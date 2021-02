Le gouvernement militaire du Myanmar a de plus en plus utilisé des arrestations nocturnes, des menaces légales, un couvre-feu et une interdiction des grands rassemblements pour apprivoiser les manifestations anti-coup d’État d’une semaine qui se sont propagées des villes aux campagnes. À présent, les groupes de la société civile craignent que l’armée prépare une nouvelle loi qui restreindrait davantage l’expression en ligne et limiterait le droit à la vie privée des citoyens.

Une société de télécommunications, Telenor, a déclaré vendredi qu’elle était au courant de la proposition et qu’elle était en train de l’examiner. Une coalition de 158 organisations de la société civile a signé une déclaration faisant état de craintes que la nouvelle loi potentielle ne conduise à l’arrestation généralisée de critiques du gouvernement.

Le Myanmar a déjà des lois sévères restreignant le discours en ligne, mais les opposants à l’armée affirment que la loi proposée est si large qu’elle permettrait aux autorités d’arrêter toute personne qui critiquait le gouvernement en ligne et de l’emprisonner jusqu’à trois ans. Les critiques ont également déclaré que la loi proposée obligerait les entreprises de télécommunications à coopérer avec le gouvernement et à fournir des informations sur leurs clients.

Le gouvernement militaire a refusé de commenter.

L’inquiétude suscitée par la proposition vient au milieu des craintes que l’armée puisse utiliser une force plus grande si les manifestations se poursuivent, comme elle l’a fait dans le passé. Deux manifestants ont déjà été abattus. Mais la proposition suggère également que l’armée peut rechercher diverses façons de freiner les manifestations.