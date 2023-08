Le mystère de l’insulinothérapie du coma

Dans les années 1950 et 1960, un patient atteint de schizophrénie était souvent admis dans une aile spécialisée d’un hôpital appelée l’aile de l’insuline. Là, presque tous les jours au cours des semaines ou des mois suivants, ils se retrouveraient attachés à un lit et injectés avec suffisamment d’insuline pour les plonger dans le coma. La procédure provoquait souvent des convulsions suffisamment violentes pour provoquer des morsures de langue et des os cassés. Parfois, c’était fatal.

« Le taux de mortalité par insuline pourrait atteindre 5 % », déclare Joel Braslow, MD, PhD, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à l’UCLA. « Cela se prête à ces questions » pourquoi avons-nous fait cela « . »

Le cas le plus célèbre d’insulinothérapie dans le coma est celui de John Nash, l’un des mathématiciens les plus innovants au monde, lauréat du prix Nobel et schizophrène de longue date, dont l’histoire a servi de base au livre et au film. Un bel esprit. La maladie de Nash était marquée par des hallucinations et des délires. Parmi ses nombreux fantasmes, il a cru pendant des années qu’il était persécuté par une cabale d’agents soviétiques. En 1961, Nash a été interné à l’hôpital psychiatrique de Trenton dans le New Jersey, où il a reçu une insulinothérapie pendant 6 semaines. Nash a décrit plus tard ses traitements comme de la « torture ».