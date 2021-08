Le mystère des millions de cryptos manquants après que l’arnaque du « nouveau Bitcoin » soutenue par Steven Seagal ait touché des centaines d’investisseurs

Une escroquerie CRYPTO qui s’est présentée comme le prochain Bitcoin a coûté aux investisseurs quelque 11 millions de dollars – avec même la star de l’action Steven Seagal.

Under Siege and Half Past Dead, hardman Seagal a été payé pour promouvoir « Bitcoiin2Gen » (B2G) qui a vu 500 investisseurs laissés de côté en espèces et autres crypto-monnaies alors qu’il finissait involontairement par soutenir l’arnaque.

Steven Seagal a «de tout cœur» approuvé Bitcoiin2Gen – mais il a également été victime d’une escroquerie Crédit : Reuters

Seagal se serait vu offrir 250 000 $ ainsi que 750 000 £ de B2G pour apparaître dans du matériel promotionnel pour les escrocs.

Il est apparu dans un communiqué de presse à leur intention et a approuvé « de tout cœur » le programme dans un message adressé à ses 7 millions d’abonnés sur Facebook.

« Pour Bitcoiin2Gen, le choix de Zen Master, Steven Seagal est une évidence en tant qu’ambassadeur de la marque, cela prolonge notre engagement à long terme envers la communauté », peut-on lire dans le communiqué.

Sa direction a cependant déclaré qu’il avait été « arnaqué comme tout le monde » et que ce n’était que « de la malchance et du timing pour Steven », rapporte MarketWatch.

Et l’équipe de Seagal a précédemment déclaré que l’acteur avait reculé lorsqu’il a commencé à avoir des doutes sur la « bonne foi » du produit et « a mis fin à la relation », rapporte CNBC.

Seagal n’aurait également reçu qu’une partie de ses frais de 250 000 $ – et il a rompu les liens avec l’entreprise en 2018.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé en 2020 qu’elle avait réglé avec la star de l’action pour environ 300 000 $ de frais et de pénalités – mais l’affaire contre les personnes derrière B2G se poursuit.

Des millions de dollars manquent toujours à l’appel alors que le cerveau présumé de la fraude crypto, Kristijan Krstic – également connu sous le nom de Felix Logan – aurait récemment été libéré de prison dans sa Serbie natale.

Les responsables de la SEC le décrivent comme le « fondateur et contrôleur » de B2G.

Il risquait d’être extradé vers les États-Unis – mais des informations locales suggèrent que lui et huit de ses complices présumés ont été libérés fin juillet.

Kristic aurait été le créateur de B2G, mais il est également lié à plus d’une douzaine d’autres plateformes de trading qui pourraient avoir frauduleusement récupéré jusqu’à 70 millions de dollars en espèces.

L’inspiration de Bitcoiin2Gen est de créer une version supérieure ou plus avancée d’Original Bitcoin B2G

Les investisseurs ont été trompés par une opération astucieuse qui comprenait de faux membres du personnel – principalement des femmes – simulés avec des noms et des photographies, et de faux noms lors de vidéoconférences.

Les clients ont reçu des informations de connexion à un portail d’investissement qui afficherait toujours de faux retours et incluait une piste papier fabriquée des investissements, des retraits et des reçus.

Le programme promettait aux investisseurs de « acheter du bitcoin à moitié prix du marché !! » en raison d’une « exploitation minière 24h/24 et 7j/7 » dans des installations « mondiales », selon le département américain de la Justice.

Et ils ont promis des gains énormes allant jusqu’à 200% avec trois mois pour essayer d’attirer des investisseurs involontaires, et ont décrit B2G comme une « crypto-monnaie autonome ».

« L’inspiration de Bitcoiin2Gen est de créer une version supérieure ou plus avancée d’Original Bitcoin », s’est vanté la firme.

Communiqué de presse toujours en ligne sur le site B2G annonçant l’approbation de Seagal sur la pièce

L’investisseur privé californien John DeMarr a plaidé coupable la semaine dernière pour son rôle dans l’escroquerie – empochant quelque 2 millions de dollars – et il risque 5 ans de prison.

Il a agi en tant que leader de B2G et a utilisé ses gains pour acheter une Porsche, une BMW, payer 1 million de dollars et rénover sa maison à Seal Beach.

Les responsables américains pensent que le sort de Krstic reste inconnu – mais il a été photographié dans les médias serbes le mois dernier en train de retrouver sa famille après avoir été libéré de prison.

Il est accusé d’avoir dirigé des stratagèmes de Ponzi à travers le monde – et DeMarr affirme qu’il ne le connaissait que sous le nom de « Felix Logan » pendant la première année de leur relation.

ÉLABORER CON

Les investisseurs ont été informés que leur argent était dépensé dans des fermes cryptographiques géantes en Chine – puis on leur a dit qu’il était transféré en B2G, avec la promesse que leur argent serait doublé sans frais.

Commençant à se méfier car ils ne pouvaient pas accéder à leur argent, DeMarr a ensuite commencé à promettre aux investisseurs qu’ils obtiendraient des rendements de 8 000 %, avant de déclarer que la société avait été rachetée par une société russe.

Il a ensuite dit aux investisseurs qu’il se rendait au Monténégro pour vendre des pièces B2G afin que tout le monde puisse récupérer son argent.

L’entreprise a ensuite affirmé qu’il avait été agressé chez les disparus – mais en réalité, il a été retenu à son domicile en Californie.

Il a été inculpé en février et risque désormais jusqu’à cinq ans de prison.

Krstic continue cependant d’échapper à la justice – tout comme ses complices présumés malgré les efforts des procureurs.

Le total des fonds manquants est actuellement d’environ 4 millions de dollars.

L’escroc présumé Antonije Stojilkovic aurait été extradé en février sur le réseau plus large d’escroqueries de 70 millions de dollars.

Il aurait aidé à créer et à commercialiser de fausses plateformes d’investissement, notamment Options Rider, Bancde Options, Start Options, Dragon Mining, BTC Mining Factor et Trinity Mining.

B2G et ses réseaux associés ne sont que quelques-unes des escroqueries et des inconvénients qui cherchent à attirer de nouveaux investisseurs dans le monde volatil de la crypto-monnaie – les États-Unis ayant enregistré plus de 80 000 fraudes en 2020.

Le Sun Online a précédemment révélé l’histoire de la tristement célèbre « CryptoQueen » qui s’est enfuie avec environ 13 milliards de dollars en Bitcoin.

Pendant ce temps, nous avons raconté l’histoire de Gerald Cotten, un commerçant décédé en emportant avec lui les mots de passe d’une fortune de 215 millions de dollars – suscitant des rumeurs selon lesquelles il aurait simulé sa propre mort.