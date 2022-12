Le Myanmar arrête 112 Rohingyas pour avoir voyagé « sans documents officiels »

112 Rohingyas ont été arrêtés au Myanmar.

35 membres du groupe ont été condamnés à cinq ans de prison.

13 enfants seront détenus dans une “école de formation”.

Les autorités birmanes ont arrêté plus de 110 Rohingyas, dont des enfants, pour avoir voyagé “sans documents officiels” alors qu’ils tentaient de se rendre en Malaisie, ont rapporté vendredi les médias officiels.

Au total, 112 personnes, dont une douzaine d’enfants, ont été arrêtées dans le canton sud-est de Bogale, selon le Global New Light of Myanmar, et 35 ont été condamnées à des peines de cinq ans de prison.

Le rapport, qui a identifié le groupe par le péjoratif “Bengalis”, n’a donné aucune date pour les arrestations, mais les médias locaux ont cité des sources policières disant qu’elles ont eu lieu le matin du 20 décembre.

Largement considérés comme des intrus du Bangladesh, les membres du groupe minoritaire majoritairement musulman se voient refuser la citoyenneté – ainsi que l’accès aux soins de santé et à l’éducation – et ont souvent besoin d’une autorisation pour voyager.

LIRE | “C’est absolument horrible et scandaleux”: au moins 100 Rohingyas bloqués dans un bateau au large des côtes indiennes

Un tribunal local a condamné 35 des membres du groupe à cinq ans de prison pour avoir voyagé sans papiers, a rapporté le Global New Light, ajoutant que 13 de moins de 18 ans seraient détenus dans une “école de formation” jusqu’à l’âge de 20 ans.

Des milliers de Rohingyas risquent chaque année leur vie en effectuant de périlleux voyages pour rejoindre la Malaisie ou l’Indonésie.

Une répression militaire au Myanmar en 2017 a envoyé des centaines de milliers de Rohingyas fuir vers le Bangladesh voisin avec des histoires poignantes de meurtres, de viols et d’incendies criminels.

Le Myanmar fait face à des accusations de génocide devant le plus haut tribunal des Nations Unies à la suite de l’exode massif.

Treize Rohingyas ont été retrouvés morts sur le bord d’une route près de la ville de Hlegu près du centre commercial de Yangon le 5 décembre.

La police du Myanmar a ensuite arrêté 12 membres présumés d’un gang de trafiquants d’êtres humains lié aux décès.

Une source rohingya et des médias locaux ont déclaré que le groupe voyageait à l’intérieur d’un pétrolier lié au gang.