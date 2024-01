Le mystère d’Amelia Earhart prend une nouvelle tournure après la découverte d’un objet en forme d’avion par un sous-marin

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Amelia Earhart a passé son dernier appel radio en vol à 8 h 43, heure locale, environ une heure après avoir averti le garde-côte Itasca qu’elle était à court de carburant et qu’elle ne pouvait pas voir sa destination cible, l’île Howland.

“Nous sommes sur la ligne 157 337”, a-t-elle déclaré depuis le cockpit de son avion Lockheed 10-E Electra. “Nous répéterons ce message. Nous répéterons cela sur 6210 kilocycles. Attendez.”

Elle n’a pas répété le message.

Le sort d’Earhart reste l’un des grands mystères persistants de l’Amérique. Sa tentative vouée à l’échec en 1937 pour devenir la première femme à faire le tour du monde en avion a donné naissance à l’opération de sauvetage la plus vaste – et la plus coûteuse – de l’histoire de la marine et des garde-côtes américains.

Depuis lors, d’innombrables chercheurs, journalistes et historiens ont tenté de découvrir ce qui est réellement arrivé à Earhart et à son navigateur, Fred Noonan, au-dessus du Pacifique le jour de leur disparition.

Les progrès de la technologie de numérisation en haute mer – et un investissement considérable de 11 millions de dollars – pourraient enfin apporter des réponses définitives.

Amelia Earhart se tient le 14 juin 1928 devant son biavion appelé « Friendship » à Terre-Neuve. (Getty Images)

Découverte des profondeurs marines

Deep Sea Vision, une société basée à Charleston, en Caroline du Sud, pense avoir enfin trouvé l’avion d’Earhart posé au fond de l’océan Pacifique.

L’entreprise a commencé à scanner les fonds marins en septembre. Son puissant sonar, attaché à un submersible de 9 millions de dollars nommé Hugin, a fouillé les profondeurs obscures, balayant au total plus de 5 200 milles carrés de la région où Earhart se serait écrasé.

À environ 16 000 pieds sous la surface du Pacifique, parmi le limon et les sédiments marins, le sonar de Hugin a repéré quelque chose d’inhabituel ; la forme d’un avion.

Une société d’analyse des fonds marins pense avoir retrouvé l’avion perdu d’Amelia Earhart

“Eh bien, vous auriez du mal à me convaincre que c’est tout sauf un avion, d’une part, que ce n’est pas l’avion d’Amelia”, a déclaré le fondateur de Deep Sea Vision, Tony Romeo, dans une interview avec NBC Aujourd’hui montrer. “Il n’y a pas d’autres accidents connus dans la région, et certainement pas de cette époque avec ce genre de conception avec la queue que vous voyez clairement sur l’image.”

M. Romeo, un ancien officier du renseignement de l’US Air Force, a vendu ses actifs immobiliers et a investi 11 millions de dollars dans le financement de l’expédition visant à retrouver l’avion perdu d’Earhart.

“C’est peut-être la chose la plus excitante que je ferai de ma vie”, a-t-il déclaré au le journal Wall Street. “J’ai l’impression d’être un enfant de 10 ans partant à la chasse au trésor.”

M. Roméo, bien qu’enthousiasmé, a maintenu ses attentes après la découverte initiale. Il a admis que les images pourraient être celles de rochers ou de tout autre objet sous-marin. Il a cependant noté que l’image reflète la forme et les dimensions de l’avion qu’Earhart a piloté lors de son dernier voyage.

Malheureusement pour Deep Sea Vision, l’image était l’une des milliers d’images prises lors de leurs scans, et l’anomalie n’a été découverte que trois mois après sa prise. À ce moment-là, l’équipage s’était éloigné du site de découverte.

Avec une image et des coordonnées en main, la prochaine étape pour percer le mystère nécessitera l’examen des restes physiques.

L’ascension d’Earhart

La disparition d’Earhart était le point culminant d’une décennie d’articles dans les journaux et à la radio documentant ses vols records.

Le 17 juin 1928, à l’âge de 30 ans, elle devient la première femme à piloter un avion – un Lockheed Vega 5B rouge vif, qu’elle appelle « la vieille Bessie, le coursier de feu » – à travers l’Atlantique. Cette initiative a fait la une des journaux à travers le pays.

Plus tard, elle est devenue la première personne à effectuer un vol en solo à travers le Pacifique, volant de la Californie aux îles hawaïennes en 1934.

Earhart a d’abord été traitée comme une bizarrerie de l’aviation en raison de son sexe ; les reportages de l’époque la qualifiaient de première « fille » à avoir traversé l’Atlantique, et un autre la qualifiait d’« aviatrice ». A cette époque, le ciel était dominé par les hommes. Mais à mesure qu’elle continuait à prouver ses prouesses dans le cockpit, elle gagna en notoriété en tant que grand pilote, plutôt que comme une curieuse exception. Malgré tout, elle a utilisé sa notoriété croissante pour promouvoir l’égalité dans le ciel ; dans une interview avec le Étoile du soir en 1929, Earhart a supplié le public de « donner aux femmes une chance dans les airs ».

L’aviatrice américaine Amelia Earhart (1898 – 1937) (au centre) est entourée d’une foule de sympathisants et de journalistes à son arrivée à l’aérodrome de Hanworth après avoir traversé l’Atlantique. (Getty)

“Les femmes peuvent se qualifier dans les airs comme dans n’importe quel autre sport. Leur influence et leur approbation sont essentielles au succès de l’aviation commerciale”, avait-elle déclaré à l’époque. “Des femmes et des filles m’écrivent par milliers pour apprendre la vérité sur l’aviation et quelles sont les chances des femmes. Il n’y a rien dans la composition d’une femme qui la rendrait inférieure à un homme en tant que pilote d’avion. Le seul obstacle à son succès rapide c’est son manque d’opportunités de recevoir une formation adéquate.”

Après de nombreux vols réussis et établissant des records à la fin des années 20 et au début des années 30, Earhart s’est fixé un nouvel objectif : devenant la première femme à faire le tour de la planète en avion.

Après sa disparition, le public gardait un certain espoir qu’on la retrouverait en train de voler un autre jour. Mais après deux mois de recherches qui n’ont révélé aucune trace d’elle ou de Noonan, les deux hommes ont été présumés morts.

À la recherche d’Amélia

Les chercheurs ont tenté de retrouver la dépouille d’Earhart – ou toute preuve de son sort – depuis sa disparition il y a près de 90 ans.

La recherche la plus récente qui a porté ses fruits a eu lieu en 2012, lorsque le Groupe international pour la récupération des avions historiques a découvert qu’Earhart avait peut-être envoyé de nombreux appels de détresse par radio après son accident. Selon le groupe, ces transmissions ont été ignorées.

“Amelia Earhart n’a pas simplement disparu le 2 juillet 1937. Les appels de détresse radio qui auraient été envoyés depuis l’avion disparu ont fait la une des journaux et ont motivé une grande partie des recherches de la Garde côtière et de la Marine américaine”, a déclaré Ric Gillespie, directeur exécutif de TIGHAR. dit Actualités Découverte. “Lorsque les recherches ont échoué, tous les signaux radio signalés après la perte ont été catégoriquement rejetés comme faux et ont été largement ignorés depuis.”

Il pense qu’Earhart s’est écrasé sur l’île Gardner, à environ 350 milles marins de sa destination prévue sur l’île Howland. Selon sa théorie, Earhart a passé une semaine à appeler à l’aide avant que les marées n’emportent son avion vers la mer.

M. Gillespie était sceptique quant à la découverte de Deep Sea Vision.

“Malgré le battage médiatique, il ne s’agit PAS d’une image sonar de l’avion d’Amelia Earhart”, a-t-il écrit sur sa page Instagram.

En 2018, des chercheurs ont utilisé la médecine légale moderne pour examiner un ensemble de restes humains trouvés sur l’île de Nikumaroro en 1940 et susceptibles de constituer les restes d’Earhart. Selon Richard L. Jantz, professeur d’anthropologie à l’Université du Tennessee, il a étudié les restes et déterminé qu’il s’agissait probablement de ceux d’Earhart.

M. Jantz a émis l’hypothèse qu’Earhart avait fait atterrir son avion sur Nikumaroo et était morte en naufragé sur l’île, selon Le Florida Times-Union.

Aujourd’hui, la découverte de Deep Sea Vision semble bouleverser ce que nous savons de ses derniers jours.

Prochaines étapes

Les experts en sonar devront examiner de plus près l’objet découvert par Deep Sea Vision avant de pouvoir confirmer qu’il s’agit bien de l’avion perdu d’Earhart.

“Tant que vous n’avez pas examiné physiquement cela, il n’y a aucun moyen de dire avec certitude de quoi il s’agit”, a déclaré l’expert Andrew Pietruszka au journal. le journal Wall Street.

M. Romeo a déclaré qu’il prévoyait de ramener son équipe sur le site pour collecter davantage d’images de l’objet.

« La prochaine étape est la confirmation et nous avons beaucoup de choses à savoir à ce sujet. Et on dirait qu’il y a des dégâts. Je veux dire, cela fait 87 ans qu’il est là », a-t-il déclaré.

Jusqu’à ce que Deep Sea Vision puisse revenir, le mystère de l’avion perdu d’Earhart restera le même.

“Je pense moi-même que c’est le plus grand mystère de tous les temps”, a déclaré M. Romeo. “Certainement le mystère aéronautique le plus persistant de tous les temps.”