Le mystère alors qu’un randonneur britannique disparaît sans laisser de trace sur une petite île grecque alors qu’une femme désespérée révèle une théorie obsédante

Une épouse BRITANNIQUE a désespérément besoin de réponses après que son mari a mystérieusement disparu en vacances en Grèce il y a deux ans.

Heide Wolstenhulme n’a aucune idée de ce qui est arrivé à son mari de plus de 40 ans, David, qui a disparu lors d’une promenade sur la paisible île de Serifos.

Heide ne sait toujours pas ce qui est arrivé à son mari Crédit : Heide Wolstenhulme – Fourni

David, un marcheur expérimenté disparu à Serifos Crédit : Heide Wolstenhulme – Fourni

Le couple était sur l’île pour des vacances en juin 2021 Crédit : Heide Wolstenhulme – Fourni

David, 69 ans, marcheur expérimenté, portait un sac à dos bleu, un short bleu, un haut de marche bleu et un chapeau lorsqu’il a disparu en juin 2021.

Des équipes de secours aux côtés de chiens et de drones spécialement entraînés ont passé l’île au peigne fin à l’époque – mais n’ont trouvé aucune trace de David.

Retenant ses larmes, Heide a déclaré au Sun : « Cela fait deux ans maintenant que Dave a disparu et personne ne peut rien trouver du tout.

« J’aimerais qu’il soit en vie, je ne peux tout simplement pas imaginer qu’il le soit parce qu’il n’avait nulle part où aller.

« Il n’allait pas vraiment pouvoir aller nulle part parce qu’il y avait encore des restrictions de Covid et qu’il n’avait rien avec lui, pas son passeport.

« Vous n’imaginez pas que quelque chose comme ça va vous arriver. C’est comme regarder quelque chose à la télévision.

« Nous ne pouvons tout simplement pas le croire, surtout qu’il est un marcheur aussi expérimenté. Je sais que des accidents se produisent ou qu’il a peut-être eu une crise cardiaque.

« Je ne peux tout simplement pas comprendre où il allait. J’ai l’horrible sentiment qu’il a traversé le sol parce qu’il y a de vieilles mines dans la région.

« Je me demande simplement si le sol a cédé – c’est une pensée affreuse. »

La paire de Skipton, North Yorkshire s’est envolée vers le soleil Grèce depuis Manchester le 11 juin 2021.

Après un court séjour à Athènes, ils ont visité plusieurs îles dont Ikaria, Mykonos et Paros avant d’arriver à Serifos pour rencontrer leurs amis et fêter un anniversaire.

C’était la deuxième fois que le couple visitait l’île.

Le 25 juin, David a quitté leur logement à Livadi pour aller faire une promenade qui, selon sa femme, n’était pas inhabituelle.

Il avait son équipement de marche, son permis de conduire et « juste assez d’euros pour la journée ».

Mais Heide a commencé à s’inquiéter lorsqu’à 17 heures, il n’est pas revenu et ne répondait pas à son téléphone.

« Nous avons fêté l’anniversaire de notre ami mardi et avons passé quelques jours à la plage », a-t-elle déclaré.

« Dave n’aime pas trop s’asseoir sur la plage, il aime marcher – ses autres amis ne voulaient pas l’accompagner parce qu’il faisait trop chaud mais cela n’a jamais vraiment dérangé Dave.

« Je ne peux vraiment pas imaginer ce qui lui est arrivé, c’est vraiment irréel. C’est incroyable qu’il ait juste disparu.

« J’ai encore besoin de réponses, je veux savoir ce qui s’est passé. »

Les services d’urgence ont lancé une opération de recherche massive, les habitants parcourant l’île à la recherche de toute trace de David.

Aucun indice n’a pour l’instant été trouvé et les cartes bancaires de David n’ont pas non plus été utilisées.

Au cours de la perquisition, le téléphone de David a sonné près du début de sa marche, à Agios Panteleimonas, à seulement 20 minutes en voiture de l’hôtel.

Heide a déclaré: « Quand c’est arrivé, tout le monde est sorti à la recherche, tous les habitants, toute la nuit, les chauffeurs de taxi et les restaurateurs.

« Il n’y a pas beaucoup de policiers sur l’île, mais ils ont continué à chercher toute la semaine les jours suivants et ils n’ont rien obtenu du tout. »

Dans sa déclaration à la police, Heide a déclaré : « Avant nos vacances, notre relation était comme elle l’avait toujours été, stable, aimante et sûre.

« J’aime profondément David et je sais qu’il m’aime aussi, nous avons une relation fantastique et mariage et nous étions tous les deux très satisfaits de nos vies. »

Cela fait deux ans que David a disparu et Heide n’a toujours pas de réponses.

Elle a parlé de sa lutte au cours des deux dernières années et a critiqué l’enquête – affirmant qu’elle avait eu des mises à jour limitées au fil du temps.

« J’ai reçu un e-mail du maire de l’île et ils m’ont donné un rapport complet de l’endroit exact où ils regardaient et ils ont mentionné que le signal téléphonique avait été capté dans ce village d’Agios Panteleimonas », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas vraiment la région où se dirigeait David, donc je ne sais pas à quelle distance de ce village se trouvait le signal.

« Ils ont examiné tous les sentiers reconnus. À l’origine, lorsque je suis descendu pour la première fois à le bureau le policier était en train d’écrire des post-it.

« Je suppose qu’ils ne sont pas habitués à ce que quelque chose comme ça se produise, c’est un petit endroit, et ils n’ont probablement pas de crimes normalement. »

S’adressant à l’émission de télévision grecque Fos sto Tounel, elle a fustigé les autorités policières locales pour leur négligence.

Le propriétaire de l’hôtel où séjournaient Heidi et son mari a déclaré que les conditions de recherche étaient « très difficiles ».

Lora Stamataki a déclaré: « Il aimait l’alpinisme et c’est ce qu’il ferait ce jour-là.

« Cela a commencé à 8h du matin avec destination Chora de l’île.

« A 20 heures de l’après-midi, sa femme est venue anxieusement à la réception. Elle a essayé de le contacter, en vain.

« Il lui avait dit qu’à 17 heures, il reviendrait.

« La police, la protection civile ont été immédiatement prévenues et en collaboration avec les pompiers de l’île, ils ont commencé les enquêtes le soir même, qui ont duré environ une semaine.

« Pour autant que je sache, un jour ou deux après sa disparition, son signal mobile a été retrouvé pendant quelques minutes, mais il a de nouveau disparu.

« À un moment donné, une équipe de police est venue avec des chiens pour participer aux recherches, mais les conditions étaient très difficiles, car il faisait environ 40 degrés.

Le couple s’est marié en 1980, aimait voyager partout dans le monde et la Grèce était l’une de leurs destinations préférées.

Heide pense que quelque chose de grave est arrivé à son mari et est catégorique, il n’aurait pas disparu volontairement car le couple avait des billets de ferry pour le lendemain.

Elle a déclaré que Dave ne « s’en tiendrait pas nécessairement aux sentiers » et pense que les autorités sont restées fidèles aux principaux sentiers pédestres.

David est toujours considéré comme une personne disparue et n’a pas été déclaré mort.

Cela signifie qu’en dehors de son chagrin, Heide doit également faire face aux conséquences financières.

Heide ne peut pas accéder au compte de retraite de David car il n’y a pas de certificat de décès.

Elle attend actuellement une audience au tribunal pour se prononcer.

« Je voudrais juste faire appel aux autorités pour qu’une autre recherche se concentre sur la zone où son téléphone était en dernier signal », a-t-elle déclaré.

« Et lancer un appel aux habitants pour leur rappeler qu’il est toujours quelque part et si quelqu’un est en randonnée dans les collines pour garder un œil ouvert, surtout s’il voit un chapeau Blue Tilley ou quoi que ce soit de bleu vif sur le sol. »

La sœur de David, Carole, a décrit sa disparition comme un « mystère » et a déclaré: « J’aurais aimé que nous ayons pu conclure. »

David a quitté la chambre d’hôtel du couple à Livadi le 25 juin Crédit : Heide Wolstenhulme – Fourni