Butter Boat a coulé le 12 décembre 1770. Dans l’incident tragique, pas moins de 20 personnes ont perdu la vie. Les restes squelettiques du bateau à beurre ont été repérés pendant la marée basse. Au départ, la croyance populaire était que le bateau faisait partie de l’histoire de l’Armada espagnole du XVIe siècle. Cependant, cette théorie a été écartée par le service irlandais des monuments nationaux et l’identité réelle du navire a été découverte. Les restes du grand navire sont également devenus un point de repère populaire et un lieu touristique de la région.

Le 12 décembre, samedi, une cérémonie sur Streedagh Strand a été organisée pour rendre hommage à ceux qui avaient perdu la vie dans l’incident tragique. Les hommages ont été rendus par les membres de l’équipe des monuments nationaux qui ont découvert la véritable identité du navire après 250 ans. De nombreux habitants ont également rejoint l’événement. Selon un rapport publié dans le Miroir, Malcolm Noonan, ministre d’État au Patrimoine au ministère du Logement, a félicité l’équipe pour avoir réussi à découvrir toute l’histoire de l’événement et la série de choses qui y ont conduit. Le ministre a également mentionné qu’avec cette découverte, les gens obtiendront beaucoup de clarté, ce qui ajoutera également du sens aux données scientifiques disponibles sur l’incident.

Selon le rapport, les échantillons que les chercheurs ont collectés, le bateau a très certainement été construit au 18ème siècle. Si l’on en croit les experts, l’énorme navire a été fabriqué quelque temps après 1712. Les échantillons suggèrent également qu’il est possible que le bois utilisé dans le navire provienne des Midlands anglais.

De plus, des recherches approfondies sur un navire du XVIIIe siècle ont amené les experts à conclure que le Butter Boat est en fait quelque chose appelé le Greyhound.

Le Greyhound était essentiellement un navire de commerce côtier. Cela appartenait à une personne appelée Mme Alley. Le navire était basé au port de Whitby dans le Yorkshire en Angleterre

L’incident tragique s’est produit lorsque le navire a été pris dans une tempête au large de Mayo. Étant donné que le gros navire pouvait réussir à obtenir un port sûr dans la baie de Broadhaven, il a dû être conduit à l’ancre dans une position périlleuse sous les falaises imposantes au large d’Erris Head. Pour cette raison, l’équipage du navire a dû l’abandonner.

Cependant, l’équipage a manqué le fait qu’un garçon de cabine soit resté à bord. Ainsi, pour le sauver, des membres d’équipage, des locaux et quelques membres d’équipage de passage par bateau ont dû monter à bord du Greyhound. Ils ont tous réussi à se rendre au grand navire. Mais alors qu’ils tentaient d’éloigner le navire de la falaise, le navire avait été chassé à cause de la force de la mer. Jusqu’à ce moment, l’équipe de sauvetage et le garçon de cabine étaient toujours à bord. De tout l’incident, une seule personne nommée Williams d’Erris a réussi à survivre.