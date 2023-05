Le Myanmar affirme que le bilan officiel du cyclone Mocha est d’au moins 145 morts et que l’aide est fournie

BANGKOK (AP) – Le bilan officiel du puissant cyclone qui a frappé le Myanmar est passé à au moins 145, dont 117 membres de la minorité musulmane Rohingya, a rapporté vendredi la télévision d’État.

Il a indiqué que le chiffre s’appliquait à l’État occidental de Rakhine, où le cyclone Mocha a fait le plus de dégâts, mais n’a pas précisé le nombre de décès liés à la tempête dans d’autres parties du pays.

Le décompte des victimes du cyclone a été lent, en partie à cause des difficultés de communication dans les zones touchées et du contrôle strict du gouvernement militaire sur l’information. Le gouvernement militaire a déclaré que le nombre de morts non officiels dépassant les 400 est faux, mais en l’absence de confirmation indépendante, l’incertitude demeure quant à l’étendue réelle des pertes et des destructions.

Moka a touché terre près du canton de Sittwe dans l’État de Rakhine dimanche après-midi avec des vents allant jusqu’à 209 kilomètres (130 miles) par heure avant de s’affaiblir à l’intérieur des terres. Le cyclone, le plus destructeur du pays depuis au moins une décennie, a entraîné des crues soudaines et des pannes de courant généralisées, tandis que des vents violents ont arraché les toits des bâtiments et froissé les tours de téléphonie cellulaire.

« Des millions de personnes vivent sur la trajectoire du cyclone et un effort massif est actuellement en cours pour nettoyer les débris et fournir un abri à ceux dont les maisons ont été endommagées ou détruites », a déclaré jeudi le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires. « La côte de Rakhine a été la plus durement touchée par le cyclone avec de graves impacts dans le nord-ouest et des dégâts à Kachin (état) ont également été signalés. »

Le reportage de vendredi sur la télévision d’État MRTV a indiqué que quatre soldats et 24 résidents locaux à Rakhine, en plus des 117 Rohingyas, avaient été tués, imputant la mort à des personnes refusant d’évacuer leurs maisons malgré les avertissements des autorités avant que la tempête ne frappe.

Les autorités ont évacué 63 302 des 125 789 Rohingyas réfugiés dans 17 camps dans 17 communes, dont Sittwe, à partir de vendredi dernier, a indiqué MRTV.

Ses rapports ont identifié les Rohingyas comme étant des « bengalis », la désignation officielle utilisée pour le groupe minoritaire pour suggérer qu’ils ont immigré illégalement au Myanmar.

Les Rohingyas vivent au Myanmar depuis des générations, mais ils n’y sont pas reconnus comme une minorité officielle et se voient refuser la citoyenneté et d’autres droits fondamentaux.

Les Rohingyas pris dans la tempête vivaient principalement dans des camps de déplacés surpeuplés, vers lesquels ils ont été déplacés après avoir perdu leurs maisons lors d’une brutale campagne de contre-insurrection menée en 2017 par les forces de sécurité du Myanmar. Leur logement délabré sur des terres basses a été battu dimanche par une onde de tempête.

Plus de 700 000 autres Rohingyas ont fui en 2017 vers des camps de réfugiés au Bangladesh voisin, qui ont également subi des dégâts du cyclone mais n’ont signalé aucun décès.

Le rapport d’OCHA n’a pas donné de bilan de la tempête, mais a indiqué que des victimes et des personnes disparues étaient toujours documentées, y compris des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Theinn Shwe, un enseignant du centre d’éducation Headway pour la communauté Rohingya dans les camps, a déclaré vendredi que les corps d’au moins 116 personnes de 15 camps et villages, dont 32 enfants et 46 femmes, avaient reçu des rites funéraires. Il a déclaré que les informations selon lesquelles certains avaient refusé d’évacuer étaient correctes.

Bien que les autorités aient fourni de la nourriture et des abris, il en faut encore plus, a-t-il dit, ajoutant que l’aide des organisations internationales et des donateurs privés n’est pas encore arrivée.

« Si les autorités accordent le plus tôt possible l’autorisation de voyager aux organisations internationales, les Rohingyas d’ici obtiendront de l’aide rapidement. Si l’autorisation de voyage est limitée, les gens ici risquent de souffrir davantage », a déclaré Theinn Shwe.

OCHA a déclaré qu’il y avait un besoin urgent de carburant pour assurer les services publics clés, notamment les soins de santé et le traitement de l’eau.

« L’approvisionnement en eau potable est une préoccupation. Les autres besoins critiques comprennent les abris, l’aide alimentaire, les fournitures médicales et les services de santé. Dans les zones inondées, des inquiétudes persistent quant à la propagation des maladies d’origine hydrique et au mouvement des mines terrestres », héritage de décennies de conflit civil au Myanmar.

« L’accès humanitaire sans entrave aux populations touchées dans les zones touchées est essentiel », a-t-il déclaré.

Le porte-parole et procureur général de l’État de Rakhine, Hla Thein, a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucune restriction sur les organisations locales ou internationales envoyant de l’aide, une affirmation qui n’a pas pu être confirmée de manière indépendante.

Un précédent gouvernement militaire a été durement discrédité lorsqu’il a retardé l’acceptation de l’aide extérieure en 2008, lorsque le cyclone Nargis a frappé le Myanmar avec une onde de tempête qui a dévasté les zones peuplées autour du delta du fleuve Irrawaddy. Au moins 138 000 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de maisons et autres bâtiments ont été emportés.

Les médias d’État ont largement couvert cette semaine les efforts nationaux pour fournir des secours en cas de catastrophe par le gouvernement militaire actuel, qui a pris le pouvoir en 2021 du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. Il est engagé dans une grande partie du pays dans une guerre contre les forces de résistance armée opposées au régime militaire.

Plusieurs pays, dont l’Inde, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont déjà alloué une aide monétaire ou matérielle pour aider à se remettre du cyclone de dimanche.

Jeudi, trois navires de la marine indienne transportant du matériel de secours ont atteint Yangon, la plus grande ville du Myanmar, et un quatrième navire devait arriver vendredi, a déclaré le ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar. Yangon se trouve au sud-est de la zone touchée par le cyclone et possède un grand port international.

« Les navires transportent des vivres d’urgence, des tentes, des médicaments essentiels, des pompes à eau, des générateurs portables, des vêtements, des articles sanitaires et d’hygiène », a déclaré Jaishankar dans un message publié sur Twitter.

Grant Peck, l’Associated Press