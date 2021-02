MYSTERY fait rage alors que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé les résultats de son enquête en Chine qui n’a pas laissé le monde plus près de savoir d’où venait Covid.

La conférence de presse très attendue sur les origines de Covid ce matin a duré près de trois heures – mais a laissé plus de questions qu’elle n’a offert de réponses.

En l’absence de découvertes décisives à offrir après que les dix scientifiques aient passé 14 jours sur des visites soigneusement gérées organisées par l’État chinois sur des sites clés de Wuhan, l’enquête fait face à des allégations de « blanchiment ».

Le Dr Peter Ben Embarek a déclaré que l’identification des origines du virus restait un « travail en cours » – et a admis que l’équipe avait découvert de nouvelles informations mais n’avait pas radicalement changé l’image de l’épidémie.

Le virus a été identifié pour la première fois après qu’un patient l’ait contracté au marché des fruits de mer de Huanan il y a environ 406 jours, la sonde de l’OMS révélant même cet emplacement car le point zéro du virus est maintenant mis en doute.

Les conclusions du rapport semblaient également correspondre à bon nombre des allégations fausses précédemment considérées par la Chine au cours de l’année écoulée alors qu’elle tentait de rejeter la responsabilité de Covid.

Donc, le monde n’étant pas plus proche des réponses sur les origines du virus qui a tué 2,3 millions de personnes – d’où vient Covid?

DES SURGELÉS

L’OMS a approuvé la théorie chinoise selon laquelle l’épidémie originale de Covid en décembre dernier aurait pu être déclenchée par un virus transporté sur des aliments surgelés.

La Chine a précédemment affirmé que le virus avait été trouvé caché dans des produits surgelés en provenance d’Équateur, du Brésil et d’Australie.

Il a utilisé cette suggestion pour essayer de détourner l’attention de sa propre gestion de la pandémie – avec des accusations, ses échecs ont permis au virus de se propager dans le monde entier.

L’OMS avait jeté il y a quelques semaines à peine un doute sur cette affirmation, qui a été colportée pendant une bonne partie de l’année dernière par le Parti communiste.

Il y a quelques jours à peine, le Dr Ben Embarek a remis en question la suggestion, mais l’a approuvée aujourd’hui et a appelé à des enquêtes supplémentaires lors de sa comparution avec son homologue chinois à Wuhan.

« Cela semble être extrêmement rare, et être à l’origine de l’infection semble être extrêmement rare », a-t-il déclaré le 31 janvier. le journal Wall Street.

« Transposer cela à l’année dernière à Wuhan, alors que le virus ne circule pas largement dans le monde et penser que cela pourrait être l’introduction n’est pas le scénario le plus probable. »

MARCHÉ HUMIDE

Le marché des fruits de mer de Huanan a longtemps été considéré comme le principal suspect dans la façon dont le virus a pu faire le saut zoonotique des animaux aux humains.

Le premier groupe de cas de virus a été détecté là-bas, et les marchés humides sont connus pour être une ruche d’infections possibles – ce qui a conduit à des appels pour leur interdiction.

Et peu de temps après la propagation de la maladie, les autorités chinoises ont imposé une interdiction nationale d’achat et de vente d’animaux sauvages sur les marchés, restaurants et autres points de vente au détail.

On pense que les conditions exiguës et insalubres avec de nombreuses espèces bloquées ensemble alimentent la mutation rapide des virus lorsqu’ils passent d’animal à animal avant d’infecter finalement les humains.

L’OMS a de nouveau renversé la théorie, car aujourd’hui, le briefing suggérait que le marché des fruits de mer de Huanan pourrait ne pas être le point zéro de Covid.

Le professeur Liang Wennian, le chef de l’équipe chinoise, a exclu le marché comme source d’origine car il a suggéré que Covid provienne d’autre part que de Wuhan.

Les experts ont ajouté qu’ils « ne connaissaient pas » le rôle exact du marché de gros de Huanan Seafood à Wuhan dans l’origine du virus, car les autorités ont également découvert des cas précoces de Covid chez des personnes n’ayant aucun lien avec le marché.

Chauves-souris étrangères

Des chauves-souris étrangères sont également étudiées comme une origine possible de Covid car le professeur Liang a déclaré qu’aucune chauve-souris à l’état sauvage en Chine n’avait été trouvée porteuse de virus pouvant avoir muté en Covid-19.

L’équipe pense que le virus est originaire d’animaux – probablement des chauves-souris ou des pangolins – mais les hôtes intermédiaires qui lui ont permis de passer aux humains ne sont « pas encore identifiés ».

Marion Koopmans, virologue néerlandaise de l’équipe, a déclaré que certains animaux sur le marché étaient sensibles ou soupçonnés d’être sensibles au virus, notamment des lapins et des rats bambous.

Et certains pourraient être attribués à des fermes ou à des commerçants dans les régions qui abritent les chauves-souris qui transportent le virus le plus proche de celui qui cause le Covid-19.

Quelques heures après la conférence de presse, il a été annoncé que des scientifiques avaient découvert qu’un virus proche de Covid avait été trouvé dans une réserve faunique en Thaïlande.

Il a été suggéré que le virus pourrait être présent chez les chauves-souris fer à cheval couvrant une zone d’Asie à environ 2983 miles, selon l’étude dans Communications de la nature.

LABORATOIRE

Wuhan abrite l’Institut de virologie de Wuhan, le plus haut laboratoire de sécurité du genre en Chine, qui étudiait les coronavirus transmis par les chauves-souris au moment de la pandémie.

Le laboratoire a été placé sous un microscope avec des allégations des États-Unis selon lesquelles il était impliqué dans les origines de la pandémie.

L’OMS a aujourd’hui totalement rejeté la théorie des fuites en laboratoire comme étant « extrêmement improbable » et ne méritant pas de recherches supplémentaires.

L’équipe a visité le laboratoire de Wuhan la semaine dernière pour rencontrer des scientifiques, et l’un des membres du groupe – le Dr Peter Daszak – entretient une relation étroite avec WIV.

Le Dr Ben Embarek a déclaré: « Les résultats suggèrent que l’hypothèse d’incident de laboratoire est extrêmement peu susceptible d’expliquer l’introduction du virus dans la population humaine. »

C’était la seule hypothèse qui a été carrément rejetée par l’équipe de l’OMS, affirmant qu’aucun laboratoire n’était connu pour étudier le virus et qu’ils étaient satisfaits des procédures de sécurité du WIV.

Le refus de sonder davantage le laboratoire a alimenté les allégations de blanchiment alors que l’OMS continue de faire l’objet d’un examen minutieux, accusée d’être « centrée sur la Chine ».

ÉVÉNEMENT SPILLOVER

L’OMS pense que Covid a émergé d’un événement de contagion zoonotique lorsque des humains ont contracté le virus d’un animal.

Mais la clé est maintenant de trouver cet événement mystérieux et comment il s’est passé – surtout s’il est soupçonné de s’être produit ailleurs qu’à Wuhan.

Des données non publiées suggèrent que des échantillons de SRAS-CoV-2 ont été trouvés avant les premiers cas signalés à Wuhan.

L’équipe a également admis que le virus aurait pu circuler dans d’autres régions de Chine « plusieurs semaines » avant d’être identifié après une épidémie sur le marché humide de Wuhan.

Les enquêteurs recherchent des échantillons de sang chinois qui pourraient indiquer une circulation plus précoce du virus.

Le professeur Liang a déclaré qu’il n’y avait « aucune indication » que la maladie circulait à Wuhan avant décembre 2019 lorsque les premiers cas officiels ont été enregistrés.

Bien qu’elle ait fourni des explications supplémentaires, l’équipe de l’OMS a admis qu’elle n’avait pas réussi à identifier la source initiale de l’épidémie de Covid.

Le député Tobias Ellwood, président du comité de la défense, a déclaré au Sun Online: «C’est un blanchiment complet.

« Compte tenu de la dévastation économique mondiale et du nombre de morts que cette pandémie a causés – plus jamais un pays responsable d’une épidémie ne devrait être autorisé à empêcher une enquête internationale pendant 12 mois complets. »

Le régime du Parti communiste a longtemps été accusé de dissimuler les origines de la pandémie – et a continué à tenter de détourner le blâme.

La visite de l’OMS a été sujette à controverse car l’équipe a été initialement empêchée d’entrer en Chine – un incident que les autorités communistes ont qualifié de « malentendu ».

Des documents ont déjà révélé que Pékin minimisait le bug pour «protéger son image», et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres de décès et de cas.

La Chine est depuis pour l’essentiel revenue à la normale – sans enregistrer d’épidémies de Covid importantes depuis mars dernier.

Elle a un total de 89 720 cas et 4 636 décès, juste une fraction de ceux enregistrés dans les pays occidentaux, et a été la seule économie à croître réellement en 2020 au milieu de la tourmente financière mondiale.