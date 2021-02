NAYPYITAW, Myanmar (AP) – Les dernières nouvelles sur la prise de contrôle militaire au Myanmar (toutes les heures locales):

15 h 10

L’agence gouvernementale du Myanmar chargée des voyages aériens a déclaré qu’elle avait arrêté tous les vols de passagers dans le pays.

L’ambassade américaine au Myanmar a déclaré sur sa page Facebook que la route menant à l’aéroport international de Yangon, la plus grande ville du pays, avait été fermée lundi. Sur Twitter, il a déclaré que «les rapports indiquent que tous les aéroports du Myanmar sont fermés».

L’ambassade américaine a également émis une «alerte de sécurité» indiquant qu’elle était au courant de la détention du dirigeant du Myanmar Aung San Suu Kyi ainsi que de la fermeture de certains services Internet, y compris à Yangon.

«Il existe un potentiel de troubles civils et politiques en Birmanie, et nous continuerons de surveiller la situation», a-t-il déclaré, en utilisant l’ancien nom du Myanmar.

Le département d’État américain a publié plus tôt un communiqué disant qu’il était «alarmé» par la prise de contrôle militaire de lundi.

14 h 25

La Chine a déclaré qu’elle recueillait toujours des informations sur les développements de lundi au Myanmar.

La Chine est l’un des partenaires économiques les plus importants du Myanmar et a investi des milliards de dollars dans les mines, les infrastructures et les gazoducs de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d’un point de presse quotidien: « Nous avons noté ce qui s’est passé au Myanmar, et nous apprenons maintenant la situation future ».

Il a ajouté: «La Chine est un voisin amical du Myanmar. Nous espérons que toutes les parties au Myanmar régleront correctement leurs différends dans le cadre constitutionnel et juridique et maintiendront la stabilité politique et sociale. »

Alors que le Parti communiste au pouvoir en Chine a tendance à favoriser les autres régimes autoritaires, il a eu une histoire mouvementée avec l’armée du Myanmar, parfois liée à ses campagnes contre les groupes ethniques chinois minoritaires et au trafic de drogue le long de leur longue frontière montagneuse.

___

13 h 40

L’armée du Myanmar a annoncé qu’elle organiserait de nouvelles élections à la fin d’un état d’urgence d’un an qu’elle a déclaré lundi lorsqu’elle a pris le contrôle du pays et aurait détenu le chef Aung San Suu Kyi.

L’annonce sur Myawaddy TV, contrôlée par l’armée, est intervenue après une déclaration antérieure selon laquelle, parce que la stabilité nationale était en péril, toutes les fonctions gouvernementales seraient transférées au chef militaire principal, le général Min Aung Hlaing, en vertu d’une disposition de la constitution de 2008 publiée sous le régime militaire.

L’annonce indiquait qu’une fois les élections tenues, l’armée céderait le pouvoir au vainqueur.

Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté une victoire écrasante aux élections générales de novembre dernier, humiliant le Parti de la solidarité et du développement de l’Union, soutenu par l’armée.

L’armée a déclaré qu’elle avait agi parce que le gouvernement de Suu Kyi n’avait pas répondu à ses allégations de fraude électorale généralisée et d’autres problèmes liés aux élections.

___

11 h 15

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné la détention de dirigeants civils du Myanmar alors que l’armée avait annoncé qu’elle prenait le contrôle du pays pendant un an.

Il s’est dit «gravement préoccupé» par la déclaration selon laquelle tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires ont été transférés à l’armée. «Ces développements représentent un coup dur pour les réformes démocratiques au Myanmar», a déclaré un communiqué du porte-parole du chef de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Guterres a déclaré que les élections de novembre dernier avaient donné un mandat fort à la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi pour gouverner. L’annonce de la prise de contrôle par l’armée est intervenue le premier jour où le Parlement du Myanmar devait se réunir après les élections de novembre.

L’armée a fait valoir que ces élections avaient été entachées de fraude, mais la commission électorale a rejeté la semaine dernière ces affirmations comme manquant de preuves.

___

11h10

Les groupes de défense des droits de l’homme demandent la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi et d’autres dirigeants civils au Myanmar.

Une prise de contrôle militaire dans le pays a été annoncée lundi matin le jour où le Parlement du Myanmar devait se réunir avec de nouveaux membres assermentés lors des élections de novembre. L’armée a affirmé que l’élection était entachée de fraude, mais un comité électoral a rejeté ces affirmations comme manquant de preuves.

Human Rights Watch s’est dit préoccupé par la sécurité des personnes détenues.

«Les actions de l’armée montrent un mépris total pour les élections démocratiques tenues en novembre et le droit du peuple du Myanmar à choisir son propre gouvernement», a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de HRW pour l’Asie.

Amnesty International a noté que la violence et les exécutions extrajudiciaires avaient marqué les coups d’État passés et a exhorté les forces armées du Myanmar à faire preuve de retenue.

«Les arrestations simultanées d’éminents militants politiques et défenseurs des droits humains envoient un message effrayant selon lequel les autorités militaires ne toléreront aucune dissidence», a déclaré Amnesty International.

___

11 heures

Les dirigeants de la région Asie-Pacifique se déclarent préoccupés par les actions militaires au Myanmar et les détentions de hauts dirigeants civils.

La télévision militaire du Myanmar a déclaré lundi matin que l’armée prenait le contrôle du pays pendant un an et que Suu Kyi et d’autres avaient été arrêtés. Les actions sont intervenues le jour où le Parlement du Myanmar devait se réunir avec de nouveaux membres assermentés lors des élections de novembre.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a réitéré l’opposition de son pays à toute tentative de modifier les résultats des élections et a exhorté toutes les parties à adhérer aux normes démocratiques.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Katsunobu Kato, a déclaré que le gouvernement avait émis un avis de sécurité aux citoyens japonais afin qu’ils soient prudents en cas d’éventuels affrontements.

«Le Japon estime qu’il est important de résoudre le problème de manière pacifique grâce à un dialogue entre les parties liées sur la base d’un processus démocratique», a déclaré Kato.

Un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de Singapour a déclaré qu’il espérait que toutes les parties au Myanmar travailleraient pour un résultat positif et pacifique. « Nous espérons que la situation reviendra à la normale dès que possible. »

___

10h15

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se déclare alarmé par la détention par l’armée birmane d’Aung San Suu Kyi et d’autres dirigeants civils.

La télévision militaire du Myanmar a déclaré lundi matin que l’armée prenait le contrôle du pays pendant un an et que Suu Kyi et d’autres avaient été arrêtés. Les actions sont intervenues le jour où le Parlement du Myanmar devait se réunir avec de nouveaux membres assermentés lors des élections de novembre.

«Nous appelons les chefs militaires birmans à libérer tous les responsables gouvernementaux et les dirigeants de la société civile et à respecter la volonté du peuple birmane exprimée lors des élections démocratiques du 8 novembre», a déclaré Blinken dans un communiqué de Washington. «Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement. L’armée doit annuler ces actions immédiatement. »

___

9 heures

La télévision militaire du Myanmar a déclaré que l’armée avait pris le contrôle du pays pendant un an.

Un annonceur sur Myawaddy TV appartenant à l’armée a fait l’annonce lundi matin. L’annonce fait suite à des jours d’inquiétude face à la menace d’un coup d’État militaire et intervient alors que la nouvelle session du Parlement du pays devait commencer.

L’Irrawaddy, un service de presse en ligne bien établi, a rapporté que le conseiller d’État Aung San Suu Kyi Suu Kyi, le plus haut dirigeant du pays, et le président du pays, Win Myint, ont tous deux été arrêtés avant l’aube de lundi. Le service de presse a cité Myo Nyunt, un porte-parole du parti au pouvoir de Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie.

Son rapport indiquait que les membres du Comité exécutif central du parti, les législateurs et les membres du cabinet régional avaient également été placés en détention.

Les États-Unis, l’Australie et d’autres ont exprimé leur inquiétude au sujet des actions.

___

8 h 40

Les États-Unis et l’Australie se sont déclarés préoccupés par un coup d’État signalé au Myanmar et ont exhorté leurs militaires à respecter l’état de droit.

« Les États-Unis sont alarmés par les informations selon lesquelles l’armée birmane a pris des mesures pour saper la transition démocratique du pays, y compris l’arrestation du conseiller d’État Aung San Suu Kyi et d’autres responsables civils en Birmanie », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué de Washington. La Birmanie est l’ancien nom du Myanmar.

Elle a déclaré que le président Joe Biden avait été informé des développements rapportés.

«Les États-Unis s’opposent à toute tentative de modifier le résultat des récentes élections ou d’entraver la transition démocratique du Myanmar, et prendront des mesures contre les responsables si ces mesures ne sont pas annulées», indique le communiqué.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a appelé à la libération de Suu Kyi et des autres détenus. «Nous soutenons fermement la reprise pacifique de l’Assemblée nationale, conformément aux résultats des élections générales de novembre 2020», a-t-elle déclaré.

___

7 h 15

Selon certaines informations, un coup d’État militaire a eu lieu au Myanmar et la conseillère d’État Aung San Suu Kyi a été détenue en résidence surveillée.

Le portail d’informations en ligne Myanmar Now a cité des sources non identifiées au sujet de l’arrestation de Suu Kyi et du président de son parti lundi matin et n’a pas eu plus de détails.

Toutes les communications avec Naypyitaw semblent avoir été coupées et le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi n’a pas pu être joint.

Les législateurs du Myanmar devaient se réunir lundi pour la première session du Parlement depuis les élections de l’année dernière, avec des tensions persistantes sur les récents commentaires de l’armée qui étaient largement considérés comme une menace de coup d’État.