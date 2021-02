Des milliers de personnes au Myanmar ont participé à des marches de protestation au cours du week-end, décriant le coup d’État militaire. Alors que les tensions s’intensifiaient, des coups de feu auraient été tirés en l’air alors que la police affrontait l’un des rassemblements.

L’incident, qui aurait eu lieu dimanche dans la ville frontalière de Myawaddy, montre la fragilité de la situation. Les manifestations de masse – les plus importantes que le Myanmar ait connues depuis la crise de 2007 – ont jusqu’à présent été largement pacifiques, mais le pays reste dans un état instable depuis le début du coup d’État de lundi.

La police tire en l’air pour disperser les manifestants dans le canton de Myawaddy, près de la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. Luttez contre la dictature. Nous croyons que nous allons gagner. Nous soutenons tous ceux qui participent à la campagne à la fois au MDP et à la manifestation (manifestation).#HearTheVoiceOfMyanmar pic.twitter.com/eNUuI6YC5K – LwinMoeAung-Crit (@MoeCrit) 7 février 2021

Les manifestants demandent la libération de la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, du président Win Myint et d’autres personnes arrêtées par l’armée, et le retour au pouvoir du gouvernement civil. Les généraux ont déclaré un an d’état d’urgence et évincé les dirigeants du Myanmar, accusant le Parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi d’avoir truqué les élections générales de novembre dernier.

Au cours du week-end, des rassemblements ont été organisés à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, et dans d’autres endroits pour soutenir Suu Kyi. La lauréate du prix Nobel de la paix est aimée par de nombreuses personnes dans son pays, malgré le fait que sa réputation a été ternie ces dernières années, beaucoup l’accusant de fermer les yeux sur le génocide des musulmans rohingyas pendant son mandat.

Les gens portaient des ballons rouges symbolisant le parti du conseiller d’État, agitant des drapeaux de la NLD et saluant à trois doigts pour dénoncer l’armée. Les marches ont causé des problèmes de circulation car la foule a encombré les rues pendant des heures.

En plus des marches, les manifestants essayaient de se faire entendre en frappant sur des casseroles et des poêles le soir. Le rituel traditionnel est généralement utilisé pour conjurer le mal, mais il a été réutilisé pour une cause politique.

MISE À JOUR: Myanmar à 20 heures dans la cinquième nuit de manifestations avec des gens battant des casseroles et des casseroles contre le coup d’État militaire. Les militaires ont bloqué Internet et les lignes téléphoniques.#WhatishappeninginMyanmar pic.twitter.com/10K20dKIdb – L’Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) 6 février 2021

Jusqu’à présent, les militaires n’ont apparemment pas utilisé la force pour réprimer les manifestations contre leur régime. Mais ils auraient réprimé les réseaux sociaux, limitant la capacité de l’opposition à s’organiser.

Facebook a confirmé jeudi que les fournisseurs de télécommunications du Myanmar avaient été invités à le bloquer temporairement, tandis que le groupe de surveillance NetBlocks Internet Observatory a rapporté « Un arrêt Internet quasi-total » dans le pays samedi.

L’accès dans le pays se serait partiellement amélioré dimanche.

Aussi sur rt.com Facebook exhorte le Myanmar à débloquer l’accès aux médias sociaux, comme l’a signalé une panne d’Internet après le coup d’État militaire

On ne sait toujours pas combien de personnes ont été arrêtées avec Suu Kyi. Un groupe de militants locaux affirme que plus de 130 personnes pourraient avoir été placées en détention. Sean Turnell, conseiller économique australien du conseiller évincé, est le seul citoyen étranger signalé parmi les détenus. Il a envoyé un message à Reuters au sujet de son arrestation imminente samedi, avant que le contact avec lui ne soit perdu.

Le coup d’État a été condamné par un certain nombre de pays et les Nations Unies, tandis que les États-Unis ont menacé les dirigeants militaires du pays de sanctions.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!