Les manifestants rendent hommage aux personnes tuées lors des manifestations pro-démocratie au Myanmar. | Theint Mon Soe / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Les forces de sécurité tirent à balles réelles sur des sit-in.

Les forces de sécurité du Myanmar ont tué au moins sept personnes samedi après avoir tiré à balles réelles sur des manifestants protestant contre le coup d’État militaire de février dans le pays.

Les victimes des manifestations – qui sont probablement sous-déclarées, selon les experts – indiquent que le gouvernement militaire du pays ne recule pas en utilisant la force meurtrière contre les manifestants pro-démocratie, malgré l’intensification des condamnations de la communauté internationale.

Les militants réclament le retrait militaire en faveur d’un gouvernement civil depuis des semaines et, samedi, ils commémoraient le meurtre d’un étudiant en 1988 dont la mort avait déclenché une rébellion contre une incarnation antérieure du gouvernement militaire. Ce soulèvement a entraîné la mort d’environ 3 000 manifestants.

Lors des manifestations les plus récentes, les forces de sécurité ont tué au moins 70 personnes, selon le groupe de défense de l’Association d’assistance aux prisonniers politiques.

Ce nombre comprend les quatre décès signalés dans la grande ville de Mandalay, où la police a ouvert le feu sur un sit-in de protestation samedi, ainsi que deux manifestants qui ont été tués à Pyay, où un témoin a déclaré à Reuters que les forces de sécurité avaient délibérément ralenti l’arrivée de une ambulance. Un autre manifestant a été tué dans la banlieue de Yangon, la plus grande ville du Myanmar. Au-delà de ces décès, plusieurs blessés ont également été signalés.

Selon l’Associated Press, le nombre de morts est probablement plus élevé car la police a été vue en train de saisir des corps et les forces de sécurité occupant les hôpitaux sont souvent «boycottées par le personnel médical et évitées par les manifestants». Malgré la violence policière, des rassemblements et des veillées se sont poursuivis après la tombée de la nuit à Yangon, Mandalay et ailleurs.

Depuis le coup d’État du 1er février, des manifestations de masse ont balayé le pays et la résistance à l’armée a pris de nombreuses formes, allant de marches massives à la désobéissance civile en passant par les arrêts de travail et le sabotage présumé de l’infrastructure ferroviaire.

Alors que les décès de manifestants ont contribué au déclin des manifestations en 1988, certains militants ont déclaré que les meurtres actuels n’ont fait que renforcer leur détermination; à la suite d’une récente vague de violence, un manifestant qui a demandé à être identifié comme Yan a déclaré au Washington Post que les tirs mettaient les manifestants «plus en colère».

Et les manifestants ont également été encouragés par le chef par intérim du gouvernement civil déchu, Mahn Win Khaing Than, qui a dit samedi à ses partisans de ne pas se cacher: « C’est le moment le plus sombre de la nation et le moment où l’aube est proche. »

Mahn Win Khaing Than a poursuivi: «Afin de former une démocratie fédérale, que tous les frères ethniques, qui ont souffert de diverses sortes d’oppressions de la dictature depuis des décennies, ont vraiment souhaité, cette révolution est l’occasion pour nous de rassembler nos efforts. «

On ne sait pas quelle direction prendront les manifestations à l’avenir. Mais pour le moment, les manifestations ont attiré une plus grande attention internationale sur l’usage excessif de la force par le pays et la subversion des normes démocratiques même nominales.

Pourquoi le Myanmar est en crise

Le 1er février, l’armée birmane a mis fin au «dalliance de dix ans avec la démocratie», comme l’a dit Alex Ward de Vox, en affirmant que les récentes élections dans le pays avaient été entachées de fraude. Les dirigeants militaires ont ensuite utilisé cette affirmation comme prétexte pour lancer un coup d’État contre le parti politique le plus populaire du pays et son chef, mettant fin à un système de gouvernement dans lequel l’armée partageait le pouvoir avec des dirigeants civils.

Alors que ni la Commission électorale de l’Union du pays ni les observateurs internationaux n’ont trouvé des preuves d’irrégularités qui auraient changé le résultat des élections – dans lesquelles Aung San Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, ont remporté à une écrasante majorité – l’armée a déclaré il détiendrait le pouvoir pendant un an avant d’autoriser des élections dans un an.

Comme Ward l’a expliqué pour Vox, l’armée semble tenter de renverser ou de ralentir de modestes réformes pro-démocratie afin de s’assurer qu’elles ne perdent pas trop de pouvoir au profit d’un gouvernement civil:

L’armée a dirigé le pays pendant des décennies jusqu’en 2011, date à laquelle elle a fait de très modestes réformes en faveur de la démocratie. Et il n’a cédé un certain contrôle qu’après des années de pression politique et économique de la part des États-Unis et d’autres nations. Mais ce système quasi démocratique ne fonctionnait plus pour les généraux, qui craignaient que leur autorité ultime ne soit réduite. Ainsi, au lieu de laisser la démocratie naissante du Myanmar continuer à se développer, les forces armées ont choisi de l’annuler.

L’armée du Myanmar a depuis été condamnée par les organismes de surveillance internationaux des droits de l’homme et par des pays du monde entier.

Les États-Unis ont exercé des pressions sur l’armée du pays – qui a des liens avec la Chine – dans le cadre d’une tentative de projet de puissance et de renforcement des alliés dans la région.

L’Inde, le Japon, l’Australie et les États-Unis ont publié vendredi une déclaration commune appelant le pays à mettre fin au coup d’État. «En tant que partisans de longue date du Myanmar et de son peuple, nous soulignons le besoin urgent de restaurer la démocratie et la priorité du renforcement de la résilience démocratique», lit-on dans le communiqué. Et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont le Myanmar est membre, a récemment «appelé toutes les parties à s’abstenir de provoquer de nouvelles violences, et à toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue et de la plus grande flexibilité».

La violence contre les manifestants semble avoir motivé certaines mesures punitives de la part d’autres pays de la région. La Corée du Sud, par exemple, a déclaré qu’elle interdirait les exportations d’armes et reconsidérerait l’aide au développement au Myanmar en raison de l’utilisation de la force par le pays contre les manifestants.