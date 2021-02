WASHINGTON (AP) – Un coup d’État militaire au Myanmar et une répression massive des dissidents en Russie présentent les premiers tests pour l’administration Biden alors qu’elle tente de rétablir la primauté américaine en tant que leader mondial en faveur de la démocratie.

Ayant pris ses fonctions avec la promesse de restaurer le soutien irréprochable des États-Unis aux droits de l’homme, à la liberté d’expression et à l’ouverture politique, le président Joe Biden est confronté à deux défis graves dans deux régions disparates du monde qui avaient été soit négligées, soit l’objet de messages incohérents. pendant l’ère Trump.

Après avoir investi des décennies de temps, d’énergie et d’argent dans la promotion de la démocratie au Myanmar et en Russie, les États-Unis sont maintenant confrontés à des défis qui pourraient affecter l’équilibre mondial des pouvoirs, la tourmente du Myanmar renforçant potentiellement la main de la Chine.

Et, bien qu’aucune situation ne puisse être directement liée à l’incertitude politique intérieure aux États-Unis, les experts estiment que les gouvernements étrangers pourraient s’inspirer des vestiges de l’absence de gouvernail perçue par les États-Unis dans les derniers mois du mandat du président Donald Trump.

«Il ne s’agit pas toujours de nous», a déclaré Dan Fried, ancien diplomate américain de haut niveau pour l’Europe. «Chacun a sa propre dynamique, mais ils s’inspirent certainement de nous. Ce qui relie les deux, c’est que pendant la campagne, l’équipe de Biden a parlé du soutien à la démocratie comme étant une étoile du Nord – un point directeur pour la démocratie.

Les collaborateurs de Biden ont rejeté les suggestions selon lesquelles l’insurrection du 6 janvier au Capitole, alimentée par Trump, nuirait à l’influence américaine à long terme. Mais ils l’ont reconnu comme un facteur alors que Biden tente de réaffirmer le leadership moral américain après quatre ans de méfiance perçue par Trump.

« Les États-Unis restent un pays dans le monde qui est recherché pour … le leadership, et cela va prendre du temps, mais il s’est certainement engagé à le faire », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, à propos de Biden.

Elle a pris la parole après que Biden a publié une déclaration disant qu’il envisagerait de réimposer des sanctions contre le Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, qui avaient été levées après le retour partiel du pays à la démocratie sous l’administration Obama.

« Les États-Unis ont supprimé les sanctions contre la Birmanie au cours de la dernière décennie sur la base des progrès vers la démocratie », a déclaré Biden. « Le renversement de ces progrès nécessitera un examen immédiat de nos lois et autorités de sanction, suivi d’une action appropriée. pour la démocratie partout où elle est attaquée.

Au Myanmar, l’armée a pris le contrôle du gouvernement après une brève expérience de démocratie limitée, détenant l’ancien chef de l’opposition Aung San Suu Kyi et donnant à la Chine une ouverture potentielle encore plus grande dans un pays voisin où l’Occident avait déployé de grands efforts pour émousser l’influence significative de Pékin. .

«C’est un revers pour le Myanmar et pour la gouvernance démocratique en Asie», a déclaré Danny Russel, ancien secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, qui est maintenant vice-président pour la sécurité internationale et la diplomatie à l’Asia Society Policy Institute. «Cela fait partie d’un glissement malheureux vers l’autoritarisme et c’est assez inquiétant. C’est un exemple épouvantable pour d’autres pays. »

«C’est certainement une crise précoce pour l’administration Biden, et cela a vraiment cristallisé le contraste entre son soutien à la démocratie et le soutien chinois à l’autoritarisme», a-t-il déclaré.

Les tensions au Myanmar s’accumulent depuis un certain temps, mais sont largement sous le radar d’un Washington préoccupé par le coronavirus après des décennies de pression publique et privée sur Yangon pour instituer des réformes démocratiques.

En Russie, malgré les machinations politiques de Trump, la situation est en ébullition lente depuis quelques années après les tentatives d’attirer Moscou dans le giron démocratique à partir de la fin de la guerre froide et de l’effondrement de l’Union soviétique. Affronter les Russes sera plus difficile.

Là-bas, le président Vladimir Poutine utilise une main de fer pour tenter d’étouffer les manifestations de soutien à la figure de l’opposition Alexei Navalny, face aux avertissements de Washington et d’Europe.

«C’est un défi pour Biden, mais ils ne le défient pas directement», a déclaré Fried, qui fait maintenant partie du Conseil de l’Atlantique. Il a dit que les sanctions pourraient ne pas être efficaces à long terme, mais qu’elles attireront l’attention. «Ils pourraient faire plus», a-t-il dit. «Ce serait approprié, et cela enverrait un message à la société russe que les Américains ne sont pas stupides, qu’ils savent ce qui se passe.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans une interview diffusée lundi que de nouvelles sanctions contre la Russie étaient envisagées, non seulement pour la répression de Navalny, mais aussi pour une cyberattaque majeure, l’ingérence électorale et les prétendues primes offertes aux talibans pour avoir ciblé les troupes américaines en Afghanistan.

« Nous examinons toutes ces choses », a déclaré Blinken à NBC News. « Toutes sont en cours d’examen. Et en fonction des conclusions de ces examens, nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et nous opposer aux actions agressives de la Russie. . »