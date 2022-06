Le mystère de Fleet Street : un article sur Boris Johnson disparaît

Ajoutant à la confusion, la plupart des détails de l’article ont déjà été rapportés dans une biographie révélatrice de Mme Johnson écrite par Michael Ashcroft, un ancien responsable du Parti conservateur membre de la Chambre des lords. Le Daily Mail et le Mail on Sunday ont publié des extraits du livre «First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson», en février dernier.

Selon le livre et le rapport du Times, la suggestion de M. Johnson de nommer Mme Johnson au poste de chef de cabinet a été rapidement étouffée par ses assistants au ministère des Affaires étrangères, qui ont souligné les problèmes éthiques et politiques que cela posait.

Lundi, Downing Street a refusé de nier directement l’histoire, affirmant qu’il ne pouvait pas commenter les actions de M. Johnson avant qu’il ne devienne Premier ministre. Mais un porte-parole a souligné des déclarations, dont une de la porte-parole de Carrie Johnson, niant les allégations.

Dans les médias britanniques, la menace de diffamation est bien réelle car si une action en justice est intentée contre un organe de presse, il lui incombe de prouver que ses allégations sont vraies. Cela signifie que même lorsque les journalistes sont convaincus que leurs reportages sont exacts, les rédacteurs en chef retardent parfois la publication à moins qu’ils ne soient certains qu’ils pourraient, s’ils sont contestés, le prouver devant un tribunal.

Pour certains critiques de la presse, cependant, la disparition de l’histoire de Johnson souligne une proximité malsaine entre le gouvernement et les puissants propriétaires de journaux pro-conservateurs en Grande-Bretagne, dont M. Murdoch et l’éditeur du Mail, Jonathan Harmsworth, également connu sous le nom de quatrième vicomte. Rothermere.

« Dès le début de la campagne de Boris Johnson à la tête du parti, nous avons assisté à une fusion entre l’opération politique de Johnson et la machine médiatique », a déclaré Peter Oborne, journaliste et diffuseur qui a écrit un livre, « The Assault on Truth », qui enquête sur les liens de M. Johnson avec les journaux de droite.