Le Myanmar célèbre le 75e anniversaire du meurtre de son père fondateur

BANGKOK (AP) – Le gouvernement dirigé par l’armée du Myanmar et ses opposants ont célébré mardi le 75e anniversaire de l’assassinat du héros de l’indépendance, le général Aung San, père de la dirigeante évincée du pays, Aung San Suu Kyi.

Des rassemblements dispersés en faveur de la démocratie ont eu lieu mardi dans plusieurs villes du pays pour commémorer Aung San, six collègues du Cabinet et deux autres responsables qui ont été tués il y a 75 ans lors d’une réunion du Cabinet moins de six mois avant que le pays, alors appelé Birmanie, n’obtienne son indépendance. de la domination coloniale britannique.

Aung San avait 32 ans lorsqu’il a été abattu par un groupe d’hommes armés en uniforme dans le bureau du secrétariat à Yangon, la plus grande ville du pays. Un rival politique, l’ancien Premier ministre U Saw, a été jugé et pendu pour avoir comploté cet assassinat politique.

Les manifestations de mardi, généralement dispersées dans un court laps de temps pour éviter les affrontements avec les forces de sécurité, ont également rendu hommage à ceux qui sont morts en protestant contre le coup d’État militaire en février de l’année dernière qui a renversé Suu Kyi et son gouvernement élu.

À Yangon, les quartiers ont entendu des sirènes hurlantes et des klaxons de voiture retentir pendant une minute à 10h37, heure de l’attaque de 1947.

Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des manifestants portant des banderoles et scandant « Éradiquez le racisme, il y a plus de neuf martyrs » à Yangon.

Lundi, 2 091 civils, dont des poètes, des militants, des hommes politiques et autres, avaient été tués par les forces de sécurité depuis février 2021, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques.

Une cérémonie commémorative officielle a eu lieu, comme chaque année, au mausolée des martyrs à Yangon, près du pied de la célèbre pagode Shwedagon.

Le bâtiment historique du secrétariat où l’attaque a eu lieu et le musée Bogyoke Aung San, la dernière résidence d’Aung San et de sa famille juste avant son assassinat, qui était fermé depuis deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, ont été rouverts à le public sous des protocoles de sécurité stricts.

Les résidents qui vivent à proximité des sites commémoratifs ont déclaré que la sécurité était renforcée et qu’aucun visiteur n’avait été trouvé venant rendre hommage sur les routes à proximité, expliquant que les scènes étaient très différentes de celles du gouvernement de Suu Kyi.

Ni Suu Kyi, qui est en état d’arrestation, ni le général en chef Min Aung Hlaing, qui dirige actuellement son gouvernement et son conseil militaire au pouvoir, n’ont assisté à la cérémonie cette année. Le vice-général principal Soe Win, vice-président du conseil militaire, était le plus haut fonctionnaire présent. Un responsable du sous-comité de la cérémonie a déposé une couronne au nom de la famille de Suu Kyi.

Suu Kyi, 77 ans, qui a été arrêtée lorsque l’armée birmane a pris le pouvoir de son gouvernement élu en février de l’année dernière, n’a pas été vue en public à l’exception d’une photo diffusée à la télévision d’État en mai 2021, prise à l’intérieur d’un tribunal au début de la procédure pénale contre elle.

Suu Kyi a été condamnée à 11 ans de prison et a été transférée d’un lieu de détention secret à un établissement d’isolement construit sur mesure dans une prison de la capitale Naypyitaw le mois dernier.

Elle est actuellement jugée pour une série d’affaires judiciaires intentées par l’armée dans un nouvel établissement construit dans le même complexe pénitentiaire. Les partisans de Suu Kyi et des analystes indépendants affirment que toutes les accusations portées contre elle sont politiquement motivées et une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée.

Le gouvernement d’unité nationale d’opposition, qui a été établi par des législateurs élus et se considère comme l’organe administratif légitime du pays, a diffusé en direct la cérémonie de commémoration sur les réseaux sociaux. L’armée a qualifié le NUG d’organisation terroriste.

Mahn Winn Khaing Thann, Premier ministre du NUG, a promis de combattre l’armée aux côtés du peuple jusqu’à ce que la révolution réussisse.

“Je voudrais réitérer que l’ensemble de la population ethnique, y compris les moines, les étudiants et les jeunes, ne peut exercer sa liberté de choix et jouir pleinement de ses droits qu’après avoir mis fin à la dictature militaire et fait prospérer le système démocratique fédéral”, a-t-il déclaré. “Par conséquent, je voudrais faire la promesse que nous travaillerons dur jusqu’au succès de la révolution de printemps que nous menons avec le peuple.”

