Étonnamment, un citoyen britannique sur cent pense pouvoir communiquer avec les morts. Des personnalités telles que Céline Dion et Kesha disent également qu’elles peuvent sentir le défunt. Maintenant, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi.

Le phénomène étrange et effrayant semble être beaucoup plus populaire qu’on ne pourrait le penser, ce qui a incité une équipe de chercheurs à scruter des dizaines de médiums et de spiritualistes afin de découvrir pourquoi certaines personnes croient au paranormal.

Les spirites croient que les âmes humaines continuent d’exister après la mort et peuvent communiquer avec les vivants par le biais d’un médium ou d’un psychique. Il a atteint le sommet de sa popularité à la fin du 19ème siècle et a fait un retour ces dernières années, des recherches britanniques indiquant qu’il y a des centaines de milliers de croyants disséminés à travers le pays.

Sans surprise, le phénomène de conversation avec des âmes qui ont quitté leur enveloppe mortelle n’a pas bien résisté à des examens scientifiques rigoureux.

Les scientifiques ont découvert que les médiums spirites sont plus enclins aux activités mentales immersives et ont souvent des expériences auditives inhabituelles, en particulier plus tôt dans la vie. Les activités immersives comprennent l’expérience d’états de conscience modifiés et des activités imaginatives.

«Nos résultats en disent long sur« l’apprentissage et le désir ». Pour nos participants, les principes du spiritisme semblent donner un sens à la fois aux expériences extraordinaires de l’enfance ainsi qu’aux phénomènes auditifs fréquents qu’ils vivent en tant que médiums pratiquants ». a expliqué le chercheur principal Adam Powell.

Les médiums qui « entendre » on dit que les esprits font l’expérience de communications clairaudientes, plutôt que clairvoyantes (« voyant ») ou clairsentient (« sentiment » ou «Sentir») communications.

« Mais toutes ces expériences peuvent résulter davantage du fait d’avoir certaines tendances ou capacités précoces que de simplement croire en la possibilité de contacter les morts si l’on fait suffisamment d’efforts, » Ajouta Powell.

L’étude a vu des chercheurs de l’Université de Durham mener une enquête auprès de 65 médiums de l’Union nationale des spirites. Il a révélé que plus de 44% des participants ont déclaré entendre quotidiennement la voix des morts, tandis que plus de 33% ont déclaré avoir entendu une voix au cours de la dernière journée.

La plupart des médiums ont entendu les morts dans leur tête, mais environ 30% ont déclaré avoir entendu des voix à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de leur tête. L’âge moyen d’apparition des expériences de clairaudience se situait entre 21 et 22 ans.

Les scientifiques ont également interrogé un groupe témoin de 143 membres du grand public pour comprendre les traits clés des médiums.

Les résultats indiquent que les personnes qui entendent des voix se tournent vers les croyances spiritualistes pour expliquer la signification ou la signification de leurs expériences étranges.

Les chercheurs disent qu’ils espèrent que les résultats aideront les gens à mieux comprendre les expériences douloureuses ou non contrôlables d’entendre des voix.

