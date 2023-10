Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

LONDRES — Les anciens hauts responsables de Downing Street font face cette semaine à des interrogations dans le cadre de l’enquête publique britannique sur le COVID-19. Mais ce qui fait la une des journaux n’est peut-être pas leur témoignage, mais les messages WhatsApp qu’ils envoyaient à l’époque.

Alors que la nation attend des séances de preuves susceptibles de révéler le chaos de l’ère pandémique au cœur de Downing Street, les nerfs à Whitehall sont à vif. L’enquête a exigé la divulgation massive des messages de l’application cryptée, malgré une tentative infructueuse de bloquer leur libération par le gouvernement.

L’ancien chancelier conservateur George Osborne suggéré à la fin de la semaine dernière que les messages révélés lors de l’enquête contiendront « un langage dégoûtant et misogyne ». Dominic Cummings, l’assistant acerbe de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, a déjà choisi de publier à l’avance certaines de ses propres missives colorées. D’autres témoins se sont montrés moins ouverts, affirmant que leurs téléphones avaient été effacés depuis longtemps.

Néanmoins, l’enquête a déjà publié une poignée de WhatsApps datant de la pandémie et émanant du plus haut fonctionnaire britannique, Simon Case – qui est toujours en poste, mais maintenant en congé de maladie – qui ont ouvert une fenêtre sur les processus de réflexion des responsables. Un message montrait Case disant “Je ne peux pas faire face à ça.” Dans un autre, il a qualifié l’épouse de Johnson, Carrie, de « véritable personne aux commandes ».

La fureur suscitée par ces messages et l’attente d’autres messages à venir ont rouvert de grandes questions sur la transparence du gouvernement à l’ère numérique – et en particulier, l’utilisation croissante de la fonction « messages disparus » sur WhatsApp par de hauts fonctionnaires, des conseillers politiques et des ministres.

Certaines des personnes impliquées soutiennent qu’elles devraient bénéficier de la même intimité en personne dont elles jouissent dans les couloirs et les cantines de Westminster – et que les messages WhatsApp ne sont pas différents des « conversations plus calmes » dans n’importe quel environnement de bureau.

Mais les militants pour la transparence affirment que la suppression massive du « gouvernement par WhatsApp » fera perdre un pouvoir décisionnel crucial « au profit du trou de mémoire ».

Lancée en 2020, la fonction de disparition des messages, une fois activée, supprime les conversations après une période de temps définie, à moins que l’un des participants ne choisisse de les conserver.

Un responsable du gouvernement a déclaré que « environ la moitié du Cabinet » utilise désormais un minuteur de disparition des messages. Comme d’autres conseillers et responsables en activité et anciens avec lesquels POLITICO s’est entretenu pour cet article, ils ont obtenu l’anonymat pour discuter franchement du fonctionnement interne du gouvernement britannique.

Case, le secrétaire du Cabinet, a été plus gravement brûlé que toute autre personnalité de premier plan par ses messages texte historiques. Il utilise désormais une minuterie réglée sur sept jours, selon quatre personnes disposant de son numéro de téléphone.

Un minuteur de messages de disparition similaire a été vu par deux personnes sur un numéro de téléphone associé à la secrétaire à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, Michelle Donelan. La fonctionnalité est également utilisée par au moins 11 des 50 conseillers spéciaux (SpAds) dont les statuts ont été examinés par POLITICO.

Le minuteur de suppression de 7 jours

Alice Lilly, chercheuse principale à l’Institute for Government, a déclaré que la suppression systématique des messages après sept jours “soulève d’énormes questions en matière de transparence et de responsabilité”.

L’enquête a déjà publié une poignée de WhatsApps datant de l’ère pandémique du plus haut fonctionnaire britannique, le secrétaire du Cabinet Simon Case | Dan Kitwood/Getty Images

« Il existe un argument en faveur d’un caractère plus prescriptif des directives », a-t-elle déclaré. “Il pourrait par exemple y avoir un délai minimum, comme 60 à 90 jours, ou des exigences plus détaillées sur la fréquence à laquelle les messages doivent être téléchargés sur les systèmes gouvernementaux.”

Quand Rachel, la sœur de Johnson a dit que Case utilisait des messages qui disparaissaient en mars, le Cabinet Office a souligné qu’il l’utilisait sur son téléphone personnel et non sur son appareil de travail.

Peu de temps après, règles du gouvernement ont été mis à jour pour autoriser explicitement la disparition des messages – arguant qu’ils « ont un rôle » dans la réduction de l’encombrement sur les appareils.

Les règles stipulent que les « affaires gouvernementales importantes » doivent être évitées sur les « canaux de communication non professionnels » comme WhatsApp. Si cela se produit, un enregistrement de la conversation doit être transmis à un système gouvernemental.

Les ministres et les fonctionnaires sont censés faire appel à leur jugement professionnel pour décider ce qui répond au seuil.

Un ancien senior du SpAd s’en est moqué. “En général, la plupart des ministres, des SpAds et même certains fonctionnaires utilisent leur téléphone personnel pour des affaires gouvernementales”, ont-ils déclaré. “Aucun ministre ne prend le temps de capturer ses milliers de WhatsApps et de les envoyer dans les archives officielles.”

Un deuxième ancien haut responsable du SpAd a déclaré que les messages disparus sont « devenus plus populaires » depuis que le gouvernement a perdu sa bataille juridique avec l’enquête COVID.

“Tu vois [officials] mettre en œuvre ces messages qui disparaissent, parce qu’ils sentent qu’ils risquent de devoir transmettre leurs messages et montrer ce qu’ils ont fait », ont-ils déclaré.

“Une bonne pratique pour tout le monde”

Mais Iria Puyosa, chercheuse principale au laboratoire de recherche médico-légale numérique du Conseil atlantique, a soutenu que l’outil de messagerie en voie de disparition est « assez légitime » tant que les règles gouvernementales en matière de tenue de registres sont respectées.

«C’est une bonne pratique que tout le monde devrait faire», a-t-elle déclaré. “J’ai des messages qui disparaissent par défaut sur tous mes messages sauf avec mon fils.”

Puyosa a souligné que les messages qui disparaissent visent à protéger l’utilisateur en cas de perte physique ou de vol d’un téléphone, plutôt que contre une cyber-attaque. C’est également utile dans « les pays autoritaires où vous êtes détenu, la police récupère votre téléphone et apprend à connaître toutes les personnes à qui vous avez parlé », a-t-elle déclaré. « Pensez aux activistes ou aux féministes en Iran. »

Un troisième ancien haut responsable du SpAd a fait valoir que la disparition des messages est vitale pour la confidentialité, car le personnel avait été averti par les responsables de la sécurité que leurs téléphones pourraient être « compromis ». Ils sont également utilisés par certains journalistes pour protéger leurs sources.

Un responsable du gouvernement a déclaré que « environ la moitié du Cabinet » utilise désormais un minuteur de messages qui disparaissent | Photo de piscine par Stefan Rousseau/WPA via Getty Images

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré : « Nous avons publié de manière proactive des orientations claires sur cette question en mars 2023.

« L’utilisation de messages en voie de disparition est autorisée, car les fonctionnaires et les cabinets ministériels enregistrent et consignent les décisions et opinions officielles pour les archives officielles, lorsque cela est pertinent et approprié.

« Il n’a jamais été nécessaire de conserver chaque appel téléphonique, post-it ou message électronique. Cela serait coûteux, excessif et contraignant.»

WhatsApp a « éclaté » pendant le COVID

Ce qui est sûr, c’est que dans le Whitehall d’aujourd’hui, WhatsApp sonne sans cesse toute la journée.

Le responsable gouvernemental en exercice cité ci-dessus a déploré : « Cela ne finit jamais. À un moment donné, il faut simplement décider d’arrêter de le regarder et décider de le regarder le matin.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith, qui a démissionné d’un poste de six ans au Cabinet en 2016, a déclaré que l’utilisation de WhatsApp « avait éclaté » pendant la COVID – et qu’il avait lui-même utilisé l’application pour faire pression sur le ministère des Affaires étrangères sur sa politique à l’égard de la Chine. Il a ajouté qu’il pouvait « voir la facilité » de faire disparaître les messages sur WhatsApp pour éviter l’encombrement.

Mais il a averti que le gouvernement par WhatsApp soulevait plus généralement des questions sur les fuites. « Toute communication de gouvernement à gouvernement ne doit pas disparaître et ne doit pas se faire par téléphone », a-t-il déclaré. “Cela devrait être fait sur votre téléphone départemental.”

Des limitations strictes existent déjà sur l’utilisation de WhatsApp pour le personnel du 10 Downing Street – et des politiques de suppression automatique sont déjà en place plus largement sur les appareils gouvernementaux, y compris 24 heures pour les discussions internes de Google et 90 jours à quatre ans pour les e-mails, selon des documents judiciaires. .

Mais Cori Crider, du groupe de campagne Foxglove, qui a échoué dans sa contestation judiciaire contre l’utilisation de WhatsApp par le gouvernement, a déclaré que les personnes qui élaborent la politique ne devraient pas être autorisées à faire disparaître des messages. .»

Pour certains à Westminster, les objections sont plus prosaïques.

“Je trouve ça vraiment ennuyeux”, a déclaré un SpAd au service des messages disparus. «Je pense ‘qu’as-tu dit la semaine dernière?’ ou ‘quand avons-nous convenu d’aller déjeuner ?’

Emilio Casalicchio, Annabelle Dickson et Esther Webber ont contribué au reportage.