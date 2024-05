Le mystère de Graceland demeure après une décision en faveur de la famille Presley

Elvis Presley à Graceland

Alors que la propriété du domaine Graceland d’Elvis Presley à Memphis a été conservée par sa famille à la suite d’une vague de dossiers juridiques et de décisions de justice cette semaine, qui se cache derrière la société maintenant accusée d’avoir tenté de s’emparer de la propriété par fraude reste un mystère.

Dans un dossier de 11 heures la semaine dernière, la petite-fille d’Elvis, l’acteur Riley Keough, a affirmé dans un procès de 60 pages que la signature de sa défunte mère, Lisa Marie Presley, avait été falsifiée sur un prêt qui détenait la célèbre maison du roi. de Rock ‘n’ Roll up en garantie. Mercredi, devant un tribunal de Memphis, le chancelier JoeDae L. Jenkins a interrompu une vente aux enchères prévue de la propriété historique, déclarant que la vente de Graceland équivalait à un « préjudice irréparable » et a bloqué la vente aux enchères, qui était prévue pour jeudi.

« Il n’y aura pas de saisie », a déclaré Elvis Presley Enterprises Inc. dans un communiqué envoyé à Le journaliste hollywoodien suite à la décision. « Graceland continuera à fonctionner comme il l’a fait au cours des 42 dernières années, garantissant que les fans d’Elvis du monde entier puissent continuer à vivre une expérience de premier ordre lorsqu’ils visitent sa maison emblématique. »

Jenkins avait également déclaré mercredi que le procès serait retardé jusqu’à ce que l’accusé, qui n’était pas présent dans la salle d’audience, puisse fournir des preuves pour réfuter les allégations de la poursuite de Keough.

Pourtant, la question de savoir qui contrôle Naussany Investments & Private Lending n’est pas claire, car NBC News détaillé dans un rapport cette semaine après avoir suivi les voies traditionnelles pour déterminer le nom du propriétaire d’une LLC. « Naussany » et « NIPL » n’ont donné aucun résultat dans les recherches dans les archives publiques, selon le rapport, et il n’y a aucune empreinte sur les réseaux sociaux pour l’entité. Toutes les références à l’entreprise en ligne apparaissent uniquement dans les dossiers judiciaires associés à l’affaire judiciaire Graceland, les rapports du réseau, et toutes les adresses répertoriées dans ces documents juridiques sont des bureaux de poste ou une boîte postale.

Un e-mail et un numéro de téléphone de Kurt Naussany ont été inclus dans le dossier de Keough, qui a été obtenu par Le journaliste hollywoodien — mais NBC News rapporte que le numéro a été déconnecté et qu’un e-mail de réponse indiquait que Kurt Naussany avait quitté l’entreprise il y a neuf ans. Un deuxième message de réponse est arrivé plus tard de l’adresse de Kurt Naussany, rapporte NBC, où il a indiqué qu’il n’avait jamais accordé de prêt à Lisa Marie Presley, mais qu’il la connaissait depuis des années.

Pendant ce temps, selon le rapport, mardi soir, un fax est arrivé au tribunal du comté de Shelby, prétendant provenir de Gregory E. Naussany et réfutant les allégations du procès de Keough, déclarant : « Naussany Investments & Private Lending est prêt à fournir des preuves et des arguments à démontrer que la réparation demandée n’est pas justifiée dans cette affaire. Gregory Naoussaney a également refusé une demande d’interview sur NBC, mais a déclaré qu’un « futur document judiciaire » révélerait plus d’informations et que la famille de Keough et Lisa Marie Presley n’était pas au courant des problèmes qu’elle avait eu avec ses finances, rapporte la chaîne.

