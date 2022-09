Comment vous souvenez-vous des noms des personnages de dessins animés de votre enfance ?

Mickey Mouse, Bugs Bunny et Pikachu sont assez faciles. Mais un elfe de dessin animé indescriptible vu sur une photo de Noël a bloqué Internet pendant des années, certains perdant le sommeil essayant de comprendre exactement d’où il venait.

Et peut-être pas plus qu’Emily Charette, dont le père a pris la première photo à leur domicile d’Ottawa en 1992.

Charette est encore tombée sur la photo il y a quelques années. Mais cet elfe, cheveux gris, barbe, lunettes et salopette, la laisse perplexe depuis.

“Cela vous rend fou. C’est comme quand vous pensez pouvoir vous souvenir du nom d’un acteur ou que quelque chose est sur le bout de votre langue”, a-t-elle déclaré.

Ainsi, en 2016, lorsque l’agence de marketing où elle travaillait a décidé d’organiser un concours de photos de bureau, Charette a décidé de soumettre la photo en espérant que ses collègues seraient en mesure de déterminer les origines de l’elfe.

Emily Charette, au centre, pose sur une photo avec son frère aîné et sa sœur en 1992 pendant les vacances de Noël dans leur maison familiale à Ottawa. (Soumis par Emily Charette)

Peu importe à qui elle l’a montré, personne ne semblait être en mesure de déterminer d’où venait le personnage. Incapables de résoudre le mystère, Charette et ses amis se sont tournés vers Internet, publiant une image de la photo en ligne.

Cela a engendré une recherche de plusieurs années par des détectives citoyens du monde entier qui a finalement abouti à une réponse la semaine dernière.

“Pendant une semaine, c’était mon travail à plein temps”

Quoi, tu pensais qu’on te donnerait la réponse tout de suite ?

En 2016, Sophie Campbell, illustratrice pour le Tortues Ninja Teenage Mutant à New York, a entendu parler de l’elfe par des amis de l’agence.

A la recherche d’une réponse, elle posté à propos de l’elfe mystère sur sa page Tumblr – offrant même une récompense en espèces à quiconque pourrait résoudre l’affaire avec des preuves.

“Toutes ces suggestions ont commencé à arriver et mon ami et moi regardions tous ces vieux dessins animés terribles”, a déclaré Campbell à CBC Toronto.

Sophie Campbell a publié un article sur l’elfe mystérieux sur sa page Tumblr en 2016, offrant même une récompense en espèces à quiconque pourrait résoudre l’affaire avec des preuves. (Sophie C/Tumblr)

Inondé de conseils, Campbell a regardé plus de 30 vieux dessins animés à la recherche d’une réponse, en vain.

“Pendant une semaine, c’était mon travail à temps plein… suivre ce truc stupide sur Tumblr”, a-t-elle déclaré. “Et puis, ça s’est en quelque sorte estompé.”

Mais les messages en ligne ont continué à attirer l’attention occasionnelle au fil des ans, Campbell recevant des messages sporadiques d’étrangers lui demandant si elle avait résolu l’affaire.

Le sentier devient froid jusqu’à ce que le message viral

Entrez Will Sloan, un écrivain torontois qui a entendu parler de la photo pour la première fois en 2019 par sa petite amie.

Curieux du mystère, Sloan a créé ses propres publications sur Twitter et Reddit à la recherche de pistes intéressantes. Trois autres années passèrent sans succès. La piste était froide comme jamais.

“Puis il y a quelques jours, mon partenaire a dit : ‘Hé, tu as plus d’abonnés sur Twitter qu’en 2019. Pourrais-tu le poster une dernière fois ? Peut-être que nous pouvons enfin percer ce mystère une fois pour toutes'”, a-t-il déclaré.

Poste qu’il a fait. Et cette fois, c’est devenu un gangbuster, déclenchant une autre vague de tentatives d’identification de l’elfe énigmatique.

Ma petite amie et ses amis ont passé des années à essayer de comprendre de quel dessin animé (entrevu en arrière-plan d’une photo de famille) vient. Des dizaines, voire des centaines de personnes ont vu cette image mais personne ne sait d’où elle vient. Si vous reconnaissez cet homme, dites-le-moi. pic.twitter.com/nZibSf1QQH —@WillSloanEsq

Quelques jours plus tard, le mystère persistant a finalement été dissipé.

Après six ans et plus de 11 millions de vues sur les réseaux sociaux, deux frères américains ont finalement résolu l’affaire.

‘Oh mon Dieu, c’est ça!’

Lucas et Josh Rastia, de Green Bay, Wisconsin, n’avaient aucune idée qu’une vieille cassette VHS ramassant la poussière dans leur maison serait la clé pour percer le mystère d’Internet.

Josh Rastia – qui n’utilise ni Twitter ni Tumblr et n’était pas au courant de la photo – a découvert le mystère sur YouTube la semaine dernière.

C’est alors que les deux ont réalisé qu’ils pourraient connaître la réponse.

Par hasard, il y a quelques années, Lucas Rastia était à la recherche d’un spécial de Noël qu’il avait grandi en regardant. Alors il a commencé à chercher des dessins animés obscurs.

Lucas Rastia, à gauche, et Joshua Rastia de Green Bay, Wisconsin, se disent heureux d’avoir résolu ce mystère de dessin animé canadien. (Radio-Canada)

“Je viens de commencer à descendre dans le terrier du lapin”, a-t-il déclaré.

Après avoir failli abandonner, il a finalement trouvé l’émission dans un coffret VHS de compilation qu’il avait acheté sur eBay. Parmi les bandes se trouvait un téléfilm intitulé Les âmes sœurs : le don de la lumière, créé en 1991 par la scénariste canadienne Gabrielle St. George.

Josh a dit qu’il avait regardé la photo de Charette plusieurs fois pour s’assurer qu’elle correspondait à l’elfe sur la cassette de son frère.

“Enfin, en regardant cette chose tout au long, je me dis:” Oh mon Dieu, c’est ça “”, a-t-il déclaré.

Une copie VHS de The Christmas Gift of Light peut être vue ici de la collection des frères Rastia dans le Wisconsin. (Soumis par Lucas et Joshua Rastia)

Les frères ont envoyé la réponse à un ami qui a posté sur le fil Twitter de Sloan, qui comptait alors plusieurs milliers de vues.

“Nous l’avons trouvé. … Mon dieu du paradis, je ne peux pas y croire”, a répondu Sloan.

Le mystère a même attiré l’attention de le créateur du dessin animé, St. George, qui a dit qu’elle n’avait aucune idée que son elfe de dessin animé vieux de plusieurs décennies était devenu un mystère sur Internet. Selon St. George, l’émission spéciale a été diffusée sur CBC pendant cinq ans et a été vendue à l’échelle internationale avant d’être diffusée en vidéo.

“Définitivement” ajouter un dessin animé à la liste des films de Noël

Les Rastias disent qu’ils sont simplement heureux de préserver un morceau d’histoire et de résoudre un mystère qui a fait que tant de gens se sont sentis à nouveau comme des enfants.

Pendant ce temps, Charette dit qu’elle n’aurait jamais imaginé qu’une photo de famille prise il y a 30 ans deviendrait un tel phénomène.

“J’étais comme, ‘Putain de merde'”, a-t-elle dit. “J’ai adoré toute cette aventure du mystère du dessin animé elfe. C’est le pouvoir d’Internet.”

Sa famille profite aussi du moment, a déclaré Charette.

“Mes parents pensent juste que c’est génial. Nous ajoutons définitivement ce film à ma liste de films de Noël pour les années à venir.”