Quelques jours après la découverte et la disparition rapide de deux monolithes métalliques brillants distants d’un demi-monde, une autre structure imposante est apparue puis a rapidement disparu, cette fois du sommet d’un sentier en Californie.

Après la publication de photos sur les réseaux sociaux, la haute structure métallique argentée a attiré les randonneurs au sommet du sentier Pine Mountain dans un parc Atascadero, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles, a rapporté mercredi KEYT-TV.

Le monolithe à 3 faces, haut de 10 pieds et 200 livres, était similaire à deux autres découverts récemment dans le désert de l’Utah et en Roumanie. Comme ces structures, l’origine de l’édifice californien est également inconnue.

Mais jeudi, le monolithe californien avait disparu, apparemment démoli par un groupe de jeunes hommes qui ont parcouru cinq heures de plus au sud pour le retirer, a déclaré la ville d’Atascadero dans un message Facebook.

Une vidéo publiée en ligne montrait un groupe de jeunes hommes portant des lunettes de vision nocturne renversant ce qui semble être le monolithe avant l’aube en scandant «Le Christ est roi» et «L’Amérique d’abord». Un homme est également entendu dire à la caméra: « Je veux des étrangers illégaux du Mexique ou de l’espace. »

Les hommes ont remplacé la structure par une croix en bois, qui a également disparu. Tout ce qui restait jeudi du monolithe était quelques morceaux d’armature de soutien.

La police examinait la vidéo, a rapporté la Tribune du comté de San Luis Obispo.

La destruction n’a pas été appréciée par les habitants.

«Nous sommes contrariés que ces jeunes hommes aient ressenti le besoin de conduire 5 heures pour venir dans notre communauté et vandaliser le monolithe», a déclaré la mairesse Heather Moreno dans un communiqué de presse. «Le monolithe était quelque chose d’unique et d’amusant à une époque autrement stressante.»

« Bummer », a déclaré Matt Cadaret, un fossoyeur dans un cimetière voisin, au San Francisco Chronicle. Il avait prévu de monter pour voir la structure.

«C’est dommage que ce soit parti», dit-il. «Les gens étaient très enthousiastes à ce sujet. Tout ce qui excite les gens est une bonne chose. »

Un autre monolithe repéré il y a deux semaines dans le pays de roches rouges d’un autre monde de l’Utah est devenu un phare de fascination dans le monde entier en évoquant le film «2001: A Space Odyssey» et en attirant des centaines de personnes dans cet endroit reculé.

Deux athlètes de sports extrêmes ont déclaré faire partie d’un groupe qui a démoli la structure métallique creuse parce qu’ils s’inquiétaient des dommages que des foules de visiteurs causaient à l’endroit relativement intact. Les responsables ont déclaré que les visiteurs avaient rasé les usines avec leurs voitures et laissé des déchets humains.

Une structure apparue la semaine dernière en Roumanie a également disparu.

La création de l’Utah évoquait de célèbres pièces de land-art qui parsèment l’Occident. La Spiral Jetty de Robert Smithson est un terrassement le long du Grand Lac Salé et les tunnels solaires de Nancy Holt sont d’énormes morceaux de béton dans le désert.

Comme ces pièces, le monolithe était fascinant en partie à cause de son contexte dans le paysage, a déclaré Whitney Tassie, conservatrice d’art moderne et contemporain au Utah Museum of Fine Art.

«C’est une grande, grande partie du land art en général, c’est l’idée d’une expérience, d’un voyage», dit-elle.

La réaction intense des médias sociaux au monolithe dans le contexte de la pandémie punitive, ainsi que la disparition rapide de la pièce, est devenue une partie de son histoire, a-t-elle déclaré. La police a déclaré que le démantèlement n’était peut-être pas illégal puisque personne n’a revendiqué la structure comme leur propriété.

Le créateur encore anonyme du monument de l’Utah n’a pas suivi les mesures prises par les artistes terrestres des années 1970 pour obtenir l’autorisation de réaliser leurs œuvres. La visite de ces sites éloignés est désormais gérée et surveillée pour éviter trop de stress sur l’environnement. Les autorités fédérales et étatiques de l’Utah avaient également exprimé leur inquiétude concernant le débordement de la zone autour du monolithe.

«Il est bon de penser à notre relation avec la terre, qui est finalement ce que font ces types de projets», a déclaré Tassie. «L’impact de l’homme sur l’environnement au premier plan.»