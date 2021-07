Le mystère de l’assassinat d’Haïti grandit autour du suspect Christian Sanon

Le suspect Christian Sanon a dit à un ami qu’il croyait que les États-Unis voulaient qu’il soit installé comme président d’Haïti.

Le chef de la police nationale d’Haïti a déclaré que les assassins du président Jovenel Moïse protégeaient Sanon.

La police nationale colombienne a déclaré qu’une entreprise basée en Floride avait acheté des billets d’avion pour des suspects colombiens.

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Un médecin. Un pasteur d’église. Un homme d’affaires de Floride en faillite qui a déposé son bilan.

De nouveaux détails qui ont émergé sur un homme considéré comme un acteur clé dans l’assassinat du président haïtien ont approfondi le mystère de l’assassinat qui a choqué cette nation de plus de 11 millions d’habitants alors qu’elle fait face à un avenir incertain.

Les autorités locales ont identifié le suspect comme étant Christian Emmanuel Sanon, 62 ans, un Haïtien qui a déjà exprimé le désir de diriger son pays dans une vidéo YouTube. Cependant, il est inconnu dans les cercles politiques haïtiens, et des associés ont suggéré qu’il avait été dupé par ceux qui étaient vraiment derrière le meurtre du président Jovenel Moïse lors d’une attaque la semaine dernière qui a grièvement blessé sa femme, Martine.

Un ami de Floride de Sanon a déclaré à l’Associated Press que le suspect est un pasteur chrétien évangélique et est également un médecin agréé en Haïti, mais pas aux États-Unis. L’associé, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré que Sanon lui avait dit qu’il était approché par des personnes prétendant représenter l’État américain et les départements de la Justice qui voulaient l’installer à la présidence.

Il a déclaré que le plan était uniquement d’arrêter Moïse et que Sanon n’aurait pas participé s’il avait su que Moïse serait tué.

« Je vous le garantis, » dit l’associé. « C’était censé être une mission pour sauver Haïti de l’enfer, avec le soutien du gouvernement américain. »

Faisant écho à ces sentiments, le révérend Larry Caldwell, un pasteur de Floride, a déclaré avoir travaillé avec Sanon à la mise en place d’églises et de cliniques médicales en Haïti en 2000-2010. Il ne croit pas que Sanon aurait été impliqué dans des violences.

« Je connais le caractère de l’homme », a déclaré Caldwell. « Vous prenez un homme comme ça, et vous allez alors dire qu’il a participé à un crime brutal de meurtre, sachant qu’être associé à cela l’enverrait aux abîmes de l’enfer ? … S’il y avait un homme qui le ferait être prêt à se tenir sur la brèche pour aider son pays, ce serait chrétien. »

Le chef de la police nationale d’Haïti, Léon Charles, a déclaré que les tueurs de Moïse protégeaient Sanon, qu’il accusait de travailler avec ceux qui ont comploté l’assassinat.

Charles a déclaré que les agents avaient trouvé un chapeau avec le logo de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, 20 boîtes de balles, des pièces d’armes à feu, quatre plaques d’immatriculation de la République dominicaine, deux voitures et de la correspondance, entre autres, dans la maison de Sanon en Haïti.

La Colombie donne des détails sur les suspects

Vingt-six anciens soldats colombiens sont soupçonnés d’avoir tué et 23 ont été arrêtés, ainsi que trois Haïtiens. Charles a déclaré que cinq suspects étaient toujours en fuite et qu’au moins trois avaient été tués.

Un responsable de la US Drug Enforcement Administration a déclaré à AP que l’un des suspects de l’assassinat de Moïse était parfois une source confidentielle de l’agence, et que le suspect avait contacté ses contacts à la DEA après le meurtre et avait été invité à se rendre. Le responsable a déclaré que la DEA et un responsable du département d’État américain ont fourni au gouvernement haïtien des informations qui ont conduit à la remise et à l’arrestation d’un suspect et d’un autre individu, qu’il n’a pas identifié.

Pendant ce temps, le chef de la police nationale colombienne, le général Jorge Luis Vargas, a déclaré qu’une entreprise basée en Floride, CTU Security, avait utilisé sa carte de crédit pour acheter 19 billets d’avion de Bogota à Saint-Domingue pour des suspects colombiens. La plupart sont arrivés en République dominicaine en juin et ont déménagé en Haïti en quelques semaines, a déclaré Vargas.

Il a déclaré que Dimitri Hérard, chef de la sécurité générale au Palais national d’Haïti, s’était envolé pour la Colombie, l’Équateur et le Panama dans les mois qui ont précédé l’assassinat, et que la police colombienne enquête pour savoir s’il a joué un rôle dans le recrutement des mercenaires. En Haïti, les procureurs cherchent à interroger Hérard dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat.

Charles a déclaré que Sanon était en contact avec la sécurité de la CTU et que la société avait recruté les suspects du meurtre. Il a déclaré que Sanon s’était rendu en Haïti en juin à bord d’un jet privé accompagné de plusieurs des hommes armés présumés.

Les suspects ont appris que leur travail consistait à protéger Sanon, mais ils ont ensuite reçu l’ordre d’arrêter le président, a déclaré Charles.

Charles a déclaré qu’après la mort de Moïse, un suspect appelé Sanon, qui est entré en contact avec deux personnes soupçonnées d’être les cerveaux du complot. Il n’a pas identifié les cerveaux ni dit si la police sait qui ils sont.

L’associé de Sanon a déclaré avoir assisté à une réunion récente en Floride avec Sanon et une douzaine d’autres personnes, dont Antonio Enmanuel Intriago Valera, un émigré vénézuélien à Miami qui dirige la sécurité de la CTU. Il a déclaré qu’une présentation avait été faite pour la reconstruction d’Haïti, y compris son système d’approvisionnement en eau, la conversion des déchets en énergie et la réparation des routes.

Il a déclaré que Sanon avait demandé pourquoi l’équipe de sécurité qui l’accompagnait en Haïti était entièrement colombienne. On a dit à Sanon qu’on ne pouvait pas faire confiance aux Haïtiens et que le système était corrompu, a déclaré l’associé. Il a déclaré que Sanon l’avait appelé d’Haïti quelques jours avant l’assassinat et avait déclaré que les Colombiens avaient disparu.

« Je suis tout seul. Qui sont ces gens ? Je ne sais pas ce qu’ils font », a déclaré l’associé citant Sanon.

Sanon « est complètement crédule », a ajouté l’associé. « Il pense que Dieu va tout sauver. »

Sanon a vécu à Kansas City, Missouri et en Floride, où il a déposé son bilan en 2013 et s’est identifié comme médecin dans une vidéo YouTube intitulée « Leadership for Haiti » dans laquelle il a dénoncé les dirigeants du pays comme corrompus et les a accusés de se déshabiller. les ressources du pays.

Cependant, les dossiers montrent que Sanon n’a jamais été autorisé à pratiquer la médecine ou toute autre profession couverte par le ministère de la Santé de Floride.

Sanon a déclaré dans des documents judiciaires déposés dans son dossier de faillite en 2013 qu’il était médecin et pasteur au Tabernacle évangélique de Tabarre en Haïti. Il a dit qu’il avait des participations dans des entreprises dont l’Organisation de Rome Haïti, qu’il a identifiée comme un groupe non gouvernemental, une station de radio en Haïti et des établissements médicaux en Haïti et en République dominicaine.

Au moment de sa faillite, lui et sa femme ont déclaré un revenu de 5 000 $ par mois et une maison à Brandon, en Floride, d’une valeur d’environ 143 000 $, avec une hypothèque de plus de 367 000 $. Un syndic fédéral de faillite a déterminé plus tard qu’ils avaient caché aux créanciers la propriété d’environ 35 acres en Haïti.

Les archives de Floride montrent que Sanon a lancé une douzaine d’entreprises au cours des 20 dernières années, qui ont toutes échoué, y compris celles qui semblaient liées à l’imagerie médicale, à la physiothérapie, au commerce de combustibles fossiles, à l’immobilier et au véganisme.

L’arrestation de Sanon intervient alors qu’un nombre croissant de politiciens ont défié le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui est actuellement en charge d’Haïti avec le soutien de la police et de l’armée.

Délégation américaine sur le terrain en Haïti

Des responsables américains, dont des représentants du ministère américain de la Justice et du ministère de la Sécurité intérieure, ont rencontré dimanche Joseph, désigné Premier ministre Ariel Henry et Joseph Lambert, le chef du Sénat démantelé d’Haïti, que les partisans ont nommé président provisoire dans un défi à Joseph, selon le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

La délégation a également rencontré la police nationale d’Haïti et a examiné la sécurité des infrastructures critiques, a-t-il déclaré.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la délégation avait reçu une demande d’aide supplémentaire. Elle a déclaré que le déploiement des troupes américaines restait « à l’étude », mais a également suggéré que l’incertitude politique en Haïti était un facteur de complication.

« Ce qui ressort clairement de leur voyage, c’est qu’il y a un manque de clarté quant à l’avenir du leadership politique », a déclaré Psaki.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il suivait de près les développements, ajoutant : « Le peuple haïtien mérite la paix et la sécurité, et les dirigeants politiques haïtiens doivent s’unir pour le bien de leur pays.

Par ailleurs, le porte-parole adjoint de l’ONU Farhan Haq a déclaré que la demande d’assistance en matière de sécurité d’Haïti était en cours d’examen.

Les Nations Unies sont impliquées par intermittence en Haïti depuis 1990, mais les derniers soldats de la paix des Nations Unies ont quitté le pays en 2017.

Fox a rapporté de Washington, Spencer a rapporté de Ft. Lauderdale, Floride. Les rédacteurs d’Associated Press Manuel Rueda à Bogotá, en Colombie, et Evens Sanon à Port-au-Prince ont contribué à ce rapport.