Le mystère du MH370 pourrait enfin être résolu alors que la nouvelle technologie suscite l’espoir que la recherche puisse recommencer

Une NOUVELLE technologie pourrait enfin résoudre le mystère du vol MH370 manquant, suscitant l’espoir qu’une nouvelle recherche pourrait recommencer.

Le Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) pourrait désormais être utilisé pour calculer avec précision l’emplacement final de l’avion de passagers de Malaysian Airlines avant qu’il ne disparaisse au-dessus de l’océan Indien.

Le Weak Signal Propagation Reporter pourrait aider à suivre l’emplacement final du MH370

Le vol MH370 manquant est considéré comme le mystère de l’aviation le plus insaisissable et le plus cher au monde Crédit : Athena Picture Agency

Des essais approfondis de la nouvelle technologie de suivi des données historiques des signaux radio heurtant les avions ont conduit les experts à croire qu’elle pourrait se concentrer sur une zone de recherche sous-marine plus spécifique que les équipes pourraient peigner.

Les tests ont été alimentés par l’utilisation du système oublié WSPR, mis en place en 2009, qui enregistre chaque interaction entre les avions dans le ciel et les signaux envoyés depuis le sol.

Les informations codées de chaque signal sont stockées dans une base de données toutes les deux minutes en enregistrant un horodatage, un emplacement et une dérive.

Le contact permet de fournir des chronologies précises de la trajectoire des aéronefs, qui sont notoirement difficiles à surveiller sur une si vaste échelle d’espace aérien.

Lorsque le MH370 a disparu, la base de données comptait environ 200 signaux toutes les deux minutes.

Désormais, un certain nombre de détections peuvent être utilisées pour suivre le vol lorsqu’il est hors de portée des systèmes radar.

L’ingénieur aérospatial britannique Richard Godfrey, qui a mené les tests, compare la technologie à un réseau de détecteurs invisibles qui enregistrent les mouvements parmi les nuages.

Il a dit Les temps: « Imaginez traverser une prairie avec des fils-pièges invisibles traversant toute la zone et faisant des allers-retours en longueur et en largeur.

« Chaque pas que vous faites, vous marchez sur des fils de déclenchement particuliers et nous pouvons vous localiser à l’intersection des fils de déclenchement perturbés. Nous pouvons suivre votre chemin lorsque vous vous déplacez à travers la prairie. »

Malgré le concept du Boeing 777 manquant déclenchant des « fils de déclenchement électroniques » invisibles en cours d’exploration, l’espace aérien occupé rend extrêmement difficile la confirmation s’il s’agissait de l’avion de Malaysia Airlines.

Godfrey, qui fait partie d’une équipe essayant toujours de localiser l’avion, a utilisé la technologie WSPR pour suivre un avion Orion de l’armée de l’air néo-zélandaise.

Il a suivi la trajectoire de vol de l’avion, qui a réussi à photographier des débris flottant dans l’océan peu de temps après la disparition du MH370.

Les clichés comprenaient ce qui semblait être les restes d’un composant d’aile de Boeing 777 – mais il n’a jamais été récupéré.

L’ORION

De nombreux experts pensent maintenant que le grand panneau aurait pu faire partie du jet de Malaysia Airlines.

Si l’hypothèse est correcte, cela placerait l’Orion au dernier emplacement connu le plus proche de l’endroit où le Boeing 777 – transportant 239 personnes à bord – a mystérieusement disparu.

Le vol Orion est désormais au centre des tests utilisant la nouvelle technologie.

Après des années de recherches infructueuses, il y a de l’espoir que le Weak Signal Propagation Reporter lance à froid une nouvelle recherche dans les profondeurs de la mer.

La société de robotique marine Ocean Infinity a effectué la dernière recherche en 2018, armée d’une flotte de véhicules sous-marins sans pilote.

Malgré la technologie de pointe leur permettant de couvrir 50 000 miles carrés de fond marin, ils n’ont rien trouvé.

Mais après l’annonce des essais WSPR réussis, l’équipe a révélé qu’elle était prête à reprendre une autre recherche.

RECHERCHE FRAIS

« Nous sommes toujours intéressés à reprendre la recherche, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de nouvelles technologies », a déclaré un porte-parole.

Il a déclaré que la fin de l’année prochaine ou le début de 2023 semblait être le délai le plus « sensible » possible.

Godfrey pense que la base de données des signaux radio pourrait contenir des indices vitaux sur la trajectoire de vol précise de l’avion condamné et sur l’endroit où il s’est écrasé.

Il faudra deux mois à un logiciel spécialement conçu pour parcourir la base de données pour trouver les traces que le MH370 aurait pu laisser.

Le mystère de l’aviation le plus insaisissable et le plus cher au monde a déconcerté les équipes de recherche depuis la disparition de l’avion de Malaysia Airlines le 8 mars 2014.

Il a disparu du radar après avoir décollé de l’aéroport international de Kuala Lumpur, à destination de Pékin et a fait un demi-tour inexpliqué par rapport à sa trajectoire de vol prévue.

Sept ans après le vol MH370, certains enquêteurs pensent que le capitaine de l’avion a effectué une série de mouvements en zigzag pour déstabiliser les équipes de la circulation aérienne et échapper aux systèmes radar.

Les débris flottants photographiés par l’avion Orion pourraient contenir la clé du site du crash du MH370 disparu Crédit : AFP

L’avion, transportant 239 personnes à bord, a disparu après avoir décollé de Kuala Lumpur Crédit : EPA