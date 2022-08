Le Myanmar arrête l’ancienne ambassadrice britannique Vicky Bowman

La junte militaire du Myanmar a arrêté une ancienne ambassadrice britannique et son mari, selon plusieurs personnes au courant de la situation. Un porte-parole du gouvernement a déclaré jeudi soir que le couple était accusé d’avoir enfreint la loi sur l’immigration du pays.

Vicky Bowman a été ambassadrice britannique de 2002 à 2006 et est aujourd’hui directrice du Myanmar Center for Responsible Business. Son mari, Htein Lin, est un artiste éminent et ancien prisonnier politique.