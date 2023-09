Le Myanmar ne sera pas autorisé à diriger l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est en 2026, un coup dur pour les généraux

JAKARTA, Indonésie (AP) — Les dirigeants d’Asie du Sud-Est ont décidé que le Myanmar ne prendrait pas la direction tournante de leur bloc régional comme prévu en 2026, ont déclaré mardi des diplomates asiatiques et un dirigeant, dans le dernier coup porté aux efforts déployés par ses généraux au pouvoir pour gagner. reconnaissance internationale après avoir pris violemment le pouvoir en 2021.

Les gouvernements occidentaux menés par les États-Unis ont condamné le renversement par l’armée birmane du gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi en 2021 et ont exigé sa libération immédiate après des années de détention avec d’autres responsables.

Les Philippines ont accepté de prendre la présidence du bloc régional en 2026 lors d’un sommet de l’ASEAN organisé mardi par l’Indonésie, a déclaré le président philippin Ferdinand Marcos Jr. dans un communiqué, citant ce qu’il a dit à ses collègues dirigeants lors des réunions à huis clos.

« J’ai le plaisir d’annoncer que les Philippines sont prêtes à prendre la direction et à présider l’ASEAN en 2026 », a déclaré Marcos à ses homologues de l’ASEAN à Jakarta, indique le communiqué.

Marcos n’a pas expliqué pourquoi le Myanmar a perdu la prestigieuse présidence de l’ASEAN, mais deux diplomates de l’ASEAN ont déclaré à l’Associated Press que cela était lié à la guerre civile dans le pays et craignait que les relations du bloc avec les États-Unis et l’Union européenne, entre autres, pourrait être compromise en raison de leur non-reconnaissance du gouvernement militaire du Myanmar.

Les diplomates se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de cette question délicate.

La poursuite des troubles civils meurtriers au Myanmar et la nouvelle recrudescence des conflits territoriaux de longue date en mer de Chine méridionale figuraient en bonne place à l’ordre du jour des pourparlers du bloc de 10 pays mardi.

Des questions épineuses, notamment la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans la région, ont déclenché des divisions au sein de l’ASEAN, et le président indonésien Joko Widodo a renouvelé son appel à l’unité.

« Nous sommes tous conscients de l’ampleur des défis mondiaux d’aujourd’hui, pour lesquels la clé principale pour y faire face réside dans l’unité et la centralité de l’ASEAN », a déclaré Widodo à ses collègues dirigeants.

Il a comparé le groupe régional à un grand navire transportant des populations d’Asie du Sud-Est. « Les dirigeants de l’ASEAN doivent veiller à ce que ce navire soit capable de continuer à naviguer », a déclaré Widodo. « Nous devons être capitaines de nos propres navires pour instaurer la paix, pour instaurer la stabilité et pour instaurer une prospérité partagée. »

En guise de punition pour leur non-respect d’un plan de paix intérieur en cinq points élaboré par les dirigeants de l’ASEAN en 2021, les principaux généraux du Myanmar et leurs responsables désignés ont été de nouveau interdits d’assister au sommet de cette année à Jakarta, malgré les suggestions de certains États membres selon lesquelles ils seraient exclus. autorisés à revenir parce que leur expulsion n’avait pas réussi à résoudre la crise du pays.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que les dirigeants de l’ASEAN avaient décidé de s’en tenir au plan de paix malgré l’évaluation selon laquelle il n’avait conduit à aucun progrès dans l’atténuation de la crise. Ils ont désigné trois pays – les présidents précédent, actuel et suivant du bloc – pour s’occuper directement des troubles civils au Myanmar, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Les généraux birmans continueront de se voir interdire d’assister aux réunions de haut niveau de l’ASEAN, a déclaré Marsudi.

Les forces de sécurité du Myanmar ont tué environ 4 000 civils et arrêté 24 410 autres depuis la prise de pouvoir par l’armée, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation de surveillance des droits.

Après leur sommet de mardi, les dirigeants du groupe régional rencontreront leurs homologues asiatiques et occidentaux de mercredi à jeudi, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui remplace le président Joe Biden, le Premier ministre chinois Li Qiang et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. .

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré avant de s’envoler pour Jakarta qu’il envisageait d’offrir des garanties sur la sécurité du rejet en cours dans la mer des eaux usées radioactives traitées provenant de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima. La libération a commencé le 24 août et la Chine a immédiatement imposé une interdiction sur tous les fruits de mer japonais.

Interrogé sur la possibilité d’une rencontre avec le Premier ministre chinois Li à Jakarta, Kishida a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet.

Kishida et trois ministres ont récemment mangé des sashimis de plie, de poulpe et de bar capturés au large de la côte de Fukushima après le début du rejet des eaux usées, dans le but de montrer qu’ils étaient en sécurité.

Concernant les différends territoriaux en mer de Chine méridionale, les dirigeants de l’ASEAN « ont réaffirmé la nécessité de renforcer la confiance mutuelle, de faire preuve de retenue dans la conduite d’activités susceptibles de compliquer ou d’aggraver les différends et d’affecter la paix et la stabilité et d’éviter les actions susceptibles de compliquer davantage la situation. situation », selon un communiqué post-sommet qui sera publié par Widodo au nom des autres dirigeants.

Les membres de l’ASEAN, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei, sont impliqués dans des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, que la Chine revendique pratiquement entièrement.

« Nous avons discuté de la situation en mer de Chine méridionale, au cours de laquelle certains États membres de l’ASEAN ont exprimé des inquiétudes concernant la remise en état des terres, les activités, les incidents graves dans la zone, y compris les actions mettant en danger la sécurité de toutes les personnes, les dommages causés à la mer environnement, qui ont érodé la confiance, accru les tensions et pourraient compromettre la paix, la sécurité et la stabilité dans la région », prévoyaient de dire les dirigeants, en utilisant un langage similaire à celui utilisé dans les communiqués précédents.

___

Les rédactrices d’Associated Press Edna Tarigan à Jakarta et Mari Yamaguchi à Tokyo ont contribué à ce rapport.

Niniek Karmini et Jim Gomez, Associated Press