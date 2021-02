Un touriste AVENTUREUX a mystérieusement disparu lors d’une balade à vélo en solo en Australie après avoir envoyé un message à sa mère disant qu’il adore «affronter l’inconnu».

Le Canadien de 32 ans – nommé uniquement dans les rapports sous le nom de Layton – a publié la note cryptique juste avant de se lancer dans une randonnée de 200 milles à travers Victoria la semaine dernière.

Il aurait déménagé de son pays d’origine en Australie il y a environ un mois et aurait récemment séjourné dans la ville de Marysville dans la vallée de Yarra, à l’est de Melbourne.

Le cinéaste avait prévu de conduire son vélo bien équipé à Omeo – à environ 200 km – et a été entendu pour la dernière fois sur les réseaux sociaux il y a six jours, rapports News.com.

Ensuite, Layton s’était rendu sur Instagram pour écrire son message sincère à sa mère à côté d’une photo de lui accroupi à côté de son vélo.

«Chère maman, j’ai réfléchi à la façon dont tu dis que je me pousse toujours trop fort. J’ai essayé d’accepter cela mais je ne peux pas », a-t-il écrit.

«Je sens que j’ai besoin du défi et de la précipitation que je reçois face à l’inconnu.»

Il a ensuite raconté comment les habitants pensaient qu’il était fou de partir seul en révélant que «personne ici» ne pense qu’un homme à vélo est capable de traverser la montagne sans dévier du sentier.

« Ils disent que la traversée nécessite trois chevaux de bât par voyageur juste pour transporter les fournitures », a-t-il ajouté.

«Je ne vous dirai pas au revoir parce que je sais que je peux le faire, mais je vous préviens maintenant que je serai parti pendant un moment. Je dois trouver ma limite. »

Il a ensuite déclaré que son prochain défi serait un voyage de 3 000 milles du bas du vaste pays au sommet.

«Je veux être comme Neil Armstrong quand il a fait son premier pas sur la lune, vous voyez ce que je veux dire?», A-t-il écrit.

Sur sa page de médias sociaux, Layton se décrit comme un «cinéaste de cyclotourisme».

La police dit qu’il mesure 6 pieds 4 pouces avec de longs cheveux blonds et bruns, souvent attachés en chignon.

Lors de sa dernière visite, il portait une chemise à manches longues de couleur beige et on pense qu’il portait un sac à dos blanc et orange.

Le vélo de Layton est blanc et équipé d’un équipement de survie, d’un drapeau canadien à l’avant et des mots «Calle Jera» inscrits sur le cadre.