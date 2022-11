Le Myanmar va libérer Sean Turnell et Vicky Bowman dans le cadre de l’amnistie des prisonniers, selon les médias d’État

CNN

Un ancien ambassadeur britannique, un économiste australien et un journaliste japonais devraient être libérés par la junte militaire au pouvoir au Myanmar dans le cadre d’une amnistie, ainsi que plus de 6 000 autres prisonniers.

Vicky Bowman, Sean Turnell et Toru Kubota font partie des 5 774 hommes et 676 femmes prisonniers libérés à l’occasion de la fête nationale du Myanmar, ont rapporté jeudi les médias officiels.

Les grâces ont été accordées pour des “raisons humanitaires”, selon les médias, et font suite aux critiques de la junte lors d’un récent sommet des dirigeants d’Asie du Sud-Est.

Le Myanmar est en proie à des troubles politiques depuis que l’armée a organisé un coup d’État en février 2021 en arrêtant des dirigeants civils, dont Aung San Suu Kyi – qui reste en prison au milieu d’une multitude d’accusations qui, selon les critiques, sont politiquement motivées.

Depuis lors, la junte a arrêté des milliers de personnes pour avoir protesté contre le régime militaire ainsi qu’une poignée d’étrangers.

Bowman, qui a été la plus haute diplomate du Royaume-Uni au Myanmar entre 2002 et 2006, a été arrêtée et accusée d’infractions à l’immigration avec son mari birman en août et envoyée à la tristement célèbre prison d’Insein à Yangon. Reuters a rapporté que son mari, l’artiste Htein Lin, serait également libéré dans le cadre de l’amnistie.

L’Australien Turnell, qui a été conseiller économique du cabinet de Suu Kyi, a été arrêté peu après le coup d’État et condamné à trois ans de prison en septembre pour avoir enfreint la loi sur les secrets d’État officiels du pays dans une décision condamnée par le gouvernement australien.

Le réalisateur de documentaires japonais Kubota avait été condamné à 10 ans de prison en octobre pour avoir enfreint les lois sur l’immigration pour être entré dans le pays avec un visa touristique pour filmer des manifestations.

L’ambassade du Japon au Myanmar a déclaré jeudi avoir été informée par les autorités que Kubota serait libéré plus tard dans la journée.

Ce n’est pas la première fois que l’armée birmane libère des prisonniers politiques. En octobre 2021, l’armée a libéré plus de 5 600 personnes arrêtées pour avoir protesté contre le régime militaire.

La nouvelle survient après que les dirigeants d’Asie du Sud-Est se sont réunis à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, pour le sommet annuel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), où le conflit au Myanmar figurait parmi les sujets abordés.

La junte a fait l’objet de critiques croissantes dans la région après avoir échoué à mettre en œuvre un plan de paix négocié en avril de l’année dernière.

Le Myanmar fait toujours partie du bloc de l’ASEAN malgré les objections des groupes de défense des droits mondiaux. Mais les responsables de la junte n’ont pas été autorisés à envoyer des représentants au niveau politique à des événements clés.