en est sortie, les médecins l’ont qualifiée d’enfant la plus profondément blessée que le monde ait jamais vue.

Clarke Wiley, le père brutal de Genie, s’est transformé en un psychopathe cruel après que sa mère ait été tuée dans un délit de fuite par un conducteur ivre.

À partir de ce moment, Wiley a gardé une vie privée et a veillé à ce que la maison familiale soit toujours sombre avec les rideaux fermés et les portes verrouillées.

Irene Wiley, la mère de Genie et épouse de Clarke, vivait également dans la maison perturbée.

Elle souffrait de très graves cataractes et était contrôlée par Clarke par peur.

Le couple a eu quatre enfants, mais seulement deux ont à peine survécu.

Les deux premiers sont morts bébés, l’un seul dans un garage froid et l’autre des suites de complications à l’accouchement.

Le troisième enfant, John, a survécu mais a été témoin des passages à tabac et a été marqué par l’éducation de ses sœurs.

Il se considérait comme mort intérieurement, même lorsqu’il était libre de son père.

Un jour, Irène a emmené Génie et s’est enfuie de la maison lorsque Clarke est sorti.

Ils se sont rendus dans un bureau d’aide sociale du comté de Los Angeles pour qu’Irene puisse parler à quelqu’un de l’aggravation de sa cataracte, car elle était devenue insupportable.

Après un mauvais virage, les deux hommes ont fini par parler de Génie aux agents.

La jeune fille innocente a provoqué une frénésie dans le bureau car son regard unique et inquiétant a attiré une attention sans précédent.

Au début, ils ont supposé qu’elle était autiste en raison de ses faibles compétences sociales et verbales.

Mais alors que la pauvre fille commençait à baver et se tenait sans vie devant eux, l’hypothèse s’est transformée en intrigue paniquée.

Selon les premières personnes qui ont vu Génie depuis plus d’une décennie, elle était incontinente, bavait sur elle-même et crachait.

Ses yeux ne pouvaient pas se concentrer ou maintenir un regard et ses membres n’étaient jamais complètement étendus, la faisant clopiner avec les bras levés comme un animal sauvage.

Elle ne pesait que 26 kg et possédait presque deux séries complètes de dents, ce qui signifie qu’aucune n’était tombée.

Cela a amené les gens à croire qu’elle avait au plus sept ans, alors qu’en réalité elle avait plus de 13 ans.

Elle a dû apprendre à fonctionner comme une adolescente normale dès le départ après avoir été libérée.

L’orthophonie lui a appris à parler, même si elle n’a jamais bien maîtrisé la langue.

Génie pouvait prononcer des mots et savait ce que les choses signifiaient, mais elle ne pouvait pas tenir une vraie conversation et communiquer à cause de sa mauvaise grammaire.

Son manque de nourriture adéquate l’avait rendue à peine capable de mâcher ou d’avaler, elle a donc dû réapprendre à manger et à boire.

Le fait de porter des couches tous les jours à la maison signifiait qu’elle ne savait jamais comment uriner correctement – une autre tâche que les thérapeutes et les scientifiques devaient lui expliquer.

Son père, Clarke Wiley, s’est suicidé à 70 ans juste avant son comparution devant le tribunal pour maltraitance sur enfant après avoir été arrêté, laissant derrière lui une note de suicide qui disait simplement : « Le monde ne comprendra jamais ».

Des pédiatres, des psychologues, des linguistes et d’autres experts de partout aux États-Unis ont sauté sur l’occasion pour enquêter sur la jeune fille et tenter de l’aider.

Elle était un phénomène en tant qu’adolescente recluse sans aucun développement.

L’occasion unique d’étudier le développement du cerveau et de la parole a été une occasion formidable de constater à quel point il est important d’apprendre en grandissant.

À 18 ans, elle est retournée vivre dans la maison où elle avait été maltraitée avec sa mère.

Irène a intenté une action en justice pour empêcher les scientifiques et les thérapeutes de la contacter afin qu’elle puisse vivre sa propre vie.

Depuis lors, Genie a à peine été vue et on pense qu’elle vit dans une maison de retraite à Los Angeles si elle est encore en vie.

Genie Wiley a été utilisée par des scientifiques et des médecins après sa libération pour étudier son développement.