Le mystère du pied pourri d’une fraudeuse disparue est retrouvé sur la plage après avoir «  volé des millions à des clients  »

LA dépouille partielle d’une femme d’affaires accusée d’avoir volé des millions à ses clients a été retrouvée.

Le pied pourri de Melissa Caddick a été retrouvé échoué sur une plage isolée, trois mois après sa disparition de son manoir de Sydney.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a déclaré avoir volé au moins 7,3 millions de livres sterling de fonds investis à plus de 60 clients, y compris la famille et les amis, mais le chiffre a été estimé à 14 millions de livres sterling.

Elle a disparu tôt le 12 novembre de l’année dernière, un jour après que des flics ont fait irruption chez elle dans la banlieue riche de Dover Heights et que les tests ADN ont correspondu au pied de Caddick.

La police n’avait trouvé aucune trace de la semaine dernière lorsque les campeurs ont repéré une chaussure de course contenant un pied décomposé sur une plage à 250 miles au sud de Sydney.

Le commissaire adjoint de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Mick Willing, a déclaré: « Il reste un mystère quant à quand et comment elle est entrée dans l’eau. À ce stade, nous ne pouvons rien exclure.

«Nous avons gardé l’esprit ouvert, mais étant donné les circonstances de sa disparition, nous avons toujours envisagé la possibilité qu’elle se soit suicidée.»

Il a déclaré que la modélisation de la dérive océanique effectuée par la police avait montré qu’il était possible que Mme Caddick ait pu entrer dans l’eau près de sa maison de Sydney, où elle vivait avec son mari et son fils adolescent.

Les agents parcouraient un parc national près de Tathra sur la côte sud de l’État dans l’espoir de trouver plus d’indices, a-t-il ajouté.

Sa disparition a frappé l’Australie et plus tôt ce mois-ci, la police a réitéré sa conviction que Mme Caddick était toujours en vie.

Elle aurait mené une vie somptueuse, notamment en prenant des vacances à l’étranger et en achetant des vêtements et des bijoux coûteux.

La disparition de Caddick avait été «pénible pour de nombreuses personnes, y compris ses victimes présumées et bien sûr sa famille et ses amis», a déclaré Willing.

Cheryl Kraft Reid a confié environ 600000 £ de sa pension à Caddick, qu’elle considérait comme un ami et qu’elle avait entendu pour la dernière fois deux mois avant sa disparition.

« Wow, c’est une triste issue tragique pour son fils, mais c’est aussi juste une triste issue tragique pour nous parce que nous ne finissons tout simplement pas », a déclaré Mme Kraft Reid à la radio 2GB.

«Outre les nouvelles, il est peu probable que cela revienne, c’est assez dévastateur.

«Ce n’est pas seulement l’argent, ce sont les conséquences de ce qui nous est arrivé et pendant les nombreuses années, nous avons travaillé pour zéro retour parce qu’elle a décidé de vivre une vie légitime et frivole.