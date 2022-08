Le Myanmar accuse un journaliste japonais de diffuser de fausses informations

BANGKOK (AP) – Un vidéojournaliste japonais détenu au Myanmar alors qu’il couvrait une brève marche en faveur de la démocratie a été accusé d’avoir enfreint une loi contre la diffusion de nouvelles fausses ou alarmantes, a annoncé jeudi le gouvernement militaire du pays d’Asie du Sud-Est.

Toru Kubota, un réalisateur de documentaires basé à Tokyo, a été arrêté samedi par des policiers en civil après avoir pris des images de la manifestation.

Il est le dernier d’environ 140 journalistes arrêtés depuis que l’armée a pris le pouvoir l’année dernière du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. Plus de la moitié ont été libérés, mais les médias restent soumis à des restrictions strictes.

Un bureau d’information militaire, la Tatmadaw True News Information Team, a déclaré dans un communiqué que Kubota était accusé d’incitation, notamment de peur, de diffusion de fausses nouvelles ou d’agitation contre un employé du gouvernement. Il est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. La plupart des journalistes emprisonnés au Myanmar ont été inculpés en vertu de la même loi.

Kubota est également accusé d’avoir enfreint les réglementations en matière de visas. Selon le communiqué, Kubota est arrivé à Yangon en provenance de Thaïlande le 1er juillet avec un visa touristique.

Kubota est le cinquième journaliste étranger détenu au Myanmar, après les citoyens américains Nathan Maung et Danny Fenster, qui travaillaient pour des publications locales, et les indépendants Robert Bociaga de Pologne et Yuki Kitazumi du Japon. Ils ont tous été finalement déportés.

La prise de contrôle de l’armée s’est heurtée à de vastes manifestations pacifiques qui ont été réprimées avec une force létale. L’opposition se poursuit avec des manifestations éclair pacifiques dans les villes et villages et une résistance armée dans les campagnes.

Selon un décompte détaillé de l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, au moins 2 148 civils ont été tués par les forces de sécurité et 14 970 arrêtés depuis que l’armée a pris le pouvoir.

Le communiqué militaire indique que Kubota a été détenu dans le canton de South Dagon à Yangon alors qu’il prenait des photos et des vidéos de 10 à 15 manifestants. Il a déclaré qu’il avait avoué à la police qu’il avait contacté les participants à la manifestation un jour plus tôt pour prendre des dispositions pour la filmer.

La déclaration ne mentionne pas où il est détenu. Deux manifestants lors de la marche de samedi ont également été arrêtés, selon les organisateurs de la manifestation, mais il n’y a eu aucun commentaire à leur sujet de la part de l’armée.

Le secrétaire en chef adjoint du cabinet japonais, Seiji Kihara, a déclaré lundi qu'”un citoyen japonais d’une vingtaine d’années” avait été arrêté samedi alors qu’il filmait une manifestation à Yangon et que des responsables de l’ambassade du Japon avaient demandé sa libération anticipée.

Les amis de Kubota au Japon ont appelé mercredi à sa libération immédiate, et une pétition en ligne a recueilli plus de 41 000 signatures réclamant sa liberté.

Diplômé de l’Université Keio de Tokyo avec une maîtrise de l’Université des Arts de Londres, Kubota, 26 ans, a effectué des missions pour Yahoo! News Japan, Vice Japan et Al Jazeera English.

Son travail s’est concentré sur les conflits ethniques, les problèmes des immigrants et des réfugiés, y compris le sort de la minorité musulmane persécutée Rohingya au Myanmar.

