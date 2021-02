YANGON, Myanmar (AP) – Les manifestations de masse de rue au Myanmar sont entrées dans leur deuxième semaine samedi, ni les manifestants ni le gouvernement militaire qu’ils cherchent à renverser ne montrant des signes de recul face aux affrontements.

Les manifestants à Yangon, la plus grande ville du pays, se sont à nouveau rassemblés à l’intersection de Hleden, un carrefour clé à partir duquel des groupes se sont dispersés vers d’autres points, y compris les ambassades des États-Unis et de Chine. Ils ont défilé malgré un ordre interdisant les rassemblements de cinq personnes ou plus.

Les États-Unis, en particulier après que le président Joe Biden a annoncé des sanctions contre le régime militaire, sont considérés comme un allié dans la lutte des manifestants contre le coup d’État du 1er février. La Chine est détestée en tant qu’alliée des généraux au pouvoir, dont le soutien est essentiel pour qu’ils gardent leur emprise sur le pouvoir.

Les manifestations ont également repris dans la deuxième plus grande ville du Myanmar, Mandalay, les avocats constituant un important contingent.

L’armée a évincé la dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi, et son gouvernement et a empêché les législateurs récemment élus d’ouvrir une nouvelle session du Parlement. Suu Kyi et d’autres hauts responsables de son gouvernement et de son parti sont toujours en détention.

La junte, dirigée par le général Min Aung Hlaing, a déclaré qu’elle avait été forcée d’agir parce que le gouvernement de Suu Kyi n’avait pas correctement enquêté sur les allégations de fraude lors des élections de l’année dernière, que son parti de la Ligue nationale pour la démocratie a remporté dans un glissement de terrain. La commission électorale a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des affirmations de l’armée.

Les manifestations de samedi ont coïncidé avec l’anniversaire du général Aung San, chef de l’indépendance du pays et père de Suu Kyi. Son nom et son image sont apparus sur des pancartes portées par certains manifestants.

Les autorités ont intensifié les arrestations de politiciens et d’activistes, et dans les zones en dehors de Yangon, elles sont devenues plus agressives pour tenter de briser les manifestations.

Selon l’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques, au moins 326 personnes ont été arrêtées depuis le coup d’État, dont 303 sont toujours en détention.

Au cours des trois dernières nuits, de nombreux rapports ont fait état de raids pendant un couvre-feu au cours desquels des agents de sécurité ont tenté d’arracher des personnes à leur domicile.

Dans plusieurs cas, des voisins et d’autres personnes se sont précipités sur les lieux en si grand nombre que les forces de sécurité ont abandonné leurs tentatives de traîner leurs cibles. Des vidéos de ces raids ont été largement publiées sur les réseaux sociaux.

L’association des prisonniers a également déclaré que la police anti-émeute avait tiré des balles en caoutchouc, blessant cinq étudiants, et en avait emmené neuf autres lors d’une manifestation vendredi dans la ville méridionale de Mawlamyine.

«Les membres de la famille n’ont aucune connaissance des charges, de l’emplacement ou de l’état de leurs proches», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Ce ne sont pas des incidents isolés et des raids nocturnes ciblent des voix dissidentes. Cela se passe partout au pays. «

Les autorités ont annoncé samedi qu’elles avaient émis des mandats d’arrêt contre sept militants, dont Min Ko Naing, l’un des dirigeants étudiants impliqués dans un soulèvement raté de 1988 contre un dictateur militaire. Ils sont recherchés en vertu de l’article 505 (b) du Code pénal, qui criminalise les discours susceptibles de provoquer la panique ou l’alarme du public.

Min Ko Naing et plusieurs collègues avaient publié une déclaration appelant à la poursuite des manifestations. Il a passé près de deux décennies en prison en raison de ses activités politiques et s’est caché le jour du coup d’État de cette année, mais il aurait été brièvement vu la semaine dernière lors d’une manifestation à Yangon.

Les détenus comprenaient des dirigeants politiques, des représentants du gouvernement, des fonctionnaires, des militants et des dirigeants étudiants. Le personnel médical a été choisi parce que sa communauté a lancé la campagne de désobéissance civile contre la prise de contrôle militaire et reste à son avant-garde.

L’armée a gouverné directement pendant cinq décennies après un coup d’État de 1962 et a utilisé la force meurtrière pour écraser le soulèvement massif de 1988 et une révolte de 2007 dirigée par des moines bouddhistes.

Le principal organe de défense des droits de l’homme de l’ONU a adopté vendredi une résolution de consensus exhortant l’armée à libérer immédiatement Suu Kyi et d’autres dirigeants du gouvernement civil tout en édulcorant un projet de texte sous la pression exercée par la Chine et la Russie.

Lors d’une session extraordinaire au Conseil des droits de l’homme à Genève, la résolution originale présentée par la Grande-Bretagne et l’Union européenne a été révisée pour supprimer les appels visant à renforcer la capacité d’un expert des droits de l’homme de l’ONU à examiner le Myanmar et à la retenue de l’armée du pays.

Après que la résolution mise à jour ait été adoptée sans opposition, l’ambassadeur chinois Chen Xu a remercié les auteurs d’avoir «adopté nos recommandations», mais a déclaré que la Chine se distanciait toujours de la mesure.

L’écrivain d’Associated Press Jamey Keaten à Genève a contribué à ce rapport.