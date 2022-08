Le Myanmar va importer du pétrole russe, selon l’armée

Le pays d’Asie du Sud-Est a maintenu des liens amicaux avec la Russie, même si les deux restent sous le coup d’une série de sanctions de la part des pays occidentaux – le Myanmar pour un coup d’État militaire qui a renversé un gouvernement élu l’année dernière, et la Russie pour son invasion de l’Ukraine, qu’elle qualifie de « opération militaire spéciale ».

La Russie cherche de nouveaux clients pour son énergie dans la région, car sa principale destination d’exportation, l’Europe, imposera un embargo sur le pétrole russe par phases plus tard cette année.

“Nous avons reçu l’autorisation d’importer du pétrole de Russie”, a déclaré le porte-parole militaire Zaw Min Tun lors d’une conférence de presse mercredi, ajoutant qu’il était préféré pour sa “qualité et son faible coût”.

Zaw Min Tun a déclaré que le chef de la junte Min Aung Hlaing avait discuté du pétrole et du gaz lors d’un voyage en Russie le mois dernier. Le Myanmar importe désormais son carburant via Singapour.

Le Myanmar envisagerait une exploration pétrolière conjointe au Myanmar avec la Russie et la Chine, a-t-il déclaré.

L’armée a mis en place un comité d’achat de pétrole russe dirigé par un proche allié de Min Aung Hlaing pour superviser l’achat, l’importation et le transport de carburant à des prix raisonnables en fonction des besoins du Myanmar, selon un communiqué publié mercredi dans un journal officiel.

En plus des troubles politiques et des troubles civils, le Myanmar a été durement touché par les prix élevés du carburant et les coupures de courant, ce qui a incité ses dirigeants militaires à se tourner vers les importations de mazout pouvant être utilisé dans les centrales électriques.

Les prix de l’essence ont bondi d’environ 350 % depuis le coup d’État de février de l’année dernière pour atteindre 2 300 à 2 700 kyats (environ 1 dollar) le litre.

La semaine dernière, des stations-service ont fermé dans diverses régions du pays en raison de pénuries, selon les médias.

La Russie est également un important fournisseur d’armes à l’armée birmane.