Le mystère des «corps en décomposition d’un adulte et d’un adolescent» découvert par un touriste horrifié sur une île de vacances populaire

MYSTERY entoure les corps en décomposition d’un adulte et d’un adolescent qui ont été retrouvés flottant au large d’une île de vacances populaire.

La sinistre découverte a été faite par un touriste qui a repéré deux sacs blancs dans l’eau.

Les corps ont été retrouvés à Kato Koufonissi, Grèce Crédit : Getty

L’Italien qui était le capitaine d’un yacht de passage a vu les deux sacs sur la plage de Fykio sur l’île de Koufonissi en Grèce.

Il a immédiatement alerté les autorités et des officiers des garde-côtes grecs se sont précipités sur les lieux.

Les autorités ont ramené les restes sur le rivage et les ont transférés à l’hôpital de Naxos, ont rapporté les médias locaux.

Le directeur du service médical de l’hôpital, Vassilis Raptakis, a allégué que les corps appartenaient à un adulte et à un adolescent présumés morts depuis plus d’un an.

Les deux corps étaient gravement décomposés au point qu’il s’agissait principalement de squelettes.

On ignore si les corps appartenaient à un homme ou à une femme.

Ils étaient décomposés à tel point qu’au départ, il n’était pas clair s’ils appartenaient à un humain ou à un animal.

Les restes squelettiques seront transférés au service médico-légal du Pirée pour une autopsie.

