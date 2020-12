Un trou noir supermassif dans l’univers reste à ne pas détecter par les scientifiques de la NASA et les experts proposent de nouvelles explications pour expliquer pourquoi une structure aussi énorme n’est pas découverte même avec les progrès technologiques.

Selon la NASA, presque toutes les grandes galaxies de l’univers ont un trou noir supermassif en son centre. Comme leur nom l’indique, ces trous noirs sont des géants dont la masse est des millions ou des milliards de fois celle du soleil. Cependant, les scientifiques ont été incapables de détecter le trou noir au centre de l’amas de galaxies Abell 2261. Il est situé à environ 2,7 milliards d’années-lumière de notre planète et les experts s’attendent à ce qu’il pèse entre 3 et 100 milliards de fois la masse du Soleil. .

L’agence spatiale américaine a utilisé les ressources du télescope spatial Hubble ainsi que de l’observatoire à rayons X Chandra mais n’a pas réussi à trouver le trou noir. Récemment, la NASA a publié une image composite de l’amas de galaxies Abell 2261 pour illustrer leur découverte.

Dans un blog, la NASA expliqué que l’image contient «des données optiques de Hubble et du télescope Subaru montrant des galaxies dans l’amas et en arrière-plan, et des données radiographiques Chandra montrant des gaz chauds [in pink] imprégnant le cluster ». En outre, le centre de l’image composite présente la grande galaxie elliptique au centre de l’amas.

La masse d’un trou noir central est liée à la masse de la galaxie et, par conséquent, les astronomes s’attendent à ce que la galaxie au centre d’Abell 2261 contienne un trou noir supermassif qui est l’un des plus grands trous noirs connus de l’univers entier. Mais son absence les a déconcertés.

En utilisant les données Chandra obtenues en 1999 et 2004, les astronomes n’ont pas réussi à atteindre une passerelle. Mais cette fois, les scientifiques ont utilisé les données Chandra collectées en 2018 et ils ont une explication possible. Ils estiment que le trou noir aurait pu être éjecté du centre de la galaxie hôte. Maintenant, un incident aussi énorme peut avoir lieu à la suite de la fusion de deux galaxies pour former la galaxie en question. Dans ce cas, le trou noir central de chaque galaxie émergente fusionnera pour former un trou noir géant.

Si les trous noirs avaient en fait fusionné, cela aurait envoyé des ondes gravitationnelles à travers l’univers et si ces ondes étaient plus fortes dans une direction, alors il y a une possibilité que le trou noir soit chassé. Les personnes intéressées peuvent obtenir un détail Compte en accédant au document de recherche.