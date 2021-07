Le mystère des paroles de « Thunder Road » de Bruce Springsteen sur la robe est terminé

Le débat acharné sur les paroles de « Thunder Road » de Bruce Springsteen et le mouvement de la robe de Mary dans la chanson classique est officiellement terminé.

Le feu d’artifice a commencé juste avant le jour de l’indépendance, lorsque la journaliste du New York Times Maggie Haberman tweeté les paroles d’ouverture de « Thunder Road » communément acceptées et souvent chantées de l’album séminal « Born to Run » de Springsteen en 1975.

« Une porte moustiquaire claque, la robe de Mary se balance », a écrit Haberman, avec une photo de la scène vide avant une représentation de « Springsteen on Broadway ». Cela a conduit à une série de Twitter commentateurs disant Haberman a été aveuglé par la lumière, et que les paroles sont « vagues » et non « oscillations ».

Le Los Angeles Times a enquêté sur la controverse des « vagues »/« ondulations », déclarant : « Springsteen n’est pas l’un des grands énonciateurs du rock, et parce que « dress » se termine par un S sifflant, « suh-ways » est difficile à distinguer de « » suh-vagues.’ Le sujet est donc à débattre, n’est-ce pas ? »

Le guitariste et collaborateur de longue date d’E Street Stevie Van Zandt ne touchait pas au problème, racontant un questionneur Twitter, « Oy vey ! Sortez ces paroles de Bruce (juron) de mon flux ! »

Springsteen était maman sur la question, mais sur son site officiel et dans son recueil de chansons, le mot est « vagues ». Cependant, Springsteen utilise « sways » à la page 220 de ses mémoires « Born To Run » et dans ses paroles manuscrites, qui ont été vendues aux enchères par Sotheby’s en 2018.

Le rédacteur en chef du New Yorker, David Remnick, est entré et a mis fin au débat en envoyant un e-mail au collaborateur et manager de longue date de Springsteen, Jon Landau, coproducteur de « Born to Run ».

« À part Springsteen lui-même, personne ne pouvait répondre à la question de manière plus définitive que Landau », a écrit Remnick dans un article publié samedi.

« Le mot est » balancements « », a répondu Landau. « C’est comme ça qu’il l’a écrit dans ses cahiers originaux, c’est comme ça qu’il l’a chanté sur ‘Born to Run’ en 1975, c’est comme ça qu’il l’a toujours chanté dans des milliers de concerts, et c’est comme ça qu’il le chante en ce moment à Broadway. Toutes les fautes de frappe dans le matériel officiel de Bruce seront corrigées. Et, soit dit en passant, les « robes » ne savent pas « onduler ». «