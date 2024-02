Le mystère des maladies respiratoires chez les chiens demeure alors que les nouveaux cas diminuent

Alors que les propriétaires d’animaux de compagnie aux États-Unis prévoyaient de partir en vacances l’automne dernier, beaucoup ont été frappés par la crainte pour leurs amis à quatre pattes, car plusieurs États ont signalé une augmentation des cas de maladies respiratoires chez les chiens.

La maladie présentait des symptômes similaires à ceux du complexe des maladies respiratoires infectieuses canines (CIRDC), également connu sous le nom de toux de chenil, mais était résistante aux traitements typiques. L’Oregon a qualifié cela de mystère et des cas ont rapidement été signalés dans plus d’une douzaine d’États.

Les laboratoires des services vétérinaires nationaux du ministère de l’Agriculture des États-Unis ont commencé à séquencer certains cas et ont découvert que beaucoup avaient une cause commune, non liée à une seule infection ni à un nouvel agent pathogène, a déclaré l’agence dans une récente déclaration à USA TODAY.

Bien que l’absence d’une agence centrale de collecte de données rende le suivi des cas difficile, les experts estiment que les cas ont diminué et qu’il s’agissait d’une autre série de flux et reflux saisonniers pour les maladies canines courantes, en plus d’une tendance croissante des maladies respiratoires canines qui est apparue au cours de la dernière année. quelques années.

“Si nous attrapeons un nouveau pathogène… c’est assez dramatique”, a déclaré le Dr Scott Weese, expert en maladies animales émergentes et auteur d’un blog populaire parmi les vétérinaires d’État, soulignant que cette maladie n’a pas agi de manière dramatique comme la pandémie de COVID19. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, “nous avons eu cette augmentation progressive des maladies respiratoires. Nous obtenons ces sursauts qui se produisent et ces sursauts deviennent plus évidents lorsque vous avez déjà un niveau de maladie de base plus élevé.”

Les pics courants de maladies respiratoires augmentent d’année en année, mais ne s’accélèrent pas rapidement

Les scientifiques et les vétérinaires ont constaté une augmentation des maladies respiratoires depuis la levée des restrictions liées à la pandémie, selon Trupanion, une compagnie d’assurance pour animaux de compagniebien qu’ils ne puissent pas affirmer avec certitude qu’il existe une relation causale.

Les données sur les réclamations pour maladies respiratoires de Trupanion fournies exclusivement à USA TODAY indiquent que les réclamations étaient relativement stables entre 2018 et 2020, mais ont commencé à augmenter en 2022.

Au cours de la dernière année, Trupanion a constaté une augmentation de 57 % des réclamations liées aux maladies respiratoires chez les chiens, mais cette tendance ne s’est pas accélérée au cours des derniers mois de 2023.

Les données montrent également certaines poches d’activité, les emplacements suivants connaissant certaines des plus fortes augmentations d’une année sur l’autre pour la période d’octobre à décembre :

Nevada (+106 %)

Oregon (+67 %)

Colorado (+50%)

Californie (+20%)

Nouvelle-Écosse (+189 %)

Ontario (+20 %)

Colombie-Britannique (+14 %)

Les experts ne savent pas exactement pourquoi les cas ont augmenté ces dernières années, mais ils pensent que cela est dû à plusieurs facteurs qui se résument à une population de chiens plus importante, moins résistante aux maladies et plus exposée. Les calendriers de vaccination perturbés pendant la pandémie, la popularité des races de chiens à face plate et le retour des chiens dans des établissements de soins partagés sont autant de facteurs contributifs, a déclaré Weese.

Les laboratoires du New Hampshire recherchent un pathogène potentiellement nouveau dans 14 % des cas

Alors que les experts enquêtaient sur l’augmentation des cas signalés l’automne dernier, une étude intéressante de l’Université du New Hampshire a été publiée, signalant un nouvel agent pathogène potentiellement. Même si les dirigeants de l’étude affirment avoir trouvé des preuves prouvant qu’il s’agit d’un nouveau pathogène lié à la maladie respiratoire du chien, Weese a déclaré qu’il restait encore des recherches à faire pour que cela soit convaincant. (L’USDA n’a pas répondu à la demande de commentaires de USA TODAY sur la recherche de l’UNH).

David Needle, chef de la section de pathologie au laboratoire de diagnostic vétérinaire NH de l’université du New Hampshire, a déclaré que sur les 259 échantillons de chiens malades reçus, 14 % contenaient le nouvel agent pathogène. Il a ajouté que, bien qu’il ait été surpris de trouver un sous-ensemble notable porteur du nouvel agent pathogène, celui-ci n’est toujours pas proche du niveau de viralité qui a provoqué l’essor du COVID à travers le monde.

“Ce que nous avons trouvé ici n’est pas un virus ou une bactérie unique pour les gouverner tous”, a-t-il déclaré. “Le COVID est une chose rare.”

Le Laboratoire de diagnostic vétérinaire de l’UNH et le Centre Hubbard d’études génomiques continuent d’essayer de caractériser le nouvel agent pathogène pour aider d’autres scientifiques à déterminer comment le tester et le traiter.

En attendant, a déclaré Needle, “les gens doivent se détendre”.

Conseils d’experts aux propriétaires d’animaux : pas de panique, faites vacciner, parlez-en à votre vétérinaire

Les données de Trupanion ont montré que même si les maladies respiratoires sont en hausse, moins d’animaux meurent à cause de maladies respiratoires.

Certains facteurs liés à la santé d’un chien peuvent le rendre plus susceptible de tomber gravement malade à cause d’une maladie respiratoire, comme la race, l’état de santé préexistant et l’âge. (Trupanion a déclaré que les chiens de plus de 8 ans sont six fois plus susceptibles de mourir d’une maladie respiratoire grave que les chiens plus jeunes).

Le vétérinaire en chef et responsable des produits de Trupanion, le Dr Steve Weinrauch, a déclaré que parler avec leurs vétérinaires peut aider les propriétaires d’animaux à évaluer les risques sur une base individuelle pour le chien et à informer les propriétaires d’animaux de cas potentiels dans la région. De plus, les propriétaires d’animaux devraient s’assurer que les vaccins sont à jour.

Weinrauch a déclaré que même si la « maladie mystérieuse » n’a pas pris l’ampleur que certaines personnes craignaient, il y avait de précieuses leçons à tirer sur les défis liés au suivi des maladies des animaux de compagnie. Il a déclaré que Trupanion lance un système d’alerte précoce et de détection en matière de santé publique pour animaux de compagnie afin de regrouper les données sur les maladies provenant des réclamations en collaboration avec des agences gouvernementales, des universités et des prestataires de soins médicaux afin de recueillir davantage de données sur les maladies à l’avenir.

“Ce n’est pas que toutes les réponses sont ici, c’est que les données commencent à faire surface et maintenant nous pouvons commencer à analyser ces données et rechercher des modèles et partir de là”, a déclaré Weinrauch.