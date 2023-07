Le mystère de la conscience continue d’échapper aux scientifiques

En 1998, lors de la conférence de l’Association pour l’étude scientifique de la conscience (ASSC), le neuroscientifique Christof Koch a fait un pari avec le philosophe David Chalmers : d’ici 2023, la science serait capable d’expliquer comment l’enchevêtrement de neurones du cerveau donne naissance à le phénomène que nous appelons la conscience. Le gagnant recevrait une caisse de vin.

Koch était un professeur de biologie cognitive qui a aidé à lancer l’étude mécaniste des «corrélats neuronaux de la conscience», qui cartographie la relation entre l’activité cérébrale et les expériences subjectives. Il croyait que la conscience était fondamentalement mesurable et que ce n’était qu’une question de temps avant que la science n’identifie comment elle se produisait dans le cerveau.



Chalmers était à la fois un philosophe et un scientifique cognitif qui était sceptique quant à la capacité de la science à construire des ponts explicatifs entre les corrélats neuronaux dans le cerveau et l’expérience subjective de la conscience. Célèbre, il a appelé la conscience « le problème difficile », qu’il croyait suffisamment difficile pour tenir à distance toute explication de la conscience pendant au moins un quart de siècle.

Lors de la 26e conférence ASSC le week-end dernier, 25 ans après le pari initial, les résultats ont été annoncés : Koch a perdu. Malgré des années d’efforts scientifiques – une période au cours de laquelle la science de la conscience est passée de la marge à un domaine d’étude dominant, réputé, voire passionnant – nous ne pouvons toujours pas dire comment ni pourquoi l’expérience de la conscience surgit.

Galileo a séparé la conscience de la science il y a 400 ans

Alors que la science occidentale de la conscience n’est devenue un domaine réputé qu’au cours des dernières décennies, une partie de la raison pour laquelle les réponses restent si insaisissables peut être enfouie dans la structure profonde de la recherche scientifique elle-même, remontant aux années 1600.

L’astronome italien Galileo Galilei est largement reconnu pour avoir inventé la méthode scientifique. Comme le raconte le philosophe Philip Goff dans son livre de 2019 L’erreur de Galilée, Afin de formaliser l’étude de qualités objectives telles que la taille, la forme, l’emplacement et le mouvement, Galilée a mis entre parenthèses le domaine plus flou des expériences conscientes. L’entreprise scientifique moderne qu’il a contribué à créer est une étude de l’univers dépouillé de ce que Galilée appelait l’âme, et de ce que nous pourrions appeler aujourd’hui les qualités sensorielles, la gestalt de ce que la conscience se sent comme. La méthode scientifique peut expliquer l’activité électrique qui se déclenche dans le cerveau lorsque vous sautez dans un lac gelé, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi une expérience subjective de revigoration l’accompagne.

« Ces qualités sensorielles sont revenues nous mordre », écrit Goff. « L’erreur de Galilée a été de nous engager dans une théorie de la nature qui impliquait que la conscience était essentiellement et inévitablement mystérieuse. »

En d’autres termes, la méthode scientifique de Galilée nécessitait de murer l’étude de la conscience elle-même, c’est pourquoi il n’est peut-être pas surprenant que même des siècles plus tard, les héritiers de sa méthode aient encore du mal à l’expliquer.

De nouvelles avenues dans la science de la conscience

Au fil des années, Chalmers et Koch ont oublié leur pari, mais en 2018, le journaliste scientifique Per Snaprud l’a ramené à leur attention. Quelques années plus tard, dans le cadre d’un projet de 20 millions de dollars soutenu par la Templeton World Charity Foundation, une série d ‘«expériences contradictoires» ont été conçues pour opposer les théories de la conscience, y compris la théorie de l’espace de travail global (GWT) et la théorie de l’information intégrée ( ITI).

GWT imagine la conscience comme un théâtre : le cerveau est peuplé d’une foule de flux d’informations locales, mais seul ce qui est diffusé à l’ensemble de la foule – mis sur scène – devient conscient. IIT identifie la conscience avec le degré de, oui, l’information intégrée, représentée par le caractère grec phi (Φ). Plus il y a de phi, plus il y a de conscience.

Les résultats préliminaires d’un gantelet parrainé par Templeton comparant GWT et IIT ont été présentés lors de la récente conférence ASSC et ont finalement été utilisés pour régler le pari Koch / Chalmers. Six laboratoires indépendants ont suivi un protocole commun conçu pour tester dans quelle mesure chaque théorie pouvait prédire l’activité cérébrale. IIT s’en est sorti légèrement mieux que GWT, mais aucun des deux n’a fait de prédictions entièrement précises. Cette incertitude était suffisante pour faire de Chalmers le vainqueur, tout en dispersant les chercheurs pour mettre à jour les théories ou en envisager de nouvelles.

La résolution préférée de Goff est de réintroduire la conscience dans notre compréhension de la nature au moyen d’une version séculière du panpsychisme, la théorie selon laquelle la conscience est un élément fondamental et omniprésent du monde physique. Dans cette optique, les sciences physiques à la Galilée décrivent la matière depuis « l’extérieur ». La conscience est aussi une propriété de la matière, mais la matière telle qu’elle est vécue de l’intérieur.

Pendant ce temps, Karl Friston, le neuroscientifique vivant le plus cité au monde, a une idée appelée le principe de l’énergie libre. Dépouillé de tous les calculs, il suggère que le comportement de tous les systèmes vivants suit un principe unique : pour rester en vie, ils essaient de minimiser la différence entre leurs attentes et les entrées sensorielles entrantes. (D’autres termes pour cette différence incluent surprendre et énergie gratuite.) Dans ce modèle, le cerveau humain minimise la surprise en générant des modèles internes qui prédisent le monde extérieur. Ici, la conscience est fondamentalement l’expérience d’un modèle génératif interne suffisamment complexe pour imaginer des états du monde qui ne se sont pas encore produits.

Le processus par lequel les cerveaux génèrent ces modèles internes a sa propre théorie, connue sous le nom de traitement prédictif, peut-être plus associée au philosophe Andy Clark. Pour saisir l’idée, pensez à ce qui se passe pendant un rêve. Vous êtes allongé dans votre lit, les yeux fermés dans une pièce sombre, complètement immobile. Mais votre cerveau génère un monde de rêve interne riche qui semble tout à fait convaincant (rêves lucides mis à part). Eh bien, le traitement prédictif prétend que le même genre de chose se produit pendant la conscience éveillée, avec quelques mises en garde.

En d’autres termes, le genre de monde que vous vivez lorsque vous êtes éveillé est fondamentalement le même genre de monde que vous vivez dans un rêve : une hallucination. La différence est que nos cerveaux comparent constamment nos hallucinations éveillées aux entrées sensorielles qu’ils reçoivent de l’extérieur, affinant le rêve éveillé pour le maintenir en phase avec ce que les données sensorielles entrantes suggèrent qu’il se passe au-delà de nos crânes. C’est ce que veut dire le neuroscientifique Anil Seth lorsqu’il appelle la conscience une « hallucination contrôlée ».

D’accord, les systèmes vivants veulent minimiser la surprise, et les modèles prédictifs aident les créatures intelligentes à le faire. Mais qu’est-ce qui fait que la conscience se sentir la façon dont il le fait? Comment pouvons-nous expliquer pourquoi certains états de conscience se sentent si riches et vivants alors que d’autres se sentent si mornes ? Une idée intéressante planant à la périphérie de la science de la conscience est la théorie de la symétrie de valence (STV), proposée pour la première fois par le philosophe indépendant Michael Johnson et ses collaborateurs au Qualia Research Institute, une organisation à but non lucratif axée sur la science de la conscience.

Le STV part de l’idée que vous pouvez cartographier chaque état de conscience sur une représentation mathématique parfaite, comme une signature objective unique pour chaque état subjectif (il partage cette idée avec l’IIT). Ensuite, il prétend que la valence, ou le sentiment positif/négatif d’un état de conscience donné, dépend de la symétrie de cette représentation. En pratique, s’appuyant sur les travaux de la neuroscientifique Selen Atasoy, ils utilisent l’activité neuronale sous-jacente comme représentation.

Chaque état conscient a un orchestre associé d’activité neuronale qui donne lieu à des modèles harmoniques à travers le cerveau. Le co-fondateur de QRI, Andrés Gómez Emilsson, a découvert comment décomposer cette activité de manière à déchiffrer la quantité de consonance existant à travers les harmoniques du cerveau, qui fonctionne comme un proxy de la symétrie. Plus il y a de symétrie dans le cerveau, plus l’expérience est positive. Inversement, plus il y a de dissonance et moins de symétrie, plus l’expérience est négative. Bien que le STV n’ait pas reçu beaucoup d’attention du grand public, ses idées commencent à se frayer un chemin dans les citations d’articles à la pointe de la science de la conscience.

Nous avons donc une constellation croissante de théories pertinentes, même si, comme le suggère le pari Koch/Chalmers, nous manquons toujours d’une explication définitive et falsifiable. Nous manquons même de consensus sur la question de savoir s’il peut en exister un jour.

Vers un paradigme de la science de la conscience — ou pas

Pourtant, certains neuroscientifiques soutiennent que nous vivons à l’aube avant l’émergence d’une théorie de la conscience, comme ceux qui vivaient peu avant la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Cela dépeint le domaine actuel comme «pré-paradigmatique», un terme développé par le philosophe des sciences Thomas Kuhn pour décrire une science immature où les écoles de pensée concurrentes ne partagent pas la même compréhension de base de leur sujet. Tout, des méthodologies à la métaphysique, peut différer dans une science pré-paradigmatique de la conscience.

Finalement, de ce point de vue, le domaine pourrait fusionner autour d’une théorie unifiée et le premier véritable paradigme de la science de la conscience commencerait. C’est le point de vue que Koch continue d’avoir (en dépit d’une caisse de bon vin portugais). Il a doublé la mise lors de la récente conférence ASSC, renouvelant le pari sur le même horizon de 25 ans. Chalmers, lui aussi, fait état de nombreux progrès, racontant Nature que le problème de la conscience « s’est peu à peu transformé en un mystère, sinon « scientifique », du moins sur lequel nous pouvons avoir une emprise partielle sur le plan scientifique ».

Mais il n’y a aucune garantie qu’une masse critique de corrélations entre les états cérébraux et les sentiments puisse jamais nous dire comment ou pourquoi la conscience se produit. Chalmers soupçonne qu’à la fin de leur pari renouvelé en 2048, malgré tous les progrès environnants de la perspicacité qui ne manqueront pas de se dérouler, le mystère pourrait rester aussi perplexe que jamais.