Patty Vaughan, mère de trois enfants, a disparu le jour de Noël 1996 à La Vernia, Texas

Au cours des 24 dernières années, le jour de Noël a ramené des souvenirs douloureux pour la famille de Patty Vaughan, une mère de trois enfants qui a disparu de son domicile au Texas pendant les vacances dans des circonstances suspectes, sans jamais être retrouvée.

Patty, qui avait 32 ans à l’époque, a disparu après une dispute avec son ex-mari JR Vaughan le 25 décembre 1996 dans sa maison de La Vernia, une petite communauté à environ 40 km à l’est de San Antonio.

Chrétienne pieuse, Patty n’aurait jamais abandonné ses trois enfants, alors âgés de cinq, sept et neuf ans, le jour de Noël, a déclaré sa famille.

JR a affirmé qu’elle était sortie en trombe de la maison, pour ne plus jamais être vue – mais pendant des années, elle a été présumée morte et sa famille est toujours à la recherche de réponses dans l’affaire.

Du sang dans la camionnette de Patty, qui a été retrouvée abandonnée sur le bord d’une route de campagne, et un triangle amoureux impliquant son nouveau petit ami Gary ont tous conduit les enquêteurs à soupçonner un meurtre. Mais des décennies plus tard, aucune accusation n’a été portée dans l’affaire et le corps de Patty n’a jamais été retrouvé.

Patty est vue avec son mari JR et leurs trois enfants. La police a longtemps déclaré que JR était considéré comme un suspect pour sa disparition, mais qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper

Pieuse chrétienne, Patty n’aurait jamais abandonné ses trois enfants, alors âgés de cinq, sept et neuf ans, le jour de Noël, a déclaré sa famille.

Les enquêteurs ont répété à plusieurs reprises, plus récemment à Dateline, que JR avait toujours été considéré comme un suspect dans l’affaire, mais qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations contre lui. Le bureau du shérif du comté de Bexar n’a pas répondu aux demandes répétées de DailyMail.com cette semaine.

L’affaire tragique s’est déroulée dans le contexte de la saison de Noël de 1996, dans la communauté calme et soudée du sud du Texas.

Patty et JR étaient mariés depuis 11 ans avec trois jeunes enfants, deux garçons et une fille. Mais à l’automne 1996, le couple s’était brouillé et il avait quitté la maison familiale pour s’installer dans un appartement à San Antonio.

Avec son mariage sur les rochers, Patty, maman au foyer, a repris le travail, en tant que secrétaire chez Quinney Electric. Elle a également renoué avec un vieux petit ami, Gary, après avoir appris qu’il avait récemment divorcé, selon un épisode d’Investigation Discovery sur l’affaire.

La veille de Noël, Patty et Gary ont assisté à un dîner avec sa famille et elle l’a présenté comme son nouveau petit ami pour la première fois. Selon tous les rapports, la famille de Patty a accueilli Gary et tout le monde s’entendait bien, de bonne humeur pour les vacances.

Le jour de Noël, JR avait prévu de venir chez Patty et de passer la journée avec les enfants, avant de les déposer avec une tante pour un rendez-vous avec Gary ce soir-là.

Le jour de Noël, JR prévoyait de venir chez Patty (ci-dessus) et de passer la journée avec les enfants, avant de les déposer avec une tante pour aller à un rendez-vous avec Gary ce soir-là.

JR a dit à la police que lui et Patty se sont disputés sur l’état de leur mariage et qu’elle est sortie en trombe de la maison, pour ne plus jamais être revue

Les choses ne se sont cependant pas déroulées comme prévu. Selon les déclarations de JR à la police, lui et Patty se sont disputés sur l’état de leur mariage et sur l’opportunité qu’elle sort avec Gary.

Lorsque les membres de la famille se sont arrêtés pour voir Patty, JR leur a fait signe de partir, leur disant qu’elle était dans la chambre et qu’elle ne se sentait pas bien. La sœur cadette de Patty, Jeannie Iiams, alors âgée de 18 ans et vivant en Géorgie, lui a parlé au téléphone ce jour-là pour lui souhaiter un joyeux Noël.

Iiams a dit que JR a pris le téléphone et l’a ensuite remis à Patty, qui avait l’air désemparée, comme si elle pleurait. Ce serait la dernière fois que quelqu’un d’autre que JR parlait à la jeune mère.

Selon les déclarations de JR aux enquêteurs, la dispute a débordé et Patty a attrapé ses clés et son sac à main, partant dans sa fourgonnette, une Dodge Caravan 1991 bleue.

Les clés et le sac à main de Patty n’ont jamais été retrouvés – mais sa minifourgonnette l’était. Le 26 décembre, l’une des collègues de Patty de Quinney Electric a repéré la camionnette sur l’épaule de la boucle 1604 dans le comté de South Bexar, à quelques kilomètres de son travail et à environ 15 kilomètres de son domicile.

Le collègue a reconnu la fourgonnette comme étant Patty et a noté qu’elle avait un pneu crevé. Incapable de la joindre, le collègue a appelé JR pour obtenir une copie des clés de la camionnette.

Le 26 décembre, l’un des collègues de Patty chez Quinney Electric a repéré la camionnette de Patty (ci-dessus) sur l’accotement d’une route de campagne. Un pneu semblait avoir été dégonflé intentionnellement

JR a déposé les clés alors qu’il allait demander le divorce de Patty – un ultimatum, a-t-il dit à la police, qu’il espérait la forcer à se réconcilier avec lui.

Les collègues de Patty ont mis un pneu de secours sur la camionnette et l’ont conduit au bureau. Les enquêteurs ont découvert par la suite que le pneu crevé n’était pas crevé et contenait toujours de l’air, et semblait avoir été dégonflé intentionnellement en laissant l’air sortir.

Plus inquiétant encore, ils ont trouvé du sang dans la camionnette. D’autres traces de sang ont été trouvées dans sa chambre, sa salle de bain et son placard. Des tests ADN ont montré plus tard que le sang appartenait à Patty.

Les jours de recherches dans les environs de la maison de Patty et l’endroit où sa camionnette a été abandonnée se sont avérés infructueux.

La police a enquêté sur le petit ami de Patty, Gary, qui a déclaré ne pas l’avoir vue depuis la veille de Noël. Gary a fourni un alibi pour le jour de Noël et a coopéré à l’enquête, passant un test de détecteur de mensonge, selon les enquêteurs. Il est décédé plus tard dans un accident de voiture et les enquêteurs affirment qu’il n’était pas considéré comme un suspect viable.

Patty (à droite) est vue sur une photo de famille. Sa famille est toujours à la recherche de réponses 24 ans après sa disparition de chez elle le jour de Noël, laissant trois enfants derrière

JR s’est également soumis à un entretien avec la police, mais comme la police a commencé à concentrer ses soupçons sur lui, il a embauché un avocat, qui lui a conseillé de ne pas parler davantage sur la question.

Il a toujours nié tout acte répréhensible dans l’affaire et a déclaré que tout acte déloyal que Patty avait rencontré devait avoir eu lieu après qu’elle soit sortie en trombe de la maison.

La famille de Patty a longtemps pointé du doigt JR, l’accusant d’être impliqué dans sa disparition.

En février 1997, deux mois après sa disparition, la mère de Patty, Patsy Wallace, a été accusée d’avoir pénétré par effraction dans la maison de JR et de l’avoir battu avec une batte de baseball. Les accusations ont été abandonnées 16 ans plus tard, en 2013, lorsque les responsables du tribunal ont réalisé que l’affaire n’avait jamais fait l’objet de poursuites.

À chaque Noël qui passe, la famille de Patty espère des réponses

JR a ensuite quitté l’État, emmenant les trois enfants avec lui et aurait changé de nom. Il n’a pas pu être joint pour commenter par DailyMail.com.

Dans les années qui ont suivi la disparition de Patty, de nouveaux conseils ont offert un nouvel espoir de résoudre l’affaire, mais aucun n’a abouti.

En mai 1997, les Texas Rangers ont fouillé le chantier de construction d’une école primaire à Pleasanton, où JR travaillait comme surveillant de construction pour couler du béton. Les chiens cadavres et le radar pénétrant au sol n’ont rien trouvé de concluant.

Des fouilles ont également été effectuées sur le terrain près de la maison de Patty, sans révéler de nouvelles preuves.

En 2005, JR a fait déclarer Patty légalement morte, cherchant à récupérer le paiement de son assurance-vie.

La famille de Patty a rapidement intenté une action civile pour décès injustifié et un juge a statué que l’argent de l’assurance serait détenu en fiducie pour ses enfants, mais a nié toute réclamation contre JR.

À chaque Noël qui passe, la famille de Patty espère des réponses dans l’affaire.

« Nous devons trouver Patty pour pouvoir la reposer », a déclaré la sœur de Patty, Jeannie, à Dateline l’année dernière.

«Nous voulons juste que ce cauchemar soit terminé. Et plus encore que la justice, nous voulons juste pouvoir la mettre au repos. Nous voulons être en paix. ‘

Toute personne ayant des informations sur la disparition de Patty Vaughan est instamment priée de contacter le bureau du shérif du comté de Bexar au 210-335-TIPS.