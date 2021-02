The Weeknd a continué à dérouter les fans avec son apparence en constante évolution depuis qu’il a été photographié avec un visage meurtri en 2020.

Un peu moins d’un an plus tard, la star canadienne de 30 ans est apparue avec des modifications dramatiques au visage pour son dernier clip, Save Your Tears.

De l’acceptation de récompenses en bandages en novembre 2020 aux « surprises » prometteuses lors de sa prochaine apparition au Super Bowl, l’artiste a laissé les fans deviner sa motivation derrière son look.

Certains fans ont même suggéré que l’apparence dramatique de The Weeknd n’est pas seulement une critique de l’obsession d’Hollywood pour la beauté, mais aussi un coup de foudre sauvage à son ex-petite amie Bella Hadid.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie réellement? Ici, nous décomposons la transformation dramatique de The Weeknd.

L’artiste a en fait été repéré avec un visage ensanglanté – faisant partie d’un costume – lors de plusieurs apparitions, dont celle de Saturday Night Live en avril 2020.







En août 2020, The Weeknd – de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye – a ensuite accepté plusieurs prix aux MTV Video Music Awards arborant un visage meurtri et ensanglanté, ainsi que la même veste rouge frappante qu’il avait portée pour SNL.

Bien qu’il n’ait fait aucune mention de son apparition sur scène, il est devenu clair que son look était une continuation de l’histoire de Blinding Lights de son album After Hours.

S’adressant à Esquire à propos de l’inspiration derrière la chanson, The Weeknd a déclaré: « Blinding Lights ‘ [is about] comment vous voulez voir quelqu’un la nuit, et vous êtes en état d’ébriété, et vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglé par les lampadaires, »







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



«Mais rien ne peut vous empêcher d’essayer d’aller voir cette personne, parce que vous êtes si seul. Je ne veux jamais promouvoir la conduite en état d’ébriété, mais c’est ce que le sous-ton sombre est.

À peine trois mois plus tard, le musicien a pris sa transformation dramatique au niveau suivant.

Apparaissant aux American Music Awards dans la même veste rouge, The Weeknd avait cette fois un visage plein de bandages.

Avec de nombreux fans déjà à bord avec le concept que les bandages faisaient tous partie de l’histoire, la troisième partie a laissé les adeptes encore plus stupéfaits.







(Image: Getty Images pour dcp)



Plus tôt ce mois-ci, la star a surpris les fans lorsqu’il est apparu dans un blazer rouge et un visage plein de prothèses pour son clip Save Your Tears.

Dans le clip, le look bizarre de l’artiste comprenait des lèvres repulpées, ainsi que des mâchoires et des pommettes améliorées et un nez plié.

Bien sûr, il a été révélé depuis que la « chirurgie plastique » n’est certainement pas réelle et a en fait été créée par le génie de la prothèse Mike Marino.

«C’est strictement de l’art de la performance», a déclaré un initié à Us Weekly plus tôt ce mois-ci.







(Image: Getty Images)







(Image: Instagram)



«The Weeknd porte des prothèses dans le cadre du personnage qu’il joue depuis novembre 2019 lorsqu’il a lancé l’ère After Hours.»

Bien que le look se soit révélé être un ajout supplémentaire à son scénario After Hours, la dernière vidéo n’a pas empêché les fans d’analyser ce que tout cela signifiait.

Le long clip vidéo montre Abel dansant devant une foule avec des masques vénitiens avant de finalement tirer une arme sur lui-même qui explose avec des confettis.

Cependant, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont suggéré que son dernier regard pourrait en fait être un coup sur son ex Bella Hadid.







(Image: Getty Images)







(Image: Getty Images via Getty Images)



La mannequin, qui sortait avec Abel de temps en temps depuis 2015, a toujours nié avoir subi une intervention chirurgicale au visage – malgré les spéculations du contraire.

« Je pense que The Weeknd fait de l’ombre à Bella Hadid, regarde le nez et les lèvres et la moue lol, plastique! » a écrit un fan sur Twitter.

« Je suis sûr qu’il se moque de Bella Hadid parce qu’elle dit toujours qu’elle n’avait rien fait, » ajouta une seconde.

Un troisième a ajouté: « The Weeknd est vraiment venu pour Bella dans le clip » Save Your Tears « . »

Bien qu’Abel n’ait pas encore pleinement expliqué ce qu’il entend par transformation, les fans pourraient avoir des réponses à leurs questions lorsqu’il apparaîtra au superbowl 2021.







(Image: Getty Images pour People.com)



Devant avoir lieu plus tard dans la journée, le producteur de The Weekend a déclaré que toute la performance allait être une grande « surprise ».

« Surprises? Mec, tout ça est une surprise! » Jesse Collins, qui crée l’émission de mi-temps avec The Weeknd, a déclaré à ET Online.

« Je pense qu’il se passe beaucoup de choses dans la série auxquelles les gens ne s’attendront pas. Ça va être amusant. C’est tellement parfait. »

Il reste à voir si cela signifie que nous verrons plus le look évolutif de The Weeknd.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303