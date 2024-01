Le mystère des grignotines résolu : le cannabis active les neurones de l’appétit du cerveau

Résumé: Les chercheurs ont découvert comment le cannabis déclenche l’appétit dans le cerveau. En utilisant la technologie d’imagerie du calcium pour observer les cellules cérébrales de souris exposées au cannabis sativa vaporisé, l’équipe a découvert que le cannabis active des cellules spécifiques de l’hypothalamus associées à l’anticipation et à la consommation de nourriture.

Cette découverte pourrait conduire à de nouveaux traitements contre les troubles de l’appétit chez les patients atteints de cancer, l’anorexie et potentiellement l’obésité. L’étude met en évidence le rôle du récepteur cannabinoïde-1 dans le contrôle des neurones de la protéine apparentée Agouti, essentiels à l’appétit, et démontre que la désactivation de ces neurones annule les effets stimulants de l’appétit du cannabis.

L’exposition au cannabis active des neurones spécifiques de l’hypothalamus liés à l’appétit chez la souris. Le récepteur cannabinoïde-1 contrôle les cellules clés « nourrissantes » de l’hypothalamus, influençant ainsi l’appétit. La désactivation de ces neurones clés empêche le cannabis de stimuler l’appétit, offrant ainsi des voies thérapeutiques potentielles.

Source: Université de l’État de Washington

S’il est bien connu que le cannabis peut provoquer des fringales, des chercheurs ont révélé un mécanisme dans le cerveau qui favorise l’appétit dans une série d’études sur les animaux menées à l’Université de l’État de Washington.

La découverte, détaillée dans le journal Rapports scientifiquespourrait ouvrir la voie à des thérapies raffinées pour traiter les troubles de l’appétit auxquels sont confrontés les patients atteints de cancer ainsi que l’anorexie et potentiellement l’obésité.

Après avoir exposé des souris à du cannabis sativa vaporisé, les chercheurs ont utilisé une technologie d’imagerie du calcium, similaire à une IRM cérébrale, pour déterminer la réaction de leurs cellules cérébrales. Ils ont observé que le cannabis activait un ensemble de cellules dans l’hypothalamus lorsque les rongeurs anticipaient et consommaient des aliments savoureux qui n’étaient pas activés chez les souris non exposées.

“Nous connaissons maintenant l’une des façons dont le cerveau réagit au cannabis de type récréatif pour favoriser l’appétit”, a déclaré Davis. Crédit : Actualités des neurosciences

“Lorsque les souris reçoivent du cannabis, des neurones s’activent et ne sont généralement pas actifs”, a déclaré Jon Davis, professeur adjoint de neurosciences à la WSU et auteur correspondant de l’article. “Il se passe quelque chose d’important dans l’hypothalamus après la vaporisation du cannabis.”

L’imagerie calcique a été utilisée par d’autres chercheurs pour étudier les réactions du cerveau à la nourriture, mais il s’agit de la première étude connue à l’utiliser pour comprendre ces caractéristiques suite à une exposition au cannabis.

Dans le cadre de cette recherche, les chercheurs ont également déterminé que le récepteur cannabinoïde-1, une cible connue du cannabis, contrôlait l’activité d’un ensemble bien connu de cellules « nourrissantes » dans l’hypothalamus, appelées neurones Agouti Related Protein.

Forts de ces informations, ils ont utilisé une technique « chimiogénétique », qui agit comme un interrupteur de lumière moléculaire, pour cibler ces neurones lorsque les animaux étaient exposés au cannabis. Lorsque ces neurones étaient éteints, le cannabis ne favorisait plus l’appétit.

“Nous connaissons maintenant l’une des façons dont le cerveau réagit au cannabis de type récréatif pour favoriser l’appétit”, a déclaré Davis.

Ce travail s’appuie sur des recherches antérieures sur le cannabis et l’appétit du laboratoire de Davis, qui a été parmi les premiers à utiliser de la matière végétale de cannabis entière vaporisée dans des études animales au lieu du THC injecté, dans le but de mieux imiter la façon dont le cannabis est utilisé par les humains. Dans des travaux précédents, les chercheurs ont identifié des changements génétiques dans l’hypothalamus en réponse au cannabis. Dans cette étude, Davis et ses collègues se sont donc concentrés sur ce domaine.

Financement: La recherche actuelle a reçu le soutien du programme de recherche sur l’abus d’alcool et de drogues, de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme et du ministère américain de l’Agriculture, ainsi que des fonds fournis par la mesure d’initiative n° 171 de l’État de Washington.

A propos de cette actualité de la recherche en neurosciences

Auteur: Sara Zaské

Source: Université de l’État de Washington

Contact: Sara Zaske – Université de l’État de Washington

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Le Cannabis Sativa cible les neurones hypothalamiques médiobasaux pour stimuler l’appétit» de Jon Davis et coll. Rapports scientifiques

Le Cannabis Sativa cible les neurones hypothalamiques médiobasaux pour stimuler l’appétit

Les mécanismes neurobiologiques qui régulent les propriétés stimulantes de l’appétit des cannabis sativa ne sont pas résolus. Ce travail a examiné l’hypothèse selon laquelle les neurones exprimant le récepteur cannabinoïde-1 (CB1R) dans l’hypothalamus médiobasal (MBH) régulent l’augmentation de l’appétit suite à l’inhalation de vapeurs de cannabis.

Ici, nous avons utilisé un paradigme dans lequel la matière végétale de cannabis vaporisée était administrée passivement aux rongeurs. Les premières études chez le rat ont caractérisé les habitudes alimentaires et la réaction des opérateurs à une nourriture agréable au goût après une exposition à l’air ou aux vapeurs de cannabis.

Les études menées chez la souris ont utilisé une combinaison d’imagerie optique in vivo, d’électrophysiologie et de manipulations chimiogénétiques pour déterminer l’importance des neurones MBH dans le comportement alimentaire induit par le cannabis.

Nos données indiquent que la vapeur de cannabis augmente la fréquence des repas et le comportement de recherche de nourriture sans altérer l’activité locomotrice. Il est important de noter que nous avons observé une activité accrue du MBH au sein de populations neuronales distinctes lorsque les souris anticipaient ou consommaient de la nourriture.

Des expériences mécanistiques ont démontré que l’activation pharmacologique du CB1R atténuait le tonus synaptique inhibiteur sur les neurones du peptide apparenté à l’Agouti (AgRP) favorisant la faim au sein du MBH.

Enfin, l’inhibition chimiogénétique des neurones AgRP a atténué les effets favorisant l’appétit de la vapeur de cannabis. Sur la base de ces résultats, nous concluons que les neurones MBH contribuent aux propriétés stimulantes de l’appétit du cannabis inhalé.