Le mystère autour de l’accident d’un avion privé de Poutine Ally alimente les spéculations

Un homme d’affaires russe, autrefois récompensé par le gouverneur de Vladimir Poutine pour son travail en faveur de l’économie, a été tué dans un accident d’avion privé dans une région reculée de l’Afghanistan, avec sa femme, a-t-on rapporté, au milieu du mystère entourant la cause et des rapports selon lesquels il y aurait eu survivants.

Des sources de sécurité russes ont déclaré qu’Anatoly Evsyukov, 65 ans, faisait partie des six personnes à bord de l’avion Dassault Falcon 10 lorsqu’il est tombé hors des radars vers 19 heures, heure locale samedi, avant de s’écraser dans le district de Kuf Ab, dans la province de Badakhshan, dans le nord-est de l’Afghanistan, selon sur la chaîne Agentstvo Telegram.

L’État russe et les médias indépendants ont montré des images prétendant montrer le lieu de l’accident dans lequel on voit de la fumée s’élever dans l’air.

Evsyukov était originaire de Volgodonsk, dans la région de Rostov, où il avait ouvert des centres commerciaux, et en 2014, il avait reçu un prix du gouverneur régional nommé par Poutine pour son travail en faveur du développement de l’économie locale.

Il possédait trois marchés à Volgodonsk et, selon les médias locaux, avait également ordonné la construction d’un complexe commercial de 48 000 pieds carrés.

Cette image d’illustration de 2015 montre un Dassault Falcon 8X se déplaçant à l’aéroport du Bourget à Paris, en France. Un homme d’affaires russe et son épouse ont été tués lorsque l’avion Dassault Falcon 10 dans lequel ils volaient s’est écrasé en Afghanistan le 20 janvier 2024, a-t-on appris.

Journal contrôlé par le Kremlin Izvestia a rapporté que l’épouse d’Evsyukov, Anna, était également à bord et qu’ils rentraient en Russie dans le cadre d’une évacuation médicale depuis la Thaïlande où elle était tombée gravement malade. Tous deux auraient été tués dans l’accident.

Cependant, quatre personnes ont réussi à survivre, selon l’Agence fédérale du transport aérien russe, citant des rapports de l’ambassade de Russie en Afghanistan.

“Les services locaux de recherche et de sauvetage au sol ont découvert de manière préliminaire l’avion Falcon 10, sur six personnes à bord de l’avion – quatre sont en vie (ils ont diverses blessures), le sort de deux personnes est en train d’être clarifié”, indique le communiqué.

L’un d’entre eux était le travailleur médical Igor Syrovkin, 26 ans, qui avait atteint un village voisin où, en raison de la barrière de la langue, il a demandé de l’aide par des gestes, a rapporté la chaîne Sirena Telegram. Il a été emmené chez des représentants talibans, selon l’endroit d’où il a téléphoné à ses proches.

L’agence de presse officielle russe TASS a déclaré que l’avion s’était écrasé en raison d’une double panne moteur, citant les services d’urgence. La commission d’enquête russe a ouvert une procédure pénale pour déterminer si les règles de sécurité ont été violées.

Lorsque l’avion est entré au Tadjikistan, l’équipage a signalé un faible niveau de carburant en raison d’un vent contraire et a décidé d’atterrir sur un aérodrome de la capitale tadjike, Douchanbé, ont rapporté les Izvestia.

Les sanctions imposées à la Russie en raison de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Poutine ont provoqué une pénurie de pièces de rechange auprès des fournisseurs occidentaux pour les avions qui ont effectué plusieurs atterrissages d’urgence ces derniers mois, même s’il n’est pas clair si cela s’appliquait aux avions médicaux ou si c’était en retard. cet accident.

L’avion avait une immatriculation russe RA-09011 et appartient à la société sportive Atletik Grupp et à un particulier, déclare Rosaviatsia, selon le site Flight Global, qui indique qu’il a été livré sous une immatriculation américaine en 1979 et qu’il a traversé plusieurs les opérateurs.

Semaine d’actualités a contacté Rosaviatsia pour commentaires.